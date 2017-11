Ultima ora

15:37Trump: ambasciatore Gb in Usa esprime preoccupazione

(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - L'ambasciatore britannico negli Usa, sir Kim Darroch, ha compiuto un passo formale per esprimere a Washington "la preoccupazione" del suo governo a causa della condivisione su Twitter da parte del presidente Donald Trump di video anti-islamici diffusi da una leader del gruppo di estrema destra Britain First. Lo sostiene il Guardian online, evocando un gesto quanto mai insolito fra i due Paesi alleati. Intanto, si attende che la premier Theresa May, giunta oggi a Riad, torni sull'argomento in pubblico durante la visita in Medio Oriente.

15:33Tpi: in bottiglietta di Praljak una sostanza chimica letale

(ANSAmed) - BELGRADO, 30 NOV - Conteneva una sostanza chimica letale la bottiglietta con la quale ieri l'ex generale croato-bosniaco Slobodan Praljak si è suicidato platealmente in diretta tv nella sala del Tribunale penale internazionale dell'Aja (Tpi). Lo ha detto il procuratore olandese Marilyn Fikenscher. "Sulla base di un esame preliminare, al momento posso solo dire che nel contenitore vi era una sostanza chimica che può causare la morte", ha affermato il procuratore, citato oggi dai media a Belgrado. Fikenscher tuttavia non ha fornito dettagli sull'esatta natura della sostanza velenosa, confermando che a breve verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Praljak. Si cercherà anche di appurare, ha osservato, come Praljak abbia potuto portare con sé la bottiglietta letale nell'aula del Tribunale dell'Aja dove sono in vigore severe misure di sicurezza. (ANSAmed).

15:33Naziskin Como:Boldrini, serve mobilitazione civile

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - "Ritengo che sia necessario ricorrere a delle misure adeguate ma anche che sia necessario che ci sia una mobilitazione civile su questo, perchè non possiamo permettere a questi gruppi di sporcare la nostra bella Costituzione e la nostra democrazia, che non è compatibile con questi estremisti". Così la presidente della Camera Laura Boldrini ha risposto oggi a Firenze ai cronisti che le chiedevano un commento sul blitz dei naziskin in un circolo attivo sul fronte del sostegno dei migranti a Como.

15:23Omicidio piazzale Loreto, 18 anni a dominicano a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - E' stato condannato a 18 anni Jeison Elias Moni Ozuna, 26enne dominicano che il 12 novembre 2016 in piazzale Loreto, a Milano, ha sparato due colpi di pistola e ha ucciso il connazionale Antonio Rafael Ramirez. L'omicidio avvenne vicino Corso Buenos Aires, strada dello shopping, in mezzo ai passanti e che aveva scatenato polemiche sul tema sicurezza. La sentenza è stata emessa dal gup Stefania Donadeo in abbreviato. Il pm Piero Basilone ha abbassato oggi la richiesta di pena da 30 a 17 anni e 4 mesi per la collaborazione dell'imputato.

15:16Assenteismo: misura cautelare a 7 impiegati Regione Calabria

(ANSA) - COSENZA, 30 NOV - Sette obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria sono stati emessi nei confronti di altrettanti impiegati della sede di Cosenza della Regione Calabria accusati di truffa aggravata per essersi assentati arbitrariamente dal posto di lavoro. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica che ha condotto l'inchiesta, sotto le direttive del Procuratore Mario Spagnuolo, sulla base delle indagini svolte dal Comando provinciale di Cosenza della Guardia di Finanza. In particolare, i militari del Nucleo di Polizia tributaria, attraverso attività di appostamento ed osservazione, hanno accertato, secondo quanto riferisce la Guardia di finanza, le condotte illecite di alcuni dipendenti consistenti sia nel far attestare falsamente la propria presenza in servizio, sia nell'allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione. (ANSA).

15:16Calcio:Roma,Di Francesco “davanti corrono,basta passi falsi”

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Dopo il pari col Genoa ho detto ai ragazzi che non si può più sbagliare, sia negli atteggiamenti sia nel preparare le gare perché davanti vanno veramente forte. Non ci possiamo permettere passi falsi". Eusebio Di Francesco mette in guardia la Roma, staccatasi dalla testa della classifica dopo l'unico punto fatto a Marassi. Per il tecnico giallorosso è necessario ritrovare subito la vittoria per restare in corsa per il titolo. "Abbiamo rispetto per la Spal, domani verrà all'Olimpico a giocarsi la partita e sarà un avversario da prendere con le molle perché se entriamo in campo con la mentalità sbagliata può farci male" conclude l'abruzzese alla vigilia.

15:07Honduras: presidenziali, Orlando Hernandez passa in testa

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 30 NOV - Il presidente uscente dell' Honduras, Juan Orlando Hernandez, è passato in testa nello scrutinio al rallentatore delle elezioni presidenziali di domenica scorsa, imponendosi sullo sfidante Salvador Nasralla per poco più di 22 mila voti, pari allo 0,78% del totale, dopo il conteggio dei risultati dell'88,76% dei seggi elettorali. L'estrema lentezza nello scrutinio, a carico del Tribunale Supremo Elettorale (Tse), così come il fatto che Nasralla - che, come Orlando Hernandez, si era proclamato vincitore domenica sera, alla chiusura delle urne - è rimasto in testa nei risultati ufficiali fino ieri pomeriggio, ha creato un clima di tensione politica nel paese centroamericano. (ANSA).