17:59Alfano, nel Mediterraneo si giocano destini del mondo

(ANSAmed) - ROMA, 30 NOV - "Se comparato ai grandi oceani, il Mediterraneo sembra un lago, ma in questo lago si giocano i destini del mondo, su sicurezza, stabilità, tutela dei diritti umani": lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano intervenendo ai Med Dialogues di Roma. "Il Mediterraneo rappresenta l'1% della superficie terrestre, il 10% del pil mondiale, 500 milioni di potenziali consumatori, il 20% del traffico marittimo, il 30% del traffico commerciale, ha un +4,4% di crescita annua, ed è punto cruciale per i destini del mondo", ha aggiunto.(ANSAmed).

17:56Sci: cdm, Italia punta su Fill a Beaver Creek

(ANSA) - BEAVER CREEK (USA), 30 NOV - Nel fine settimana tornano in pista gli uomini e le donne jet per la coppa del mondo di sci. I primi sono a Beaver Creek, con domani super-G, sabato discesa e domenica gigante. L'Italia punta ancora su Peter Fill: mai prima di lui un azzurro aveva vinto la Coppa di discesa e l'altoatesino ci e' riuscito nelle ultime due stagioni. Già una settimana fa a Lake Louise Peter aveva dimostrato di essere decisamente più' in forma rispetto alle altre due punte azzurre Domink Paris e Christof Innerhofer. Vista la sua condizione, Fill dovrebbe andare bene anche nel super-G di domani e non solo nella libera di sabato. Per domani pero' - su una pista durissima come la 'Uccelli da preda' di Beaver - entrano in gioco anche gli spericolati Paris ed Innerhofer: hanno solo bisogno che faccia freddo e che il fondo sia ben gelato. I rivali saranno, come sempre, norvegesi ed austriaci.

17:55Migranti: ‘400-700mila in campi Libia’

(ANSA) - BRUXELLES, 30 NOV - Sono tra i 400 e i 700mila i migranti che vivono nei campi in Libia, spesso in condizioni "disumane". Così il presidente della Commissione dell'Unione africana Moussa Faki Mahamat al termine del vertice Ue-Africa. Secondo Mahamat 3,800 migranti che si trovano in un campo a Tripoli devono essere evacuati al più presto. "Ma questo è solo un campo", ha affermato. "Il governo libico ci ha detto che ce ne sono 42 ed alcuni anche con un maggior numero di presenze".

17:52Ior: aperta inchiesta interna su ex vice direttore

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Una "inchiesta interna" è stata aperta in Vaticano sul conto di Giulio Mattietti, l'ormai ex direttore generale aggiunto dello Ior, allontanato dall'incarico e scortato lunedì scorso fuori dalle Mura Leonine. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Le modalità drastiche e improvvise dell'allontanamento di Mattietti sarebbero legate all'esigenza che non portasse via documenti. E proprio sulle carte e sugli strumenti informatici in suo possesso si incentreranno le prime verifiche interne. Il suo ufficio allo Ior è stato chiuso, pur senza l'apposizione di sigilli.

17:50Germania: cresce propensione governo di minoranza in Cdu-Csu

(ANSA) - BERLINO, 30 NOV - Cresce la propensione verso un governo di minoranza in Germania all'interno dell'Unione Cdu-Csu. E' quanto emerso oggi dalla riunione dell'organo del partito che si occupa di economia, secondo quanto riporta la Faz online. Nel documento finale si legge che "dopotutto una Grosse Koalition potrà venire alla luce, a quanto sentiamo dai socialdemocratici, solo al prezzo di ulteriori ed economicamente insostenibili promesse di prestazioni nelle politiche sociali". Ieri, il presidente della Bdi, l'equivalente della confindustria tedesca, Dieter Kempf, aveva per primo annunciato, che personalmente non avrebbe desiderato una "Grosse Koalition ad ogni costo", ma in quel caso "sarebbe stato preferibile un governo di minoranza". "Il governo di minoranza non è un governo di minor valore" si ribadisce nel documento finale dell'organo economico dell' Unione, "sarebbe in carica con tutti i diritti e doveri".

17:50Papa: grazie a Bangladesh per aiuto profughi Rakhine

(ANSA) - DACCA, 30 NOV - Il Papa ha ricordato la generosità del Bangladesh "nel suo slancio umanitario a favore dei rifugiati affluiti in massa dallo Stato di Rakhine, (i rohingya, ndr)", che "è stato fatto con non poco sacrificio" "ed è stato fatto sotto gli occhi del mondo intero". "È necessario che la comunità internazionale attui misure efficaci nei confronti di questa grave crisi" sia per soluzioni politiche che per assistenza materiale. Lo ha detto Francesco nel suo primo discorso in Bangladesh, nel palazzo presidenziale Bangabhapan. "Nei mesi scorsi, - ha detto affrontando una delle questioni più serie a livello umanitario e spinose a livello diplomatico - lo spirito di generosità e di solidarietà che caratterizza la società del Bangladesh si è manifestato molto chiaramente nel suo slancio umanitario a favore dei rifugiati affluiti in massa dallo Stato di Rakhine, provvedendoli di un riparo temporaneo e delle necessità primarie per la vita. Questo è stato fatto con non poco sacrificio".

17:49Terremoto: neve e Visso e a Frontignano di Ussita

(ANSA) - ANCONA, 30 NOV - Neve a Visso e Frontignano di Ussita nelle zone colpite dal terremoto in provincia di Macerata. I centri abitati sono imbiancati e le temperature sono polari. La neve ha al momento risparmiato le aree delle Sae, ma il sindaco di Visso Giuliano Pazzaglini e il commissario prefettizio di Ussita Mauro Passerotti temono ulteriori rallentamenti nei cantieri per le casette. A Frontignano, sede di un comprensorio sciistico, i cui impianti sono chiusi dall'anno scorso a causa del sisma, sono possibili inoltre rallentamenti negli accertamenti dei sopralluoghi per i lavori di riduzione del rischio idrogeologico. Oltre a Marche e Abruzzo, si temono nevicate anche nelle zone terremotate di Umbria e Lazio.