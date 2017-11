Ultima ora

16:32Skinheads Como: Meloni, Renzi ridicolo, non è violenza

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Secondo me quello e' un atto di intimidazione e per me l'intimidazione e' inaccettabile. Trovo abbastanza ridicolo l'appello di Renzi, perche' la violenza non e' oggettivamente quello che ieri si e' visto a Como: e' un atto di intimidazione ma non e' un atto di violenza. La violenza noi l'abbiamo invece vista un sacco di volte dai compagni dei centri sociali, quelli che distruggono intere citta' e bruciano le macchine degli italiani, e nessuno ha mai fatto gli appelli per la condanna delle violenze dei centri sociali". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi, all'Aria che Tira su La7

16:29May insiste, Trump ha sbagliato a ritwittare quei video

(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - "Britain First è un gruppo che semina odio" e ritwittarne i video anti-islamici, come ha fatto il presidente Usa Donald Trump, è stata "la cosa sbagliata da fare". Così la premier britannica Theresa May, nella controreplica al leader della Casa Bianca durante un intervento pubblico ad Amman, in Giordania, ripreso dai media del Regno.

16:25Gaza: colpi di mortaio su forze israeliane, sirene allarme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 NOV - Alcuni colpi di mortaio - una quindicina - sono stati sparati verso una postazione militare israeliana immediatamente a nord della striscia di Gaza e contro soldati che operavano nella zona. Lo riferisce il portavoce militare, secondo cui questo attacco palestinese non ha provocato vittime. In parallelo sirene di allarme sono risuonate nella vicina zona israeliana di Shaar ha-Negehv in quello che è risultato poi essere un falso allarme. Con l'acuirsi della tensione il traffico ferroviario fra le città israeliane di Ashqelon e Sderot è stato interrotto. In quel tratto i vagoni sono teoricamente esposti al fuoco palestinese da Gaza.

16:19May a Trump, combattiamo ogni tipo di terrorismo

(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - La Gran Bretagna combatte il terrorismo "da qualunque parte venga". Lo ha sottolineato ad Amman la premier Theresa May, rispondendo indirettamente al presidente americano Donald Trump e ricordando anche gli attacchi terroristici di matrice d'estrema destra "contro i musulmani".

16:16Argentina: tra condannati anche assassini amica del Papa

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 NOV - Fra i 48 condannati nella "megacausa" sulle atrocità commesse dalla dittatura militare argentina, la principale dal ritorno della democrazia nel paese, si trovano anche due piloti che hanno partecipato in uno dei cosiddetti "voli della morte" in cui è stata uccisa Esther Ballestrino de Carreaga, una cara amica di Papa Francesco. Mario Daniel Arrù e Alejandro Domingo D'Agostino sono stati condannati all'ergastolo per aver pilotato un volo di tre ore in cui, il 14 dicembre 1977, Ballestrino ed altre 11 persone, fra le quali due suore francesi, furono gettate nelle gelide acque dell'Atlantico Sud. Ballestrino conobbe Jorge Bergoglio, il futuro Papa Francesco, nei primi anni '50, quando lui era un apprendista chimico in un laboratorio di Buenos Aires e la donna era la sua capa. "E' lei che mi ha introdotto nel mondo della politica, mi faceva leggere molte cose e poi ne discutevamo: devo molto a quella donna", ha raccontato lo stesso Francesco, che ha dichiarato come testimone nel processo.

16:09Maltempo: Sri Lanka, 4 morti per forti piogge

(ANSA) - COLOMBO, 30 NOV - Gran parte del territorio dello Sri Lanka è stato investito nelle ultime ore da una violenta tempesta con piogge battenti e forti venti che hanno causato un bilancio ancora provvisorio di quattro morti e una ventina di feriti. Lo riferisce la tv NewsFirst. Inoltre, la Guardia costiera cingalese ha segnalato che non si hanno notizie di una ventina di pescatori usciti in mare su pescherecci prima dell'inizio dell'ondata di maltempo. Pradeep Kodipilla, vicedirettore del Centro per la gestione dei disastri (Dmc), le vittime ed i feriti sono stati causati nei distretti del centro-sud del Paese dalla caduta di alberi e da numerose frane. Il governo ha disposto la chiusura fino al fine settimana di tutte le scuole nelle province occidentale, orientale e meridionale. Secondo il Dipartimento di Meteorologia, l'ondata di maltempo è stata provocata da una profonda depressione atmosferica che si é formata a 200 chilometri dalla capitale Colombo.

16:01Kosovo: ‘accordo finale con la Serbia fra due anni’

(ANSAmed) - BELGRADO, 30 NOV - Un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, a conclusione della fase di dialogo in corso, potrebbe essere raggiunto fra due anni. Lo ha detto il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj. Parlando a una conferenza sui Balcani occidentali ieri sera a Washington, Hoxhaj ha osservato che per un tale accordo finale servirà l'appoggio della comunità internazionale, in particolare Unione europea e Stati Uniti. Il vicepremier, citato dai media a Belgrado, ha al tempo stesso rilevato come la campagna della Serbia contro il Kosovo si rifletta negativamente sull'andamento del dialogo e sulle prospettive di accordo finale. Per Hoxhaj, Pristina non ha motivo di proseguire nel dialogo se non diventa membro delle Nazioni Unite, cosa questa alla quale si oppone strenuamente Belgrado, che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. (ANSAmed)