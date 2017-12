Ultima ora

15:55Doping: Cio toglie medaglia a Zaitseva

(ANSA) - MOSCA, 1 DIC - Il Comitato Olimpico Internazionale ha annullato i risultati ottenuti nel biathlon Olga Zaitseva e dalle sciatrici di fondo Yulia Chekalyova e Anastasia Dotsenko alle Olimpiadi invernali 2014 a Sochi. Il CIO ha giudicato le tre atlete russe colpevoli di aver violato le regole antidoping durante quei Giochi. In quell'edizione Zaitseva aveva vinto una medaglia d'argento. La decisione è stata presa sulla base delle conclusioni fornite dalla commissione disciplinare del CIO presieduta da Denis Oswald, che ha ripetuto i test antidoping dei campioni prelevati durante le Olimpiadi del 2014.

15:48Calcio: Napoli, convocati Leandrinho e Scarf

(ANSA) - NAPOLI, 1 DIC - Ci sono anche i due Primavera Leandrinho e Scarf tra i convocati dal tecnico del Napoli Maurizio Sarri per la sfida di stasera contro la Juventus al San Paolo. Il tecnico toscano ha chiamato spesso l'attaccante brasiliano dopo l'infortunio di Milik. Per il match contro la Juventus ha chiamato anche il terzino sinstro Scarf, 18enne ghanese proveniente dal Carpi, per avere più alternative in difesa vista la lunga assenza di Ghoulam. Scarf era stato già aggregato per la trasferta di Udine e stasera sarà per la prima volta in panchina al San Paolo con la prima squadra. Per il resto nessuna sorpresa nella lista di Sarri. Ecco i convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Scarf, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Leandrinho.

15:44Mdp, Renzi non rimetterà art.18 ma non farà premier

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Renzi non rimetterà mai l'art18 se tornerà al governo. E lo rivendica con orgoglio. Stia sereno: a Palazzo Chigi non rientra. Ci andremo noi e lo reintrodurremo. Perché chi è di sinistra i diritti li dà, non li toglie": lo scrive su Twitter il deputato di Mdp Arturo Scotto.

15:43Lavoro: Renzi, reintrodurre articolo 18? Mai

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Se dipenderà da me non lo reintrodurrei mai, l'articolo 18 è un totem ideologico, non è una garanzia per i lavoratori. Io vorrei ragionare con i sindacati di questioni vere". Lo ha detto Matteo Renzi in collegamento con la trasmissione l'aria che tira de La7.

15:36Skinheads: Salvini, Maroni faccia il suo mestiere

(ANSA) - CASERTA, 1 DIC - "Maroni fa bene il presidente della Regione, ma ognuno deve fare il suo mestiere". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Castel Volturno (Caserta) rispondendo alla domanda di un cronista sulle dichiarazioni rilasciate a La Repubblica da Roberto Maroni, che ha condannato fermamente l'episodio di Como dicendo che "la Lega non è né di destra, né di sinistra". Per Salvini il problema vero è l'immigrazione incontrollata. "Il 10 dicembre a Roma abbiamo organizzato una manifestazione nazionale su legalità, sicurezza, protezione per i confini e interesse per gli italiani. Solo l'Italia sta subendo un'immigrazione simile, senza reagire, anzi incentivandola" conclude Salvini.

15:35Sinistra Italiana, serve manifestazione anti-skinheads

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Mi piacerebbe immaginare una grande manifestazione nazionale antifascista promossa dall' Anpi. Sarebbe bello se ci fosse un'appuntamento collettivo dell'antifascismo a difesa dei valori repubblicani e della nostra democrazia". Lo afferma Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana dai microfoni di RaiNews nel corso della trasmissione Studio24.

15:34Di Maio, dati Censis devastanti,politica mancette ha fallito

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Secondo il Rapporto Censis in Italia ci sono 1.6 milioni di famiglie in povertà assoluta. Devastante. La dimostrazione evidente che le politiche dei bonus e delle mancette per le famiglie è fallimentare. Agiamo subito con misure strutturali come in Francia". Così il candidato premier del M5s Luigi Di Maio che affida poi ad un post sul blog di Grillo l'allarme sul calo demografico. "Il tema delle famiglie è centrale per il futuro dell'Italia e non può essere sottovalutato" dice.