Pubblicato il 30 novembre 2017 da ansa

MILANO. – Legami sempre più stretti tra Italia e Cina. Il punto è stato fatto alla Conferenza ‘Belt and Road Initiave’, in occasione della visita in Italia di Chen Siqing, da luglio chairman di Bank of China e che insieme al ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, presiede il Business Forum Italia Cina.

Proprio Chen Siqing ha sottolineato come la Cina sia “il più grande partner commerciale dell’Italia con 11 miliardi di euro” di interscambio commerciale. Una collaborazione costante tra i due paesi che, dal 2014 al 2016, ha generato un volume d’affari che “ha superato il trilione di dollari con investimenti per 50 miliardi, 180 mila posti di lavoro e 1 miliardo di guadagno fiscale”, ha ricordato ancora il Chairman di Bank of China.

In questo quadro la Cdp sta ragionando al lancio del primo ‘panda bond’ per “raccogliere capitali direttamente in valuta locale”, ha spiegato l’a.d di Cassa, Fabio Gallia, ricordando che ci sono “più di 1.500 aziende in Cina che operano stabilmente”.

La ‘nuova Via della Seta’ è, dunque, “un volano per il business delle nostre imprese”, per usare le parole del presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi. E L’Italia, in questo scenario può essere il motore in Europa per lo sviluppo e per l’interscambio con la Cina”, ha sostenuto il Ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera evidenziando che “la nostra crescita è legata all’esportazione e questa può essere l’opportunità per creare maggiore ricchezza tra i due Paesi con un’amicizia che si traduce nei fatti”.

E di esempi concreti di collaborazione ce ne sono già diversi come gli investimenti in Autostrade per l’Italia e Pirelli da parte Silk Road Fund. Dagli Usa arriva però uno schiaffo: la Cina non è un’economia di mercato, sostengono gli Stati Uniti, che respingono al richiesta di Pechino di essere trattata come tale. L’amministrazione Trump ha presentato la sua decisione al Wto a metà novembre, anche se è stata resa nota solo ora.