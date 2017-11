Ultima ora

13:37Desaparecidos, 48 condanne, anche ‘angelo della morte’

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 NOV - Sono 48 le persone condannate in Argentina per aver partecipato alle torture, uccisioni e sparizioni, nella famigerata Esma durante gli anni della dittatura. Tra questi l'ex capitano di Marina, Alfredo Astiz, noto come "l'angelo della morte", condannato all'ergastolo per crimini contro l'umanità commessi tra il 1976 e il 1983. Nel processo sulla tragedia dei desaparecidos, sono state comminate ieri 29 condanne all'ergastolo e 19 pene dagli 8 ai 25 anni di carcere, mentre altre 6 persone sono state assolte.

13:36Dl fiscale: passa alla Camera voto di fiducia con 284 sì

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - L'Aula della Camera ha detto sì con 284 voti a favore, 162 contrari e un astenuto al voto di fiducia chiesto dal governo per il decreto fiscale. Nel pomeriggio è previsto il voto finale del provvedimento che poi diventerà legge.

13:34Corea Nord: Cina, ‘opzione militare non è opzione’

(ANSA) - PECHINO, 30 NOV - Il ministero della Difesa cinese esprime "profonda preoccupazione" per l'ultimo lancio di missile balistico intercontinentale fatto dalla Corea del Nord, ma ribadisce che "l'opzione militare non è un'opzione". Lo ha detto il portavoce Wu Qian, per il quale la soluzione non può che maturare "attraverso il dialogo e le consultazioni". La Cina vuole "la pace e la stabilità nella penisola coreana".

13:33Migranti:nuovo corridoio umanitario,a Fiumicino primi etiopi

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Nuovo corridoio umanitario dall'Africa. Un primo gruppo di 25 profughi dall'Etiopia, tra cui molti giovani e bambini, è giunto questa mattina all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Addis Abeba. L'arrivo rientra nell'ambito del Protocollo d'intesa con lo Stato italiano, siglato dalla Cei - che agisce attraverso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes - e dalla Comunità di Sant'Egidio. Il Protocollo, finanziato con fondi Cei 8xmille, prevede il trasferimento dall'Etiopia di 500 profughi in due anni. Poco dopo lo sbarco dal volo Ethiopian, atterrato intorno alle 4, per i profughi, accolti da don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, Oliviero Forti, responsabile dell'Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana e Daniela Pompei, responsabile della Comunità di Sant'Egidio per i servizi agli immigrati, rifugiati e Rom, sono scattate le consuete procedure previste in occasione dell'arrivo di migranti.

13:01Omicidio ripreso in video, killer catturato da Cc a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Un giovane di 23 anni, Francesco Valentinelli, ritenuto l'assassino di Gennaro Verrano, 38 anni, ucciso con 5 colpi di pistola lo scorso 17 novembre nei Quartieri Spagnoli di Napoli, tra turisti e passanti, davanti alla moglie incinta, è stato catturato dai carabinieri. Dopo l'omicidio, giunto al culmine di una serie di liti tra due gruppi familiari, il giovane cambiava continuamente nascondiglio. Inoltre era in procinto di lasciare la Campania. In un video è stata ripresa l'intera sequenza dell'assassinio: dall'attesa della vittima, tra la folla, all'arrivo di Verrano in sella a uno scooter, insieme con la moglie incinta e al cane di famiglia, agli spari in rapida successione che hanno causato la morte del 38enne subito dopo essere giunto in ospedale. Dopo il raid Valentinelli si è disfatto del telefonino e ha addirittura chiuso il suo profilo Fb ma ieri sera i militari del nucleo operativo della Compagnia Centro e della Stazione Napoli Quartieri Spagnoli lo hanno bloccato a Capodimonte. (ANSA).

12:36Arrestato truffatore seriale, chiese aiuto alle Iene

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Si era anche rivolto alla trasmissione "Le Iene" dicendo che voleva smettere di rubare, definendosi "truffatore compulsivo", ma Gianluca Cupri, 41 anni, di Collegno (Torino) ha continuato la sua attività sino all'arresto. I carabinieri ieri gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per truffa aggravata e continuata. L'uomo, ritenuto responsabile di diverse truffe tra il 2014 e il 2017, pubblicava annunci sul sito "subito.it" ma, dopo aver ricevuto il pagamento pattuito per cd, macchine fotografiche, telefonini, non inviava la merce.(ANSA).

11:44Scherma: Torino, al via Grand Prix internazionale fioretto

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Torino per quattro giorni capitale mondiale del fioretto. Sulle pedane del capoluogo piemontese infatti comincia domani il Grand Prix Fie di fioretot maschile e femminile e, lunedì, la Coppa Europa per società di fioretto maschile. Sono 367 gli atleti iscritti alla competizione, che è anche il primo appuntamento della stagione con la gara a punteggio maggiorato e che, per ciò che concerne il fioretto, vedrà coinvolte anche Long Beach negli Stati Uniti e Shanghai in Cina. L'Italia avrà una nutrita schiera di atleti in pedana. Tra questi anche due "ritorni": Daniele Garozzo e Carolina Erba. Il primo ha saltato i primi due appuntamenti della stagione per problemi di salute, mentre la seconda torna in gara dopo la maternità. In campo maschile in gara anche Alessio Foconi, vincitore lo scorso anno proprio a Torino, Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Edoardo Luperi, Lorenzo Nista. Fra le ragazze, Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini, mentre sarà assente Martina Batini. (ANSA).