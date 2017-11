Pubblicato il 30 novembre 2017 da ansa

(ANSA) – MILANO, 30 NOV – L’edizione 2018 del Giro d’Italia non passerà a Milano, città che spesso ha ospitato la tappa di arrivo. “Un po’ mi dispiace che non passi da Milano – ha commentato il sindaco Giuseppe Sala – però è stata una nostra valutazione di convenienza e di costo”. “Lo scorso anno – ha aggiunto – era il Giro del centenario e valeva la pena fare un investimento del genere, ospitare l’ultima tappa del Giro vuol dire fare un investimento che si avvicina al mezzo milione di euro”. “Vista la situazione dei nostri conti credo che sia meglio così, poi sono contento per Roma che ospiterà l’arrivo”, ha concluso.