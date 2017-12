Ultima ora

19:15Ragazza fa pipì in strada, 5 mila euro di multa ai genitori

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 1 DIC - Multa da 5 mila euro, per atti contrari alla pubblica decenza, per i genitori di una ragazza minorenne che le telecamere del centro storico di Domodossola hanno immortalato mentre urinava alle 5 di mattina nella centralissima piazza Mercato. A riprendere la scena le nuove telecamere installate nel centro storico: 13 impianti di videosorveglianza che presto saliranno a 25. Altre 400 euro di sanzione sono state inflitte a una signora che non ha raccolto le deiezioni del suo cane. Mesi fa il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, aveva lanciato una campagna contro l'abbandono delle deiezioni dei cani in città, ipotizzando anche dei prelievi per risalire, tramite il Dna, al cane e di conseguenza al suo proprietario. (ANSA).

19:06Incontro Grasso-Mdp-Si-Possibile in vista Assemblea

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Il presidente del Senato Pietro Grasso ha incontrato in mattinata, a quanto si apprende, gli esponenti di Mdp, Si e Possibile Roberto Speranza, Nicola Fratoianni e Pippo Civati in vista dell'assemblea di domenica in cui nascerà il nuovo partito che unirà partiti e vari movimenti e che sfiderà il Pd alle elezioni.

19:03Ilva: sindaco, Stato nemico pronto a ogni sopruso

(ANSA) - TARANTO, 1 DIC - "Le giunga l'appello di un'intera comunità, maltrattata, vilipesa, sofferente, che nello scorso mese di settembre ha ricevuto la Sua carezza, ma che oggi sente lo Stato come un nemico pronto a ogni sopruso". Lo scrive il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in una lettera sul caso Ilva inviata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il sindaco "stigmatizza la reiterata mancanza di rispetto" di alcuni esponenti del governo "in spregio ad ogni principio di seria e leale collaborazione" con il Comune.

18:56Mondiali: Del Piero, mi fanno le condoglianze

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - In giro per il mondo mi fanno le condoglianze per l'assenza dell'Italia ai prossimi Mondiali. È un momento difficile per il nostro calcio, c'è l'amaro in bocca e questa estate ce ne renderemo conto perché il Mondiale attrae tutti, anche chi non segue il calcio quotidianamente. Così Alessandro Del Piero, a margine della sessione di autografi per la sua biografia social "Detto tra noi" alla libreria Rizzoli di Milano, commenta il flop della Nazionale, esclusa dal Mondiale di Russia: "Abbiamo necessità di fare una riflessione - sottolinea Del Piero - e di muoverci in avanti come in tutte le situazioni critiche. Tante cose non stanno andando per il verso giusto se il risultato finale è stato questo, serve aggiustare molte cose e innovarci. Sarà difficile spiegare ai miei figli che non parteciperemo al Mondiale".

18:53Calcio: Genoa, primo allenamento per Giuseppe Rossi

(ANSA) - GENOVA, 1 DIC - Primo allenamento questa mattina al Signorini con i nuovi compagni per Giuseppe Rossi. Obiettivo dichiarato ritrovare il prima possibile la forma migliore per tornare protagonista in serie A. Il giocatore, che ha superato le visite mediche, nei prossimi giorni firmerà il contratto con il Genoa. A spiegare la tempistica dell'operazione il dg Giorgio Perinetti, intervenuto ai microfoni di RadioSportiva: "Il presidente Preziosi, come testimoniano le operazioni Motta o Perotti, considerati quasi finiti e rilanciati alla grande dal Genoa, ha dato questa carta a un ragazzo di valore, un campione che deve combattere contro la sfortuna che lo ha colpito. Ora, appena tutte le pratiche saranno completate, sarà un'opportunità per noi ma anche per lui".

18:51Figc: Tommasi non esclude commissario

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "La decisone di fissare oggi la data per l'elezione del presidente della Figc è un normale sviluppo della vicenda dopo le dimissioni di Tavecchio. E' tra i compiti del presidente indire le elezioni, poi sappiamo tutti che se ci sarà l'esigenza del commissario, arriverà il commissario. Non intaccherà l'eventuale data". Così il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi al termine del Consiglio federale in cui è stata fissata per il 29 gennaio la data per l'assemblea elettiva della Federcalcio. Tommasi sottolinea poi come sia stata "una decisione del presidente federale, non del Consiglio" quella di fissare le elezioni per fine gennaio: "La data non è stata argomento di discussione perché è il presidente che ha deciso di indire le elezioni". "Non c'è nessuna candidatura da parte mia, sinceramente sono concentrato a capire cosa si aspetta dalla nuova federazione la componente che rappresento".

18:43Lascia la figlia di 4 mesi in auto, denunciata madre

(ANSA) - BOLOGNA, 1 DIC - Ha lasciato la figlia di quattro mesi chiusa in auto per almeno un'ora, con le fredde temperature di fine novembre. E' successo mercoledì pomeriggio a Bologna e la madre, una donna italiana di 27 anni, è stata denunciata per abbandono di minore e il caso è stato segnalato alla Procura per i Minorenni. A dare l'allarme, verso le 14, nei pressi di un centro sportivo in via Agucchi, sono stati alcuni passanti che hanno notato la bambina che dormiva sul seggiolino. Sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e il 118. I militari hanno forzato una portiera e la neonata è stata portata al caldo dentro l'ambulanza. Verso le 15 è arrivata la madre, apparentemente stupita dalla situazione e dicendo di essersi allontanata solo da cinque minuti. (ANSA).