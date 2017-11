Pubblicato il 30 novembre 2017 da ansa

(ANSA) – PARIGI, 30 NOV – Mistero e dolore a Parigi per la morte di Zenash Gezmu, nota nel mondo della maratona per una lunga serie di vittorie e trovata morta martedì scorso nel suo appartamento di Neuilly-sur-Marne, nella banlieue di Parigi. Un uomo, un eritreo di 28 anni, si è presentato in commissariato affermando di averla uccisa ma i motivi non sono ancora chiari. Secondo le prime risultanze delle indagini, Zenash sarebbe stata uccisa per una rapina o una lite per denaro. I vicini affermano di aver udito delle grida nel suo appartamento lunedì sera, ma nessuno ha chiamato la polizia. Appena il giorno prima, la domenica, Zenash aveva corso una maratonina a Thiais, nella regione di Parigi. La polizia l’ha ritrovata senza vita, il corpo minuto (un metro e 50 per 38 chili) riverso in terra con segni di lesioni. La morte sarebbe stata provocata da asfissia. Zenash, che non sembra avesse legami sentimentali, era arrivata in Francia nel 2011 dopo aver lasciato la sua famiglia in Africa.