Ultima ora

15:49Calcio:Renato trionfo Libertadores,una statua a Porto Alegre

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - 'Bidone' a Roma, idolo assoluto a Porto Alegre. Renato Portaluppi entra nella storia come il primo brasiliano che riesce a vincere la Coppa Libertadores, trofeo che assegna il titolo di campione del Sudamerica, sia da calciatore (1983) sia da tecnico (la notte scorsa contro il Lanus). Così il Gremio, il club al quale Renato ha legato buona parte della sua vita calcistica e del quale sarà per sempre l'icona, eguaglia il Santos di Pelè , unica squadra brasiliana che finora era riuscita ad andare a prendersi la Coppa in casa di una squadra dell'Argentina. Non solo: il Gremio raggiunge Santos e San Paolo a livello di albo d'oro, nel senso che, nel calcio brasiliano, solo a queste 3 squadre è riuscito il 'tri', cioè la conquista per 3 volte del titolo continentale. Così mentre a Porto Alegre la parte 'gremista' continua a festeggiare il presidente Romildo Bazan annuncia che a Renato Portaluppi verrà eretta una statua, nei pressi dello stadio 'Arena do Gremio' "per venire incontro ai desideri della nostra torcida".

15:48Gb: arriva la neve, qualche fiocco anche a Londra

(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - Arriva la neve in Gran Bretagna e cadono i primi fiocchi anche a Londra, cosa non proprio abituale per la capitale del Regno dove le temperature restano comunque stamattina di poco sopra lo zero. Nevicate ben più intense invece nel nord, dallo Yorkshire inglese fino alla zona di Aberdeen, in Scozia, dove diverse scuole sono oggi chiuse a scopo precauzionale e si segnalano disagi. Totalmente imbiancata pure la zona del Worcestershire, dove la minima è scesa a -6. L'allerta meteo è fissata fino a domani, mentre da sabato la situazione dovrebbe migliorare un po'. "Si tratta di condizioni piuttosto rigide per la stagione, oggi il freddo viene avvertito in modo particolare a causa del vento che ci flagella da nord, ma del resto stiamo andando incontro all'inverno", ha commentato il capo meteorologo del Met Office britannico, Steve Willington, citato da SkyNews.

15:45Calcio: arbitri, Orsato per Napoli-Juventus, Abisso a Roma

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - E' Daniele Orsato l'arbitro designato per il big-match di domani, e anticipo della 15/a giornata di serie A, fra Napoli e Juventus. Roma-Spal, l'altra partita di domani, sarà invece diretta da Abisso. Per Samp-Lazio ci sarà Mazzoleni, mentre Calvarese sarà impegnato in Inter-Chievo.

15:37Trump: ambasciatore Gb in Usa esprime preoccupazione

(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - L'ambasciatore britannico negli Usa, sir Kim Darroch, ha compiuto un passo formale per esprimere a Washington "la preoccupazione" del suo governo a causa della condivisione su Twitter da parte del presidente Donald Trump di video anti-islamici diffusi da una leader del gruppo di estrema destra Britain First. Lo sostiene il Guardian online, evocando un gesto quanto mai insolito fra i due Paesi alleati. Intanto, si attende che la premier Theresa May, giunta oggi a Riad, torni sull'argomento in pubblico durante la visita in Medio Oriente.

15:33Tpi: in bottiglietta di Praljak una sostanza chimica letale

(ANSAmed) - BELGRADO, 30 NOV - Conteneva una sostanza chimica letale la bottiglietta con la quale ieri l'ex generale croato-bosniaco Slobodan Praljak si è suicidato platealmente in diretta tv nella sala del Tribunale penale internazionale dell'Aja (Tpi). Lo ha detto il procuratore olandese Marilyn Fikenscher. "Sulla base di un esame preliminare, al momento posso solo dire che nel contenitore vi era una sostanza chimica che può causare la morte", ha affermato il procuratore, citato oggi dai media a Belgrado. Fikenscher tuttavia non ha fornito dettagli sull'esatta natura della sostanza velenosa, confermando che a breve verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Praljak. Si cercherà anche di appurare, ha osservato, come Praljak abbia potuto portare con sé la bottiglietta letale nell'aula del Tribunale dell'Aja dove sono in vigore severe misure di sicurezza. (ANSAmed).

15:33Naziskin Como:Boldrini, serve mobilitazione civile

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - "Ritengo che sia necessario ricorrere a delle misure adeguate ma anche che sia necessario che ci sia una mobilitazione civile su questo, perchè non possiamo permettere a questi gruppi di sporcare la nostra bella Costituzione e la nostra democrazia, che non è compatibile con questi estremisti". Così la presidente della Camera Laura Boldrini ha risposto oggi a Firenze ai cronisti che le chiedevano un commento sul blitz dei naziskin in un circolo attivo sul fronte del sostegno dei migranti a Como.

15:23Omicidio piazzale Loreto, 18 anni a dominicano a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - E' stato condannato a 18 anni Jeison Elias Moni Ozuna, 26enne dominicano che il 12 novembre 2016 in piazzale Loreto, a Milano, ha sparato due colpi di pistola e ha ucciso il connazionale Antonio Rafael Ramirez. L'omicidio avvenne vicino Corso Buenos Aires, strada dello shopping, in mezzo ai passanti e che aveva scatenato polemiche sul tema sicurezza. La sentenza è stata emessa dal gup Stefania Donadeo in abbreviato. Il pm Piero Basilone ha abbassato oggi la richiesta di pena da 30 a 17 anni e 4 mesi per la collaborazione dell'imputato.