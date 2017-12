Ultima ora

12:46Abusi su minori, arrestato prete a Catania

(ANSA) - CATANIA, 1 DIC - Un sacerdote, Padre Pio Guidolin, è stato arrestato dai carabinieri a Catania per violenza sessuale aggravata su minori. I militari, su delega della Procura distrettuale, hanno eseguito nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno consentito di accertare che dal 2014 il sacerdote, sfruttando il suo ruolo e approfittando della condizione di particolare fragilità di diversi ragazzini di età minore dei 14 anni provati da vicende personali che li avevano turbati, li avrebbe costretti a subire e compiere atti sessuali.

12:28Golf: Australia, Garcia costretto alla ‘remuntada’

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Sergio Garcia rallenta la corsa e a metà gara scivola dal terzo al decimo posto della classifica dell' Australian PGA Championship. Lo spagnolo deve recuperare 6 lunghezze dalla coppia di testa composta dagli australiani Marc Leishman e Adam Bland (-12), in fuga. Il campione del Masters ha chiuso il secondo giro in 71 (-1) colpi, portando il suo score totale a 138 (-6). Al suo fianco un terzetto composto anche dall'australiano Wade Ormsby, vincitore lo scorso week-end dell'Hsbc Hong Kong Open, e autore di una grande rimonta. Garcia dovrà effettuare la "remuntada" per provare ad aggiudicarsi la competizione organizzata da European Tour e PGA Tour of Australasia. A 36 buche dal termine lo spagnolo non può più commettere errori. Una vittoria in Australia (montepremi da 965.000 dollari, con prima moneta di 191.660 euro) gli permetterebbe di acquistare punti fondamentali nella corsa alla Race to Dubai 2018.

11:31Censis: ripresa c’è, ma cresce Italia del rancore

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - La ripresa c'è, ma cresce l'Italia del rancore. E' l'analisi del Censis nel Rapporto sulla situazione sociale del Paese. Secondo l'istituto di ricerca, "persistono trascinamenti inerziali da maneggiare con cura: il rimpicciolimento demografico del Paese, la povertà del capitale umano immigrato, la polarizzazione dell'occupazione che penalizza l'ex ceto medio". "Non si è distribuito il dividendo sociale della ripresa economica e il blocco della mobilità sociale crea rancore". La paura del declassamento è il nuovo "fantasma sociale": l'87,3% degli appartenenti al ceto popolare pensa che sia difficile salire nella scala sociale, così come l'83,5% del ceto medio e il 71,4% del ceto benestante. Pensano che al contrario sia facile scivolare in basso il 71,5% del ceto popolare, il 65,4% del ceto medio, il 62,1% dei più abbienti. L'immigrazione evoca sentimenti negativi nel 59% degli italiani, in aumento quando si scende nella scala sociale: 72% tra le casalinghe, 71% tra i disoccupati, 63% tra gli operai.

11:26Assenteismo:11 misure cautelari a dipendenti Comune locride

(ANSA) - SANT'ILARIO DELLO JONIO (REGGIO CALABRIA), 1 DIC - Avrebbero abbandonato il posto di lavoro, durante le ore di servizio, per dedicarsi a faccende personali. A undici dipendenti, tra i quali anche responsabili di area e di settore, del Comune di Sant'Ilario dello Jonio, in provincia di Reggio Calabria, sono state notificate dai carabinieri della Compagnia di Locri altrettante misure cautelari di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I dipendenti sono accusati di truffa aggravata e continuata, attestazione fraudolenta della presenza in servizio, abuso d'ufficio e peculato. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Locri su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini svolte nell'arco di tempo che va da settembre 2016 a gennaio 2017. Dalle indagini attuate anche attraverso pedinamenti e riprese video è emerso che i dipendenti erano soliti allontanarsi dopo avere attestato falsamente la propria presenza in ufficio eludendo il sistema di rilevazione elettronica.(ANSA).

11:16Fisco: Gdf Lodi scopre crediti fittizi per 30 milioni

ANSA - LODI, 1 DIC - La Guardia di Finanza di Lodi, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha scoperto un'articolata frode all'erario creata da un commercialista milanese, coadiuvato da tre persone, di cui una residente nel lodigiano. I tre, grazie alla costituzione ad hoc di 7 cooperative, di cui 3 intestate a teste di legno, hanno generato esportazioni fittizie per oltre 350 milioni di euro creandosi un credito di imposta da compensare con reali debiti nei confronti dell'erario per 30 milioni di euro. Le indagini sono state avviate al termine di un controllo fiscale effettuato nei confronti di una società lodigiana di logistica che aveva presentato un modello F24 in compensazione (di piccolo importo) a fronte di un credito d'imposta relativo al 2016 di una cooperativa di Milano. Gli approfondimenti hanno permesso di rilevare che il credito Iva esposto dalla cooperativa era relativo a operazioni inesistenti e che c'erano altre sei cooperative riconducibili al commercialista milanese.

11:08Sostanze dopanti nelle palestre, 50 indagati

(ANSA) - TORINO, 1 DIC - Cinquanta persone sono indagate per vendita di sostanze dopanti e stupefacenti all'interno di palestre e di furto di carburante in tutto il Nord Italia. I Carabinieri del Nas di Torino, coadiuvati dai colleghi di 11 province, hanno eseguito le ordinanze di applicazione di misure non detentive (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora) emesse dal gip presso il Tribunale di Novara. I 50 indagati sono accusati, a vario titolo, di furto, ricettazione, commercio illecito di anabolizzanti, in parte stupefacenti e farmaci pericolosi per la salute pubblica.Le indagini sono state avviate dal Nas di Torino nell'ottobre 2016 a seguito di controlli congiunti con l'Agenzia delle Dogane su plichi sospetti provenienti dall'estero contenenti prodotti farmaceutici. Ne è emersa una rete di approvvigionamento e distribuzione al dettaglio di sostanze anabolizzanti e dopanti vietate destinate a frequentatori di palestre e addetti alla sicurezza presso locali di divertimento. (ANSA).

11:06Pga Tour, buon rientro di Woods, 8/o con Molinari

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Positivo rientro di Tiger Woods, ottavo con 69 (-3) colpi insieme a Francesco Molinari, nell'Hero World Challenge, evento del PGA Tour giunto alla 19ª edizione, organizzato dallo stesso Woods attraverso la sua Fondazione e riservato a 18 selezionati campioni tra i quali otto tra i primi dieci del world ranking. Sul percorso dell'Albany Golf Course (par 72), nel distretto di New Providence alle Isole Bahamas, è al vertice con 66 (-6) colpi l'inglese Tommy Fleetwood, numero uno dell'European Tour 2017. Diciotto buche disputate dopo 301 giorni dal suo ultimo giro in una competizione non sono certo sufficienti per dare un giudizio, tuttavia la prova di Tiger Woods è stata positiva. "Penso di aver fatto buone cose -ha detto il campione- ed è stato bello poter concludere con uno score e un gioco competitivi". Francesco Molinari ha trovato un bogey in partenza, è apparso molto concentrato e preciso ha recuperato alla settima buca, poi ha dato corpo al punteggio con tre birdie consecutivi dalla 13ª alla 15ª. (ANSA).