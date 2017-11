Ultima ora

20:46Pallavolo: Mondiali, l’Italia trova il Belgio

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, si è svolto il sorteggio dei Mondiali di pallavolo maschile del 2018, che si giocheranno dal 9 al 30 settembre in Italia (compresa la fase finale di Torino) e Bulgaria. Ad estrarre i bussolotti due grandi campioni azzurri, Francesca Piccinini e Samuele Papi che, nel gruppo A, hanno abbinato i nomi di Giappone, Belgio, Slovenia e Repubblica Dominicana a quelli di Italia e Argentina, con l'Albiceleste che, per regolamento, era già stata abbinata agli azzurri. Gruppo A (Roma e Firenze): Italia, Argentina, Giappone, Belgio, Slovenia, Rep. Dominicana. Gruppo B (Ruse): Brasile, Canada, Francia, Egitto, Cina, Olanda. Gruppo C (Bari): Usa, Russia, Serbia, Australia, Tunisia, Camerun. Gruppo D (Varna): Bulgaria, Polonia, Iran, Cuba, Finlandia, Porto Rico.

20:41Troupe Striscia aggredita: due denunciati da Carabinieri

(ANSA) - BOLOGNA, 30 NOV - Sono due le persone identificate e denunciate dai Carabinieri in seguito alla nuova 'incursione' del 29 novembre a Bologna della troupe di Striscia la Notizia, tornata a distanza di due settimane a documentare lo spaccio 'alla luce del sole'. Per l'episodio di Piazza Verdi, dove l'inviato Brumotti si è visto offrire una dose da un pusher, i militari hanno denunciato un tunisino per detenzione ai fini di spaccio di circa un grammo di cocaina. E' invece accusato di percosse e danneggiamento (di una telecamera) un altro magrebino bloccato sempre dai Carabinieri dopo l'aggressione alla troupe nel parco della Montagnola. (ANSA).

20:39Ruby ter: Siena, Berlusconi a giudizio

(ANSA) - SIENA, 30 NOV - L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Siena con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Il Gup del tribunale di Siena Roberta Malavasi ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta Ruby ter giunta a Siena da Milano per competenza territoriale. A Siena, infatti, si sarebbe compiuto il reato, con Berlusconi che avrebbe pagato Danilo Mariani, pianista delle feste di Arcore, per indurlo a falsa testimonianza sul caso 'olgettine'.

20:24Lasciano figli in auto a dormire e vanno in centro scommesse

(ANSA) - PALERMO, 30 NOV - Hanno lasciato i loro cinque figli, di età compresa tra i due e gli undici anni, in auto a dormire e sono andati a giocare al centro scommesse a Palermo. Alcuni passanti hanno visto l'auto chiusa con i bimbi dentro e hanno chiamato la polizia. I poliziotti hanno trovato i genitori mentre erano intenti a fare le scommesse. I giovani genitori adesso rischiano una denuncia per abbandono di minore. (ANSA).

20:06Casa Bianca, Tillerson a guida Dipartimento di Stato

(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - Rex Tillerson "continua a guidare il Dipartimento di Stato. Al momento non ci sono annunci". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders. Stamattina il New York Times citando fonti dell'amministrazione Usa aveva riferito l'intenzione del presidente Donald Trump di sostituire il segretario di stato Rex Tillerson con l'attuale capo della Cia Mike Pompeo.

20:02Calcioscommesse: Bari-Lecce, confermata condanna Semeraro

(ANSA) - BARI, 30 NOV - La Corte d'appello di Bari ha confermato le condanne ad un anno e sei mesi di reclusione e al pagamento di 10mila euro di multa per l'ex presidente del Lecce Calcio, Pierandrea Semeraro, e per l'imprenditore salentino Carlo Quarta, imputati nel processo sul presunto derby truccato Bari-Lecce di serie A del 15 maggio 2011. La partita fu persa dai biancorossi 2-0 e - secondo l'accusa - fu comprata dai salentini per 200mila euro. Confermati i risarcimenti dei danni nei confronti di Figc e Confconsumatori (da quantificarsi in sede civile) e di circa 250 tifosi di Bari e Lecce, che avranno 400 euro ciascuno. I giudici hanno assolto "per non aver commesso il fatto" Marcello Di Lorenzo (condannato in primo grado a 9 mesi), amico dell'ex calciatore biancorosso Andrea Masiello. Questi nel 2012 ha patteggiato la pena di 22 mesi per quattro combine (Palermo-Bari, Bari-Sampdoria, Bari-Lecce e Bologna-Bari) insieme ai suoi amici Gianni Carella e Fabio Giacobbe, ai quali fu comminata la pena concordata di 17 mesi.

19:53Droga: ‘Due Torri connection’, 26 anni a Ventrici

(ANSA) - BOLOGNA, 30 NOV - Si è concluso a Bologna con dieci condanne e una pena di 26 anni per l'imputato principale, Francesco Ventrici, il processo nato dall'inchiesta sul narcotraffico che prese il nome di 'Due Torri Connection'. Al centro c'era il tentativo, poi fallito, di far arrivare una maxi-partita di cocaina, 1.500 kg, che doveva partire dall'Ecuador e raggiungere l'Emilia-Romagna, via Lubiana. Nel 2011 le indagini portarono all'arresto di 14 persone tra Italia, Austria e Spagna, accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ventrici, 45 anni, difeso dall'avvocato Fausto Bruzzese come altri imputati e già in carcere per altre vicende, è ritenuto uno dei principali referenti calabresi dei narcotrafficanti colombiani. I giudici hanno condannato a 17 anni Raul Isaza Cano, Antonio Grillo, Italo Iannello, Vicente Mari, Angelo Mercuri, Giuseppe Simonelli e Ferdinando Zappia, a 13 anni Marco Di Maurizio e Claudio Zippilli. Assolto, Giuseppe Grillo. (ANSA).