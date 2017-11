Ultima ora

14:09Calcio: Allegri, strategia Sarri è creare confusione

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - "A Maurizio (Sarri, ndr) non sto più dietro. La sua è una strategia per creare confusione...". Massimiliano Allegri commenta così le affermazioni del tecnico del Napoli, secondo cui l'Inter sta facendo un altro campionato perché non ha l'impegno della Champions. "Una volta ha il campo, un'altra il fatturato o la Champions. Io evito... - aggiunge il tecnico della Juventus - dico solo che allenarsi una volta alla settimana fa bene, ma è bello giocare ogni tre giorni".

14:07Terremoto: in arrivo 80 mln di risparmi della Camera

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Gli 80 milioni risparmiati dalla Camera dei deputati e restituiti al Tesoro saranno destinati alle zone colpite dal Sisma del centro-Italia. La norma legislativa sarà inserita nella legge di bilancio. Lo ha annunciato il viceministro Luigi Casero alla Camera, accogliendo un ordine del giorno che chiedeva questo impegno firmato dai quattro vicepresidenti SImone Baldelli (Fi), Marina Sereni (Pd), Luigi Di Maio (M5s) e Roberto Giachetti (Pd).

13:58Giro: Sala, non a Milano per valutazione costi

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - L'edizione 2018 del Giro d'Italia non passerà a Milano, città che spesso ha ospitato la tappa di arrivo. "Un po' mi dispiace che non passi da Milano - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala - però è stata una nostra valutazione di convenienza e di costo". "Lo scorso anno - ha aggiunto - era il Giro del centenario e valeva la pena fare un investimento del genere, ospitare l'ultima tappa del Giro vuol dire fare un investimento che si avvicina al mezzo milione di euro". "Vista la situazione dei nostri conti credo che sia meglio così, poi sono contento per Roma che ospiterà l'arrivo", ha concluso.

13:54Calcio: Allegri, ‘casino spogliatoio serve, invece no…’

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - "Io speravo si fossero picchiati, perché ogni tanto un po' di casino serve, invece no...". Massimiliano Allegri liquida con questa battuta le indiscrezioni di ieri sulle presunte liti tra i senatori bianconeri e alcuni giocatori stranieri.

13:54Terremoto: in arrivo 80 mln dei risparmi della Camera

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Gli 80 milioni risparmiati dalla Camera dei deputati e restituiti al Tesoro saranno destinati alle zone colpite dal Sisma del centro Italia. La norma legislativa sarà inserita nella legge di bilancio. Lo ha annunciato il viceministro Luigi Casero alla Camera, accogliendo un ordine del giorno che chiedeva questo impegno firmato dai quattro vicepresidenti Simone Baldelli (Fi), Marina Sereni (Pd), Luigi Di Maio (M5s) e Roberto Giachetti (Pd).

13:52Calcio:test medici per Rossi,”contentissimo andare al Genoa”

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - "Sono contentissimo". Ha esordito così Giuseppe Rossi arrivando all'istituto medico Il Baluardo, centro di riferimento medico del Genoa al Porto Antico di Genova. Arrivato alle undici accolto da alcuni tifosi Pepito Rossi ha iniziato subito quella che è la seconda giornata di visite approfondite dopo quelle già effettuate ieri a Milano. Se l'ex attaccante della Nazionale supererà gli esami per lui è pronto un contratto con il Genoa sino a fine stagione.

13:51Calcio:scontri durante partita,daspo per 20 ultras vesuviani

(ANSA) - CASERTA, 30 NOV - Venti ultras della Viribus Somma 100, squadra di Somma Vesuviana (Napoli), sono stati raggiunti dal Daspo, della durata compresa tra uno e tre anni, emesso dal Questore di Caserta Antonio Borrelli. I supporter destinatari del provvedimento, tra cui due minori di 15 e 17 anni, sono ritenuti responsabili dei disordini verificatisi nel corso del match del campionato di Promozione disputatosi a Villa Literno, il 25 novembre scorso, tra la locale formazione e il team vesuviano. I tifosi della Viribus, secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine presenti, lanciarono due bombe carta e diverse torce a mano all'indirizzo dei carabinieri che erano in servizio di Ordine Pubblico. Al termine dell'incontro inoltre, il gruppo di fan partenopei, con il volto coperto da sciarpe e cappelli, tentò di entrare in contatto con la tifoseria locale del Castel Volturno; lo scontro è stato impedito dall'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. (ANSA).