Ultima ora

13:43Scoperto cadavere incappucciato e legato a un albero

(ANSA) - VARESE, 01 DIC - Il cadavere di un uomo, secondo le prime informazioni legato a un albero e con un cappuccio sulla testa, è stato trovato stamani in una zona boschiva in località Pradecolo a Dumenza, in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Luino, che stanno eseguendo in rilievi.

13:36Arrestati avvocato e docente diritto per peculato

(ANSA) - PALERMO, 1 DIC - I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo hanno arrestato per peculato e falso Luca Nivarra, professore ordinario di diritto privato presso l'Università degli Studi di Palermo, e Fabrizio Morabito, avvocato, e sequestrato beni per 160mila euro. L'indagine è scaturita dagli esiti di una consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal Tribunale Civile di Palermo, nell'ambito di un procedimento promosso dagli eredi di una persona defunta. I due indagati, che erano amministratori dei beni del defunto, si sarebbero appropriati delle somme che riscuotevano per i canoni di locazione degli immobili.

13:33Garza dimenticata nell’addome,a processo medico e infermiere

(ANSA) - NUORO, 1 DIC - Tre rinvii a giudizio per una garza dimenticata nell'addome durante un'intervento chirurgico all'ospedale San Francesco di Nuoro, due mesi dopo il quale morì la pensionata nuorese di 69 anni Nietta Seddone. Lo ha deciso il Gup del tribunale del capoluogo barbaricino Mauro Pusceddu su richiesta del pubblico ministero Giorgio Bocciarelli. Sotto accusa per omicidio colposo il chirurgo Antonio Domenico Fais, la strumentista Anna Ladu e l'infermiera Mariuccia Columbu, difesi rispettivamente da Pietro Pittalis, Angelo Magliocchetti e Gianluigi Mastio. La donna, il 14 maggio 2015, arrivò all'ospedale San Francesco dopo un incidente stradale: era stata operata, ma durante l'intervento i medici si dimenticarono la garza. Il corpo estraneo nella pancia della pensionata, che continuava ad avere dei malesseri, venne evidenziato da un'esame Tac il 27 maggio. La signora Seddone morì, poi, per complicazioni all'ospedale Brotzu di Cagliari. Il processo si aprirà il 5 giugno 2018.

13:29Mondiali: ‘Russia non ha problema doping’

(ANSA) - MOSCA, 1 DIC - "Noi rispondiamo in buona fede a tutte le domande sul doping: ho incontrato la commissione del Cio e sono pronto a dare spiegazioni un'altra volta. Siamo sinceri anche con la Fifa e rispondiamo a tutte le domande". Lo ha detto oggi a Mosca il vice premier russo con delega allo Sport Vitaly Mutko a poche ore dalla cerimonia del sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali. "Per quanto riguarda la nazionale di calcio - ha aggiunto - non ci sono state e non ci sono 'macchinazioni' sui test antidoping ma ci sono stati tentativi di coinvolgerla e questo è stato provato: se qualcuno ha violato qualcosa allora dovrà risponderne, sempre che ci siano le prove".

13:20Trovato cadavere in spiaggia a Ostia

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Un cadavere è stato trovato stamattina sulla spiaggia a Ostia. A dare l'allarme un passante intorno alle 8. Secondo quanto si è appreso, il cadavere è di un uomo di circa 60 anni. Era vestito ed è stato trovato sul tratto di spiaggia all'altezza di piazzale Magellano, accessibile da un chiosco. Sul posto la polizia scientifica e gli agenti del commissariato di Ostia. Dall'alba, intanto, è in corso in varie zone di Ostia una nuova operazione interforze di controllo del territorio dopo gli ultimi episodi di spari e gambizzazioni.

13:09Barista suicida: ricattata con video hard per un debito

(ANSA) - SASSARI, 1 DIC - Michela Deriu aveva un debito con qualcuno. Una cosa che credeva ormai passata, ma riaffiorata prepotentemente nella sua esistenza, rendendogliela insopportabile, quando lei è diventata ricattabile per via di quel video hard che non voleva che venisse diffuso. È l'ipotesi che si fa sempre più largo tra le tante vagliate dagli inquirenti alle prese con il suicidio della barista di 22 anni di Porto Torres, che si è tolta la vita a La Maddalena, dove si era rifugiata a casa di un'amica alla ricerca della serenità perduta. Ufficialmente per via di una rapina subita qualche sera prima nella sua città, mentre rientrava a casa dal lavoro. Di fatto, perché gli spettri di un passato in cui, probabilmente, si era infilata in un guaio più grande di lei, erano riaffiorati e l'avevano spaventata. Coordinati dalla Procura di Tempio, i carabinieri di Olbia e Porto Torres stanno stringendo il cerchio intorno ai colpevoli di quanto accaduto. Le ipotesi di reato sono istigazione al suicidio, diffamazione aggravata e tentata estorsione. Per il momento sono stati iscritti nel registro degli indagati due ragazzi di Porto Torres e una loro coetanea di Ittiri. Erano amici di Michela, o almeno lei li frequentava reputandoli tali. Quando è stato girato il video a luci rosse di cui si vergognava, pare che fosse in loro compagnia. Una serata "piccante", è la pista su cui si sta indagando con molta circospezione, anche per rispetto di quella giovane che tutti descrivono come uno spirito libero, una ragazza solare, dall'intelligenza vivace e versatile, dalla curiosità sconfinata, sempre aperta al confronto. (ANSA).

13:07Presunte pressioni per cancellare multa, indagato Questore

(ANSA) - RIMINI, 1 DIC - L'ex questore di Pesaro e vicario alla questura di Rimini, Antonio Lauriola, 59 anni originario di Taranto, è indagato dalla Procura della Repubblica per aver tentato di far togliere una multa al figlio di 17 anni, sorpreso durante un normale controllo della Polizia stradale alla guida di un'auto senza patente a Marina Centro. Lo riporta la stampa locale. Nell'ipotesi di indagine ci sarebbero state 'pressioni' del questore vicario Lauriola su agenti della polizia stradale e una volta finito indagato il dirigente sarebbe stato trasferito a Roma, ufficialmente a disposizione del ministero dell'Interno. L'ipotesi di reato per cui la Procura sta indagando è quello di istigazione o induzione indebita a dare o promettere utilità. "La multa se era giusta andava pagata soltanto che il verbale era sbagliato", ha dichiarato l'ex questore Lauriola, puntualizzando che il suo trasferimento a Roma non ha nulla a che vedere con l'indagine anche se non ne esclude "effetti negativi sulla carriera".