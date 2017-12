Ultima ora

18:35Calcio: Napoli, scuse di Salvini a città ma non basta

(ANSA) - NAPOLI, 1 DIC - "Per una questione di educazione abbiamo incontrato e ascoltato ieri sera Matteo Salvini che soggiornava nel nostro albergo. Salvini voleva porgere le sue scuse per le dichiarazioni contro i napoletani fatte in passato. Non le abbiamo accettate ma lo abbiamo ascoltato volentieri". Lo afferma il Napoli su Twitter dopo le foto dell'incontro di ieri a Castel Volturno tra il leader della Lega Matteo Salvini, i calciatori Insigne e Callejon e il vicepresidente Napoli Edoardo De Laurentiis.

18:33Toti, per la Liguria sette ‘zone economiche speciali’

(ANSA) - GENOVA, 1 DIC - Nella nuova Legge di Stabilità la Regione Liguria istituirà almeno sette 'Zone economiche strategiche speciali' per attrarre gli investimenti indispensabili al rilancio del territorio. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti all'apertura della tavolo rotonda 'Liguria 2022' organizzata da The European House Ambrosetti. Le zone finora individuate sono: il nuovo 'Waterfront di Levante' progettato da Renzo Piano per Genova, il parco hi-tech degli Erzelli, il parco Roja di Ventimiglia, l'area di villa Zanelli a Savona, il waterfront di ponente a Sarzana, l'isola della Palmaria e il waterfront della Spezia. Sarà nominato "un commissario regionale ad acta con una serie di poteri delegati dai rispettivi Comuni e dalla Regione". Con l'obiettivo di "semplificare le Conferenze dei servizi, i cambi di destinazione d'uso, i piani urbanistici in modo tale che si possa andare spediti verso la realizzazione dei progetti che riteniamo 'locomotiva' del nostro territorio", spiega Toti.

18:30Figc: Gravina, elezioni sono democrazia

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Tommasi candidato? Non sono contrario a nessuna candidatura, mi piacerebbe però di più capire quali sono i contributi che ciascuno vuole dare per quella famosa piattaforma programmatica di cui io parlo da qualche anno". Lo dice il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, uscendo dal Consiglio federale in cui oggi Tavecchio ha indetto le nuove elezioni per il 29 gennaio. Data delle elezioni che il presidente del Coni Giovanni Malagò auspicava non essere fissata prima dell'11 dicembre, limite oltre il quale scadrebbe il mandato da commissario di Lega A dello stesso Tavecchio. Capisco Malagò - prosegue Gravina - non è una decisione del Consiglio federale. Tavecchio ha il compito di indire le elezioni e l'ha fatto. Il consiglio ha preso atto di questa comunicazione. L'elezione è l'atto democratico per eccellenza. Il problema non è l'11 dicembre. Se le componenti sono in grado di poter esprimere una governance non capisco a cosa può servire fare un commissariamento. Altrimenti diventa una conseguenza naturale".

18:11Mattarella a Pisa, S.Anna sempre giovane, guarda al futuro

(ANSA) - PISA, 1 DIC - La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è giovane e lo resterà per sempre perchè è costantemente proiettata nel futuro. Lo ha detto il presidente della repubblica Sergio Mattarella porgendo il suo saluto a docenti, studenti e personale tecnico amministrativo durante la cerimonia inaugurale dell'anno accademico. "Questa scuola - ha aggiunto il capo dello Stato - è un'eccellenza che ha due caratteristiche fondamentali: l'interdisciplinarietà e l'essere un punto di riferimento internazionale come dimostra il 27% di dottorandi provenienti dall'estero. E ora compie un ulteriore significativo passo avanti con la costituenda federazione con la scuola Normale e lo Iuss di Pavia". Poco prima il Presidente della Repubblica aveva reso omaggio ai caduti dell'Aeronautica al sacrario di Kindu.

17:55Mondiali: Putin, orgoglioso ora tocchi a noi

(ANSA) - MOSCA, 1 DIC - "E' stata una fase di qualificazione intensa e il nostro paese attende il momento d'inizio di questa competizione: la ospiteremo al massimo livello d'impegno possibile. Sappiamo ospitare i nostri amici, la nostra ospitalità è famosa. Siamo orgogliosi che tocchi a noi". Così il presidente russo Vladimir Putin aprendo la cerimonia di sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali.

17:52Maltempo: in Toscana codice giallo piogge, neve e mareggiate

(ANSA) - FIRENZE, 1 DIC - Codice giallo su tutta la Toscana per la giornata di domani, sabato 2 dicembre, per pioggia, neve e mareggiate. In particolare previste nevicate fino a quote collinari lungo la dorsale Appenninica (in particolare sui versanti orientali con accumuli poco abbondanti) dalla mattinata di domani fino alla mezzanotte. Ancora a partire dalla mezzanotte, per le 24 ore successive, si spiega dalla Protezione civile regionale, piogge con possibilità di temporali e rischio idrogeologico riguarderanno le zone meridionali sulle zone costiere e le isole. Sempre dalla mattinata fino alla mezzanotte venti forti dai quadranti orientali (scirocco lungo la costa meridionale, da est/nord-est zone interne e costa settentrionale) in intensificazione nel corso della giornata con forti raffiche su tutta la regione (in particolare zone sottovento all'Appennino in provincia di Massa Carrara e Lucca) e progressiva intensificazione del moto ondoso fino a mari molto mossi o agitati al largo.

17:49Calcio: Del Piero, Napoli-Juve instrada scudetto

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - "Napoli-Juventus non può decidere lo scudetto ma è molto significativa sul piano emotivo: è la partita più importante della stagione. Da una parte il Napoli può andare a +7 e dimostrare una forza nuova in uno scontro diretto; dall'altra la Juventus può tornare a -1 e dare una strattonata, mandare un segno di presenza". Così Alessandro Del Piero, a margine della sessione di autografi della sua biografia social "Detto tra noi" alla libreria Rizzoli di Milano, parla di Napoli-Juventus, in programma stasera al San Paolo ma evita di dare pronostico. "Il Napoli ha un gioco straordinario - aggiunge Del Piero - e ha una continuità superiore, con il vantaggio di giocare in casa. Ma la Juventus ha vinto 6 scudetti in fila, ha dimostrato di essere la squadra più forte e vuole continuare ad esserlo".