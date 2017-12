Ultima ora

13:20Trovato cadavere in spiaggia a Ostia

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Un cadavere è stato trovato stamattina sulla spiaggia a Ostia. A dare l'allarme un passante intorno alle 8. Secondo quanto si è appreso, il cadavere è di un uomo di circa 60 anni. Era vestito ed è stato trovato sul tratto di spiaggia all'altezza di piazzale Magellano, accessibile da un chiosco. Sul posto la polizia scientifica e gli agenti del commissariato di Ostia. Dall'alba, intanto, è in corso in varie zone di Ostia una nuova operazione interforze di controllo del territorio dopo gli ultimi episodi di spari e gambizzazioni.

13:09Barista suicida: ricattata con video hard per un debito

(ANSA) - SASSARI, 1 DIC - Michela Deriu aveva un debito con qualcuno. Una cosa che credeva ormai passata, ma riaffiorata prepotentemente nella sua esistenza, rendendogliela insopportabile, quando lei è diventata ricattabile per via di quel video hard che non voleva che venisse diffuso. È l'ipotesi che si fa sempre più largo tra le tante vagliate dagli inquirenti alle prese con il suicidio della barista di 22 anni di Porto Torres, che si è tolta la vita a La Maddalena, dove si era rifugiata a casa di un'amica alla ricerca della serenità perduta. Ufficialmente per via di una rapina subita qualche sera prima nella sua città, mentre rientrava a casa dal lavoro. Di fatto, perché gli spettri di un passato in cui, probabilmente, si era infilata in un guaio più grande di lei, erano riaffiorati e l'avevano spaventata. Coordinati dalla Procura di Tempio, i carabinieri di Olbia e Porto Torres stanno stringendo il cerchio intorno ai colpevoli di quanto accaduto. Le ipotesi di reato sono istigazione al suicidio, diffamazione aggravata e tentata estorsione. Per il momento sono stati iscritti nel registro degli indagati due ragazzi di Porto Torres e una loro coetanea di Ittiri. Erano amici di Michela, o almeno lei li frequentava reputandoli tali. Quando è stato girato il video a luci rosse di cui si vergognava, pare che fosse in loro compagnia. Una serata "piccante", è la pista su cui si sta indagando con molta circospezione, anche per rispetto di quella giovane che tutti descrivono come uno spirito libero, una ragazza solare, dall'intelligenza vivace e versatile, dalla curiosità sconfinata, sempre aperta al confronto. (ANSA).

13:07Presunte pressioni per cancellare multa, indagato Questore

(ANSA) - RIMINI, 1 DIC - L'ex questore di Pesaro e vicario alla questura di Rimini, Antonio Lauriola, 59 anni originario di Taranto, è indagato dalla Procura della Repubblica per aver tentato di far togliere una multa al figlio di 17 anni, sorpreso durante un normale controllo della Polizia stradale alla guida di un'auto senza patente a Marina Centro. Lo riporta la stampa locale. Nell'ipotesi di indagine ci sarebbero state 'pressioni' del questore vicario Lauriola su agenti della polizia stradale e una volta finito indagato il dirigente sarebbe stato trasferito a Roma, ufficialmente a disposizione del ministero dell'Interno. L'ipotesi di reato per cui la Procura sta indagando è quello di istigazione o induzione indebita a dare o promettere utilità. "La multa se era giusta andava pagata soltanto che il verbale era sbagliato", ha dichiarato l'ex questore Lauriola, puntualizzando che il suo trasferimento a Roma non ha nulla a che vedere con l'indagine anche se non ne esclude "effetti negativi sulla carriera".

13:03Ferirono due guardie giurate durante rapina, cinque arresti

(ANSA) - NAPOLI, 1 DIC - Ferirono, in un conflitto a fuoco, due guardie giurate e poi, lo scorso 12 maggio a Castellammare di Stabia (Napoli), misero a segno una rapina ad un portavalori da 320mila euro: oggi sono state arrestate dai carabinieri cinque persone. Un 'colpo' studiato nei minimi dettagli, come ricostruito dalla Procura di Torre Annunziata. L'indagine ha, infatti, ricostruito tutte le 'tappe'. Gli arrestati ferirono le due guardie giurate mentre stavano rifornendo gli sportelli bancomat della locale filiale del banco di Napoli; durante la fuga ingaggiarono un conflitto a fuoco anche con altre guardie giurate in servizio al vicino ospedale. Non solo, le indagini hanno anche scoperto - decisive per l'individuazione dei colpevoli le immagini delle telecamere - che tra gli arrestati c'è anche una guardia giurata di un altro istituto di vigilanza che fingendo di essere in servizio davanti alla filiale, in realtà era parte attiva della rapina ferendo una delle vittime.

13:03Mondiali: nessun effetto da decisione Cio

(ANSA) - MOSCA, 1 DIC - "Per quanto riguarda la Fifa, la decisione del Comitato Olimpico Internazionale non avrà effetto sul calcio: stiamo parlando del campionato del mondo e queste questioni non ci riguardano". Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino, commentando la possibile decisione del Cio di escludere la Russia dai giochi olimpici invernali di Pyeongchang. "Per quanto riguarda altre questioni, la Fifa ed io non partecipiamo alle speculazioni legate a qualcosa che può aver luogo in futuro. La Fifa controlla tutti i giocatori che partecipano ai tornei, lo fa regolarmente, tutti i test nel 2014, e anche durante i tornei dell'anno scorso, sono stati negativi", ha precisato Infantino. "I test in Russia sono stati fatti da una organizzazione non russa, il processo continuerà, se ci saranno violazioni delle regole antidoping allora ci saranno anche le sanzioni", ha concluso.

12:46Abusi su minori, arrestato prete a Catania

(ANSA) - CATANIA, 1 DIC - Un sacerdote, Padre Pio Guidolin, è stato arrestato dai carabinieri a Catania per violenza sessuale aggravata su minori. I militari, su delega della Procura distrettuale, hanno eseguito nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno consentito di accertare che dal 2014 il sacerdote, sfruttando il suo ruolo e approfittando della condizione di particolare fragilità di diversi ragazzini di età minore dei 14 anni provati da vicende personali che li avevano turbati, li avrebbe costretti a subire e compiere atti sessuali.

12:28Golf: Australia, Garcia costretto alla ‘remuntada’

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Sergio Garcia rallenta la corsa e a metà gara scivola dal terzo al decimo posto della classifica dell' Australian PGA Championship. Lo spagnolo deve recuperare 6 lunghezze dalla coppia di testa composta dagli australiani Marc Leishman e Adam Bland (-12), in fuga. Il campione del Masters ha chiuso il secondo giro in 71 (-1) colpi, portando il suo score totale a 138 (-6). Al suo fianco un terzetto composto anche dall'australiano Wade Ormsby, vincitore lo scorso week-end dell'Hsbc Hong Kong Open, e autore di una grande rimonta. Garcia dovrà effettuare la "remuntada" per provare ad aggiudicarsi la competizione organizzata da European Tour e PGA Tour of Australasia. A 36 buche dal termine lo spagnolo non può più commettere errori. Una vittoria in Australia (montepremi da 965.000 dollari, con prima moneta di 191.660 euro) gli permetterebbe di acquistare punti fondamentali nella corsa alla Race to Dubai 2018.