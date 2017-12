Ultima ora

16:28Somalo torturatore: giudici, responsabile 13 omicidi e non 4

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Sono almeno "13 i morti addebitabili direttamente" a Osman Matammud, il 22enne di origine somala che lo scorso 10 ottobre è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni, con l'accusa di avere ucciso, stuprato e torturato decine di migranti sequestrati nel campo libico di Bani Whalid. Lo scrive la Corte d'Assise di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui si chiarisce il numero di omicidi commessi, che che per il pm Marcello Tatangelo inizialmente erano quattro ma che poi, da quanto è emerso nel dibattimento, sono aumentati a un numero che non è stato possibile definire con esattezza. I giudici hanno parlato di "deliberata crudeltà" del giovane responsabile, oltre che degli omicidi, di violenze sessuali nei confronti di "decine di donne" (di cui alcune minorenni) e di punizioni "dolorose e umilianti". Fatti questi di "estrema gravità" che per la Corte non possono essere giustificati, come ha sostenuto la difesa, dalle "sue drammatiche esperienze".

16:25Calcio: Miha vuole lo spirito Toro,ci mancano gol attaccanti

(ANSA) - TORINO, 1 DIC - Una vittoria contro l'Atalanta, nell'anticipo di domani sera, per "scalare posizioni verso l'Europa". Sinisa Mihajlovic chiede al Torino di ritrovare lo spirito casalingo della scorsa stagione e punzecchia gli attaccanti: "Ci mancano i loro gol, solo Iago Falque è in linea con la passata stagione", sostiene il tecnico granata, che invita tutti a prendere d'esempio Burdisso, titolare a 36 anni. "Si merita di vivere questo momento - dice l'allenatore - spero che i giovani rubino il mestiere a lui e a Moretti". Per restare in scia alle migliori, e continuare a lottare per l'Europa League, al Torino quest'anno mancano le vittorie casalinghe, appena vittorie in sei partite disputate al Grande Torino. L'Atalanta è il peggior avversario per provare a conquistare i tre punti. "Sarà una partita difficile, contro una squadra che ti fa giocare male, con fisico ma anche fantasia in avanti - sottolinea Mihajlovic -, ma noi dobbiamo vincere gli scontri diretti".

16:21Snai: Gattuso nelle quote esordisce da favorito

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Il Milan di Gattuso comincia da Benevento. Pronostico rossonero per il match di domenica: il '2' vale 1,38, il pari sale a 5,00, la prima vittoria dei campani 8,25. Il Milan a seguire incontrerà in casa Bologna e Atalanta, in trasferta Verona e Fiorentina: chiuderle con un filotto di vittorie vale 14 volte la scommessa. Più probabile, nello stesso arco temporale, un'espulsione di Gattuso, data a 3,00. Non si esclude l'esonero prima della fine del campionato, eventualità che vale tre volte la scommessa. Su Samp-Lazio, i 'quotisti' scelgono il '2' a 2,10. Sensibile la differenza con il segno '1', a 3,40, mentre il pari è a 3,50. Probabile una partita con almeno tre gol, l'Over è a 1,55. Nell'anticipo del sabato, equilibrio fra Torino e Atalanta, ma leggera prevalenza dei granata, a 2,45. I nerazzurri in trasferta hanno ottenuto solo due punti, la prima gioia esterna vale 2,85. Da '1' Inter-Chievo di domenica pomeriggio, ma la quota non è proprio rasoterra: 1,40. Blitz gialloblù a 7,50.

16:08Donna picchiata, condannati due agenti della municipale

(ANSA) - MODENA, 1 DIC - Due agenti della polizia municipale di Modena sono stati condannati, in primo grado, per il pestaggio di una automobilista carpigiana cinquantenne, fatto accaduto in una notte nel luglio del 2013 in una tangenziale della città emiliana. Due anni e sei mesi a Paolo Passamonte (oggi in pensione), giudicato colpevole di lesioni aggravate e falso (per aver poi modificato il rapporto di servizio). Un anno e quattro mesi, invece, per Patrizio Torelli, condannato solo per il falso. La sentenza è stata letta in aula dal giudice Domenico Truppa, stabilita anche una provvisionale da 15mila euro per la vittima, che i due imputati dovranno sostenere insieme. "Esprimo la massima soddisfazione per il risultato ottenuto con la sentenza di oggi grazie al lavoro del pubblico ministero Claudia Ferretti e all'apporto della squadra mobile, delegata per le indagini". Così il procuratore capo di Modena, Lucia Musti, commenta la sentenza. (ANSA).

16:04Calcio: Atalanta, De Roon indisponibile per il Torino

(ANSA) - BERGAMO, 1 DIC - "La Coppa Italia in questa fase è una competizione per riserve, si dà spazio a chi ha giocato meno. Magari più avanti assumerà un'altra dimensione: non sono mai molto tenero con questo torneo, non mi affascina particolarmente". Alla vigilia della sfida di Torino con i granata, Gian Piero Gasperini nega l'incidenza sul campionato del torneo, che ha visto impegnata mercoledì la squadra di Mihajlovic: "Ha interesse solo nella fase finale e dà un posto in Europa, anche se è instradato per i soliti noti", prosegue l'allenatore dell'Atalanta, che agli ottavi ospiterà il Sassuolo il 20 dicembre. Per quanto riguarda la partita di domani sera, Gasperini lamenta un'assenza: "De Roon ha riportato un'elongazione (al flessore destro, ndr) nel finale col Benevento - chiude -. Dobbiamo adottare una soluzione diversa: Cristante è un giocatore duttile, può giocare più avanzato ma anche da centrocampista puro".

16:03Lavoro: contratto da meno di 60 euro al mese

(ANSA) - ASTI, 1 DIC - Un contratto a tempo determinato, da un'ora e 95 minuti a settimana (8,44 al mese) a meno di 60 euro per poter lavorare nei servizi di una grande azienda dell'Astigiano. E' "la cifra del lavoro disperato" accettata da un lavoratore, oltre sei mesi fa, "nella speranza di un riconoscimento dei propri sacrifici". Lo fa sapere, in una nota, la segretaria generale di Nidil Cgil Asti, Giorgia Perrone che rappresenta la categoria dei lavoratori precari e atipici. "Siamo in presenza di condizioni di lavoro disumane - spiega - in cui la persona è chiamata a esercitare pratiche di vita estreme per arrivare alla fine del contratto di lavoro. Chi si affaccia ora nel mondo del lavoro - aggiunge - così come chi si ritrova improvvisamente sul mercato dopo 20-30 anni di servizio, può trovarsi oggi a valutare queste offerte indecenti". "Si deve tornare a valorizzare il lavoro umano, invece di mortificarlo e comprimerlo in pillole di disperazione", conclude la sindacalista.(ANSA).

15:55Doping: Cio toglie medaglia a Zaitseva

(ANSA) - MOSCA, 1 DIC - Il Comitato Olimpico Internazionale ha annullato i risultati ottenuti nel biathlon Olga Zaitseva e dalle sciatrici di fondo Yulia Chekalyova e Anastasia Dotsenko alle Olimpiadi invernali 2014 a Sochi. Il CIO ha giudicato le tre atlete russe colpevoli di aver violato le regole antidoping durante quei Giochi. In quell'edizione Zaitseva aveva vinto una medaglia d'argento. La decisione è stata presa sulla base delle conclusioni fornite dalla commissione disciplinare del CIO presieduta da Denis Oswald, che ha ripetuto i test antidoping dei campioni prelevati durante le Olimpiadi del 2014.