Ultima ora

09:02Usa: immigrato assolto, Trump, verdetto scandaloso

(ANSA) - WASHINGTON, 1 DIC - "Un verdetto scandaloso nel caso di Kate Steinle! Nessuno stupore se la gente del nostro Paese e' cosi' arrabbiata per l'immigrazione illegale": lo ha twittato il presidente americano Donald Trump, commentando la decisione di una giuria di San Francisco di assolvere un immigrato messicano irregolare dall'uccisione di una donna nel 2015.

08:58Usa: immigrato assolto da omicidio donna, polemiche

(ANSA) - WASHINGTON, 1 DIC - E' destinato a sollevare polemiche il verdetto assolutorio di un immigrato messicano per la morte di Kathryn Steinle, 32 anni, uccisa da un proiettile mentre camminava su un molo cittadino nel luglio 2015. Una giuria di San Francisco ha ritenuto Jose Ines Garcia Zarate (45 anni) colpevole non dell'assalto ma solo del possesso dell'arma, con cui ha sostenuto di aver sparato per errore. Ora rischia da 16 mesi a tre anni. Trump aveva cavalcato il caso in campagna elettorale per sostenere la linea dura anti immigrati.

08:52Giappone: imperatore Akihito abdicherà 30 aprile 2019

(ANSA) - TOKYO, 1 DIC - L'imperatore del Giappone, Akihito, abdicherà il 30 aprile 2019. Lo anticipa la televisione pubblica Nhk, che cita fonti ministeriali. La decisione è stata presa al termine della riunione che ha avuto luogo questa mattina al Consiglio della casa imperiale, al quale hanno partecipato membri della famiglia reale, il premier Shinzo Abe e rappresentanti della politica, oltre ai giudici della Corte suprema.

08:46Terremoti: Iran, scossa magnitudo 6.2 in Kerman

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 6:32 ora locale (le 3:32 in Italia) nella provincia sudorientale iraniana di Kerman. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell'agenzia sismologia statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro 60 km a nord-nordest della città di Kerman (capoluogo dell'omonima provincia, 1.080 km a sud di Teheran). Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. La zona era già stata colpita da un sisma di magnitudo 5.2 a metà dell'ottobre scorso, senza vittime. Il 12 novembre scorso invece un potente terremoto di magnitudo 7.2 ha scosso il confine nord tra Iran e Iraq, facendo almeno 530 morti.

00:53Golf: Hero Challenge, Woods è tornato “felice ed emozionato”

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - La standing ovation del pubblico, la voglia di tornare a far parlare solo ed esclusivamente il campo. Tiger Woods è rientrato e lo ha fatto alla sua maniera. Sfoderando colpi di alta classe che tanto hanno ricordato quel campione che in carriera ha vinto praticamente tutto. L'ex numero uno al mondo, dopo 10 mesi di assenza ha chiuso la prima giornata dell'Hero World Challenge - evento arrivato alla 19/a edizione e organizzato dalla sua fondazione - con 69 (-3) colpi all' 8/o posto della classifica attuale, mostrando un buon stato di forma. "Per me - ha dichiarato al termine - è stata un'ottima performance. E' stato davvero bello ed emozionante tornare a giocare e a divertirsi". Bene anche Francesco Molinari, ottavo 69 (-3) colpi, proprio al fianco di Woods. Il leader del torneo è Tommy Fleetwood. Il vincitore della Race to Dubai 2017 ha chiuso con 66 (-6) colpi. Al secondo posto gli statunitensi Rickie Fowler e Matt Kuchar (67, -5), distanti una sola lunghezza dalla vetta.

00:32Argentina:’impossibile salvare equipaggio sottomarino’

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 NOV - La Marina militare argentina ha annunciato oggi che esclude la possibilità di salvare i 44 membri dell'equipaggio dell'Ara San Juan, il sottomarino sparito lo scorso 15 novembre nell'Atlantico Sud. Lo ha detto il portavoce della Marina, Enrique Balbi, in una conferenza stampa.

00:23Calcio: Coppa Italia, Genoa agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Genoa promosso agli ottavi di Coppa Italia grazie al successo per 1-0 sul Crotone. A segno Migliore al 9' della ripresa. Prossimo avversario dei liguri sarà la Juventus.