20:02Calcioscommesse: Bari-Lecce, confermata condanna Semeraro

(ANSA) - BARI, 30 NOV - La Corte d'appello di Bari ha confermato le condanne ad un anno e sei mesi di reclusione e al pagamento di 10mila euro di multa per l'ex presidente del Lecce Calcio, Pierandrea Semeraro, e per l'imprenditore salentino Carlo Quarta, imputati nel processo sul presunto derby truccato Bari-Lecce di serie A del 15 maggio 2011. La partita fu persa dai biancorossi 2-0 e - secondo l'accusa - fu comprata dai salentini per 200mila euro. Confermati i risarcimenti dei danni nei confronti di Figc e Confconsumatori (da quantificarsi in sede civile) e di circa 250 tifosi di Bari e Lecce, che avranno 400 euro ciascuno. I giudici hanno assolto "per non aver commesso il fatto" Marcello Di Lorenzo (condannato in primo grado a 9 mesi), amico dell'ex calciatore biancorosso Andrea Masiello. Questi nel 2012 ha patteggiato la pena di 22 mesi per quattro combine (Palermo-Bari, Bari-Sampdoria, Bari-Lecce e Bologna-Bari) insieme ai suoi amici Gianni Carella e Fabio Giacobbe, ai quali fu comminata la pena concordata di 17 mesi.

19:53Droga: ‘Due Torri connection’, 26 anni a Ventrici

(ANSA) - BOLOGNA, 30 NOV - Si è concluso a Bologna con dieci condanne e una pena di 26 anni per l'imputato principale, Francesco Ventrici, il processo nato dall'inchiesta sul narcotraffico che prese il nome di 'Due Torri Connection'. Al centro c'era il tentativo, poi fallito, di far arrivare una maxi-partita di cocaina, 1.500 kg, che doveva partire dall'Ecuador e raggiungere l'Emilia-Romagna, via Lubiana. Nel 2011 le indagini portarono all'arresto di 14 persone tra Italia, Austria e Spagna, accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ventrici, 45 anni, difeso dall'avvocato Fausto Bruzzese come altri imputati e già in carcere per altre vicende, è ritenuto uno dei principali referenti calabresi dei narcotrafficanti colombiani. I giudici hanno condannato a 17 anni Raul Isaza Cano, Antonio Grillo, Italo Iannello, Vicente Mari, Angelo Mercuri, Giuseppe Simonelli e Ferdinando Zappia, a 13 anni Marco Di Maurizio e Claudio Zippilli. Assolto, Giuseppe Grillo. (ANSA).

19:47Migranti: Libia, accordo con Italia esempio da imitare

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - ''L'accordo firmato con l'Italia sui migranti è un accordo modello, che altri Paesi europei possono sottoscrivere''. Lo ha detto il vicepremier libico, Ahmed Maitig, intervenendo ai Med Dialogues 2017 in corso a Roma. ''L'Italia ha fatto molto, ha fatto il possibile, anche contro il terrorismo, ma cerchiamo altri partner per fermare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Servono più iniziative da parte dei Paesi europei''.

19:44Iran:Zarif a Roma,politiche Usa pericolose e impulsive

(ANSAmed) - ROMA, 30 NOV - "Ritengo che le politiche di Washington siano pericolose, impulsive, non basate sulla realtà" e "penso che un riorientamento o aggiustamento nei confronti della nostra regione è necessario" da parte degli Usa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, durante il suo intervento alla conferenza internazionale Med Dialogues a Roma.

19:39M5S: nasce comitato elettorale che affiancherà Di Maio

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il 18 novembre scorso è nato il "Comitato elettorale del M5S per le elezioni politiche". L'atto costitutivo, di cui l'ANSA è entrata in possesso, è stato firmato a Milano, il giorno dopo il vertice M5S alla Casaleggio Associati. Si tratta, si sottolinea dal M5S, di un comitato creato ad hoc per la campagna elettorale e composto da persone "di fiducia" del candidato premier Luigi Di Maio. Tra i primi componenti figurano Pietro Dettori, Vincenzo Spadafora e Dario De Falco.

19:36Principio incendio in ospedale Roma all’Isola Tiberina

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Un principio di incendio si è sviluppato all'interno di un bagno al pianterreno dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma all'Isola Tiberina. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. A causa del fumo sono stati evacuati i pazienti che si trovano in un'ala del nosocomio.

19:35Terremoto:sindaco Cittareale,noi parte lesa inchiesta Cas

(ANSA) - RIETI, 30 NOV - "Il Comune di Cittareale nella vicenda che vede indagati alcuni cittadini che hanno richiesto il Contributo autonoma sistemazione senza possederne i requisiti, è parte lesa. Da una parte, secondo le norme vigenti, l'amministrazione deve necessariamente accettare le autocertificazioni, mentre dall'altra parte, fin dall'inizio abbiamo effettuato tutti gli approfondimenti del caso collaborando con le forze dell'ordine impegnate nelle indagini, tenendo conto che il nostro Comune non dispone di polizia municipale". È quanto afferma in una nota Francesco Nelli, sindaco di Cittareale in merito all'inchiesta della Procura di Rieti sull’assegnazione del Cas. "Oggi - prosegue il sindaco del comune reatino colpito dal sisma - che la vicenda è diventata di dominio pubblico, auspico che le indagini terminino nel più breve tempo possibile. Esprimo solidarietà e pieno sostegno al sistema della giustizia italiana: non siamo intervenuti prima proprio per agevolare al meglio il lavoro e le indagini".