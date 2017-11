Ultima ora

00:32Argentina:’impossibile salvare equipaggio sottomarino’

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 NOV - La Marina militare argentina ha annunciato oggi che esclude la possibilità di salvare i 44 membri dell'equipaggio dell'Ara San Juan, il sottomarino sparito lo scorso 15 novembre nell'Atlantico Sud. Lo ha detto il portavoce della Marina, Enrique Balbi, in una conferenza stampa.

00:23Calcio: Coppa Italia, Genoa agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Genoa promosso agli ottavi di Coppa Italia grazie al successo per 1-0 sul Crotone. A segno Migliore al 9' della ripresa. Prossimo avversario dei liguri sarà la Juventus.

23:12Calcio: Ferrero, Torreira a gennaio non lascerà la Samp

(ANSA) - PESCARA, 30 NOV - "Torreira è un grande talento del calcio e vi dico che a gennaio non andrà via e rimarrà a giocare con la Sampdoria". Lo ha detto questa sera a Pescara il presidente della società blucerchiata Massimo Ferrero, rispondendo ai rumors di mercato che parlano di una probabile cessione del giocatore uruguaiano che piace a diverse big del calcio. Ferrero ha poi aggiunto: "Se Torreira partirà a giugno? Chi vivrà vedrà. Quanto vale Torreira? Cinquanta milioni di euro".

23:10Basket: Eurolega, Efes-Milano 73-68

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Un altro finale punto a punto e un'altra sconfitta pasticciata per l'Olimpia Milano, questa volta a casa di un'Efes (73-68) guidato dall'asse McCollum-Stimac. Il play americano realizza 13 dei 15 punti nell'ultimo periodo, il centro serbo (19 e 10 rimbalzi) regala il sorpasso a 37'' dal termine con un canestro e fallo. L'ultima azione di Milano è confusa, proprio come sette giorni fa con l'Olympiacos: palla ancora nelle mani di Jerrells che cerca una conclusione dalla distanza, stoppata proprio da McCollum. La tripla sulla sirena dell'ex Dragic (abile a sfruttare una palla vagante) chiude i giochi e lascia a Milano mille rimpianti e una brutta classifica (3-7, raggiunta proprio dall'Efes).

21:47Calcio: D’Ambrosio, Inter c’è per la Champions

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - "Scudetto? L'Inter per ora c'è solo per la Champions". Danilo D'Ambrosio evita di sbilanciarsi sulle prospettive dell'Inter, seconda in classifica a due punti dal Napoli. Domani ci sarà lo scontro diretto tra Napoli e Juve ma l'Inter non vuole farsi distrarre dalla partita. "Tutto dipende da noi - dice D'Ambrosio - col Chievo siamo costretti a vincere a prescindere dal risultato del San Paolo". Il difensore nerazzurro ha raggiunto le cento presenze con l'Inter trovando grande continuità soprattutto con Spalletti. "Quest'anno non mi sono mai sentito in discussione perché in una grande squadra ci devono essere due giocatori di livello per ogni ruolo. Il mercato dell'Inter è stato fatto bene e ora sta dando i suoi frutti. Se serve un centrale? Posso giocare in quel ruolo e lo crede anche Spalletti".

21:40Ilva: assolto in appello segretario ex arcivescovo Taranto

(ANSA) - TARANTO, 30 NOV - La Corte d'assise d'appello (presidente De Scisciolo, a latere De Felice e sei giudici popolari) ha assolto con la formula più ampia, "perché il fatto non sussiste", don Marco Gerardo, ex segretario dell'ex arcivescovo di Taranto Benigno Luigi Papa, condannato in primo grado (con rito abbreviato) a 10 mesi di reclusione per favoreggiamento, nell'ambito del processo per il presunto disastro ambientale causato dall'Ilva. La Corte ha invece ridotto ad un anno di reclusione la condanna nei confronti dell'ex consulente della Procura ionica Roberto Primerano (3 anni e 4 mesi in primo grado). Questi rispondeva di due ipotesi di falso ideologico, una delle quali - risalente al 2009, mentre l'altra è del 2010 - è stata dichiarata prescritta. Confermata, invece, nei suoi confronti l'assoluzione dalle accuse di disastro doloso in concorso e avvelenamento in concorso di acque o di sostanze alimentari, per le quali il pubblico ministero aveva proposto appello. Revocata, infine, l'interdizione dai pubblici uffici.

21:34Calcio: 8-3 al Perugia, Udinese agli ottavi Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - L'Udinese ha battuto il Perugia 8-3 in un incontro valido per i sedicesimi di finale di coppa Italia. Agli ottavi i friulani affronteranno il Napoli. Quattro le reti realizzate da Maxi Lopez nella prima vittoria dei bianconeri sotto la gestione Oddo.