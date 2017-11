Ultima ora

16:19May a Trump, combattiamo ogni tipo di terrorismo

(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - La Gran Bretagna combatte il terrorismo "da qualunque parte venga". Lo ha sottolineato ad Amman la premier Theresa May, rispondendo indirettamente al presidente americano Donald Trump e ricordando anche gli attacchi terroristici di matrice d'estrema destra "contro i musulmani".

16:16Argentina: tra condannati anche assassini amica del Papa

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 NOV - Fra i 48 condannati nella "megacausa" sulle atrocità commesse dalla dittatura militare argentina, la principale dal ritorno della democrazia nel paese, si trovano anche due piloti che hanno partecipato in uno dei cosiddetti "voli della morte" in cui è stata uccisa Esther Ballestrino de Carreaga, una cara amica di Papa Francesco. Mario Daniel Arrù e Alejandro Domingo D'Agostino sono stati condannati all'ergastolo per aver pilotato un volo di tre ore in cui, il 14 dicembre 1977, Ballestrino ed altre 11 persone, fra le quali due suore francesi, furono gettate nelle gelide acque dell'Atlantico Sud. Ballestrino conobbe Jorge Bergoglio, il futuro Papa Francesco, nei primi anni '50, quando lui era un apprendista chimico in un laboratorio di Buenos Aires e la donna era la sua capa. "E' lei che mi ha introdotto nel mondo della politica, mi faceva leggere molte cose e poi ne discutevamo: devo molto a quella donna", ha raccontato lo stesso Francesco, che ha dichiarato come testimone nel processo.

16:09Maltempo: Sri Lanka, 4 morti per forti piogge

(ANSA) - COLOMBO, 30 NOV - Gran parte del territorio dello Sri Lanka è stato investito nelle ultime ore da una violenta tempesta con piogge battenti e forti venti che hanno causato un bilancio ancora provvisorio di quattro morti e una ventina di feriti. Lo riferisce la tv NewsFirst. Inoltre, la Guardia costiera cingalese ha segnalato che non si hanno notizie di una ventina di pescatori usciti in mare su pescherecci prima dell'inizio dell'ondata di maltempo. Pradeep Kodipilla, vicedirettore del Centro per la gestione dei disastri (Dmc), le vittime ed i feriti sono stati causati nei distretti del centro-sud del Paese dalla caduta di alberi e da numerose frane. Il governo ha disposto la chiusura fino al fine settimana di tutte le scuole nelle province occidentale, orientale e meridionale. Secondo il Dipartimento di Meteorologia, l'ondata di maltempo è stata provocata da una profonda depressione atmosferica che si é formata a 200 chilometri dalla capitale Colombo.

16:01Kosovo: ‘accordo finale con la Serbia fra due anni’

(ANSAmed) - BELGRADO, 30 NOV - Un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, a conclusione della fase di dialogo in corso, potrebbe essere raggiunto fra due anni. Lo ha detto il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj. Parlando a una conferenza sui Balcani occidentali ieri sera a Washington, Hoxhaj ha osservato che per un tale accordo finale servirà l'appoggio della comunità internazionale, in particolare Unione europea e Stati Uniti. Il vicepremier, citato dai media a Belgrado, ha al tempo stesso rilevato come la campagna della Serbia contro il Kosovo si rifletta negativamente sull'andamento del dialogo e sulle prospettive di accordo finale. Per Hoxhaj, Pristina non ha motivo di proseguire nel dialogo se non diventa membro delle Nazioni Unite, cosa questa alla quale si oppone strenuamente Belgrado, che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. (ANSAmed)

15:57Molestie: Lauer fa mea culpa, ‘mi vergogno’

(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - Matt Lauer, il potente anchor di Today licenziato ieri dalla Nbc per molestie sessuali, ha fatto pubblica mea culpa. In una dichiarazione letta all'inizio dello show mattutino Lauer si e' detto "addolorato" per le sofferenze che le sue azioni hanno provocato, aggiungendo che "una parte di quel che è stato detto su di me e falso o inaccurato". L'anchor ha tuttavia accusato il colpo: "C'e' abbastanza verità in queste storie da farmi sentire imbarazzato e vergognato. Adesso mi ricresce che la mia vergogna e' condivisa dalle persone che amo. Il mio lavoro a tempo pieno da oggi in avanti sarà di riparare il danno".

15:49Calcio:Renato trionfo Libertadores,una statua a Porto Alegre

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - 'Bidone' a Roma, idolo assoluto a Porto Alegre. Renato Portaluppi entra nella storia come il primo brasiliano che riesce a vincere la Coppa Libertadores, trofeo che assegna il titolo di campione del Sudamerica, sia da calciatore (1983) sia da tecnico (la notte scorsa contro il Lanus). Così il Gremio, il club al quale Renato ha legato buona parte della sua vita calcistica e del quale sarà per sempre l'icona, eguaglia il Santos di Pelè , unica squadra brasiliana che finora era riuscita ad andare a prendersi la Coppa in casa di una squadra dell'Argentina. Non solo: il Gremio raggiunge Santos e San Paolo a livello di albo d'oro, nel senso che, nel calcio brasiliano, solo a queste 3 squadre è riuscito il 'tri', cioè la conquista per 3 volte del titolo continentale. Così mentre a Porto Alegre la parte 'gremista' continua a festeggiare il presidente Romildo Bazan annuncia che a Renato Portaluppi verrà eretta una statua, nei pressi dello stadio 'Arena do Gremio' "per venire incontro ai desideri della nostra torcida".

15:48Gb: arriva la neve, qualche fiocco anche a Londra

(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - Arriva la neve in Gran Bretagna e cadono i primi fiocchi anche a Londra, cosa non proprio abituale per la capitale del Regno dove le temperature restano comunque stamattina di poco sopra lo zero. Nevicate ben più intense invece nel nord, dallo Yorkshire inglese fino alla zona di Aberdeen, in Scozia, dove diverse scuole sono oggi chiuse a scopo precauzionale e si segnalano disagi. Totalmente imbiancata pure la zona del Worcestershire, dove la minima è scesa a -6. L'allerta meteo è fissata fino a domani, mentre da sabato la situazione dovrebbe migliorare un po'. "Si tratta di condizioni piuttosto rigide per la stagione, oggi il freddo viene avvertito in modo particolare a causa del vento che ci flagella da nord, ma del resto stiamo andando incontro all'inverno", ha commentato il capo meteorologo del Met Office britannico, Steve Willington, citato da SkyNews.