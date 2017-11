Ultima ora

18:32Maltempo: allerta meteo, in arrivo neve sul nordovest

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Neve in arrivo sulle regioni nord occidentali, dal Piemonte alla Toscana, anche in pianura, con una perturbazione proveniente dall'Europa centrale che raggiungerà domani l'Italia, determinando anche un deciso abbassamento delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede a partire da domani mattina nevicate diffuse su Piemonte ed Emilia Romagna centro-occidentale e, in estensione nel corso della mattinata, a Liguria e Lombardia centro-occidentale, con apporti al suolo moderati o localmente abbondanti. Sulla Toscana settentrionale sono attese nevicate al di sopra dei 400-600 metri con apporti al suolo da deboli a moderati.

18:27Ostia: aggressione a giornalista, un altro arresto

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Una seconda persona è stata arrestata per l'aggressione al giornalista Rai Daniele Piervincenzi avvenuta il 7 novembre scorso a Ostia. Si tratta di una persona che si trovava assieme ad Roberto Spada, già in carcere per avere dato una testata al reporter, al momento dell'aggressione.

18:14Skinheads a Como, cresce la polemica

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - E' polemica sempre più esplicita tra le forze politiche per l'episodio avvenuto a Como, dove un gruppo di skinheads ha fatto irruzione nella sede di "Como senza frontiere", associazione che si occupa di assistenza ai migranti. Per la presidente della Camera, Laura Boldrini, serve "una mobilitazione civile, non possiamo permettere a questi gruppi di sporcare la Costituzione". Per Matteo Renzi, "su questi temi non devono esserci divisioni, ma la condanna è stata troppo timida". Per Giorgia Meloni, invece, quanto avvenuto a Como è stato "un atto di intimidazione, dunque inaccettabile, ma è ridicolo l'appello di Renzi. Si è trattato di un atto di intimidazione, non di un atto di violenza". Analoghe le dichiarazioni di Matteo Salvini: "Il problema dell'Italia è Renzi, non il fascismo che non può tornare. Ovvio che non si entra in casa d'altri non invitati e non è quello il modo di risolvere i problemi. Bene invece fanno i nostri sindaci che con azioni concrete combattono l'invasione di immigrati".

18:14Skinheads Como: Martina, il 9/12 grande manifestazione

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Nessuno può banalizzare e minimizzare i tanti episodi di intolleranza e razzismo che stanno emergendo da più parti nel Paese. Occorre ora una reazione popolare, partecipata e aperta capace di coinvolgere tutte le persone che non vogliono accettare questa deriva pericolosa. Per questo proponiamo per sabato 9 dicembre a Como una grande manifestazione contro ogni intolleranza. Il Pd c'è. Non giriamoci dall'altra parte". Lo annuncia il vicesegretario del Partito democratico Maurizio Martina.

18:12Rugby: Crowley confermato allenatore Benetton fino al 2020

(ANSA) - TREVISO, 30 NOV - Il Benetton Rugby ha reso noto di aver confermato Kieran Crowley come head coach del club biancoverde fino al 31 maggio 2020. E' un chiaro segnale di continuità di un rapporto che va avanti dal maggio 2016, quando l'All Blacks n. 848 e campione del mondo con la Nuova Zelanda è arrivato a Treviso. "Ciò ha permesso alla nostra squadra - è scritto in una nota del club - di intraprendere il percorso di crescita e di costante affermazione nel massimo livello del rugby europeo". I dati dicono che nella prima stagione da head coach dei Leoni, Crowley ha condotto il club al decimo posto in classifica, due posizioni più in alto rispetto alla stagione precedente: collezionando 7 vittorie, 5 nell'ex Guinness PRO12 e 2 in Challenge Cup e centrando inoltre la qualificazione alla Champions Cup 2017/2018. Nella stagione in corso invece sono già 3 i successi dei Leoni di cui uno in ottenuto in trasferta contro Edimburgo.

18:00Sci: cdm donne, a Lake Louise esordio per le velociste

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 30 NOV - Le azzurre dello sci saranno impegnate da domani nelle due discese e nel super-G di Lake Louise. Quello canadese è l'esordio stagionale per le velociste. Nell'unica prova cronometrata disputata si sono messe in grande evidenza Elena Fanchini e Sofia Goggia con il secondo ed il terzo tempo. Proprio Sofia - grande talento esploso nella passata stagione - ha assoluto bisogno di ritrovare se stessa dopo che nei due gigante finora disputati ha girato a vuoto. Le gare di Lake Louise segnano poi il rientro alle competizioni, dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, di Nadia Fanchini. Le gare canadesi saranno poi interessanti per rivedere Lindsey Vonn sulla pista che piu' ama e dove ha gia' vinto la bellezza di 14 discese e quattro superg. Per cui è' abbastanza normale che ormai Lake Louise nel circo bianco venga chiamata 'Lake Lindsey'.

17:59Alfano, nel Mediterraneo si giocano destini del mondo

(ANSAmed) - ROMA, 30 NOV - "Se comparato ai grandi oceani, il Mediterraneo sembra un lago, ma in questo lago si giocano i destini del mondo, su sicurezza, stabilità, tutela dei diritti umani": lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano intervenendo ai Med Dialogues di Roma. "Il Mediterraneo rappresenta l'1% della superficie terrestre, il 10% del pil mondiale, 500 milioni di potenziali consumatori, il 20% del traffico marittimo, il 30% del traffico commerciale, ha un +4,4% di crescita annua, ed è punto cruciale per i destini del mondo", ha aggiunto.(ANSAmed).