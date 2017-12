Ultima ora

21:48Disabili maltrattati, arrestata un’operatrice 50enne

(ANSA) - BERGAMO, 1 DIC - L'operatrice di una comunità che si occupa di persone affette dalla sindrome di Down è stata arrestata dai carabinieri di Zogno con l'accusa di maltrattamenti. L'arresto è stato eseguito oggi in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Bergamo, al termine di un'attività investigativa dell'Arma avviata a inizio novembre anche con l'utilizzo di microspie installate in una struttura assistenziale della valle Brembana. Stando a quanto riferito dai carabinieri, proprio i filmati hanno permesso di accertare le reiterate violenze psicologiche e fisiche nei confronti degli ospiti da parte dell'operatrice 50enne: in alcune occasioni le vittime sarebbero state percosse con degli schiaffi e costrette a rimanere sedute per ore al buio, oppure in silenzio.

21:31Biotestamento: Lupi, ribadiamo no, Pd se la voti con M5S

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Purtroppo vedo che anche la legge sul testamento biologico sta diventando occasione di sfida solo politica fra 5 Stelle e Pd, dove l'uno sfida l'altro a fare meno chiacchiere e a portarla subito in Aula al Senato. Invece su questa legge 'chiacchiere' bisogna farne ancora molte, ma approfondite, serie. Non si può certo decidere con un voto di fiducia se si può sospendere il dare da bere e da mangiare, che non sono cure mediche, a un malato, né se il medico abbia ancora una funzione di cura nel rapporto con i suoi pazienti o debba ridursi a fare il notaio di disposizioni scritte magari dieci anni prima di ammalarsi. Noi questa legge così com'è scritta non la votiamo. È una norma che lascia sole le persone e apre la porta all'eutanasia. Se il Pd vuole fare maggioranza con i 5 Stelle se ne assuma la responsabilità". Lo dichiara Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare.

21:30Berlusconi, non mi candido nel collegio di Renzi

(ANSA) - TRIESTE , 1 DIC - "A me non piacciono i duelli, non temo le sfide ma intendo la politica come una gara dove arrivare primi. Dico quindi di no poi, a queste elezioni la sinistra è fuorigioco". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista al tg3 a chi gli chiede se accetta la sfida di Renzi e cioè nel caso fosse candidabile di candidarsi nello stesso collegio del segretario del Pd.

21:30Renzi, al Senato proporremo biotestamento

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Il Pd al Senato proporrà il testamento biologico, vediamo cosa faranno gli altri mentre alla Camera c'è la manovra. Poi vedremo le cose da fare da qui alla fine della legislatura". Così Matteo Renzi, nella conferenza stampa sul treno Pd, conferma l'intenzione dei dem sulla legge sul fine vita.

21:13Fuga dalla scuola dove i bambini parlano arabo

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - A Milano c'è una scuola così piena di stranieri che viene evitata dalle famiglie italiane della zona, che iscrivono i figli altrove. A dare l'allarme sono stati alcuni genitori di origine sudamericana che "a casa hanno sentito i loro figli parlare in arabo", ha spiegato una docente che vuole mantenere l'anonimato. La scuola è l'Istituto comprensivo Fabio Filzi di Milano, nel quartiere Corvetto, già al centro di problemi di integrazione e criminalità. "I genitori italiani si rifiutano di iscrivere i loro figli qui - ammette il preside, Domenico Balbi - tanto che effettivamente non riusciamo a formare un numero adeguato di prime classi nella Primaria". Secondo i dati presentati dal Politecnico, gli alunni stranieri a Milano oggi sono il 25% alla primaria e il 18 per cento alle scuole medie, "ma la distribuzione varia molto dal centro alle periferie dove gli stranieri arrivano all'80%". Al Fabio Filzi, nella 1/a A, "su 26 bambini, 22 sono stranieri, di origine straniera o italiani con un genitore straniero".

21:11Natale: Milano, pista di pattinaggio a Palazzo Lombardia

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Taglio del nastro per la pista di pattinaggio "02Ice" di piazza Città di Lombardia, l'unica coperta di Milano. Per l'occasione si sono esibite le atlete della Sk8 Crew, che vista la ricorrenza della Giornata Mondiale per la lotta all'Aids hanno indossato una maglia con il tradizionale simbolo, mentre la piazza si è illuminata di rosso. La pista - che è stata realizzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Hockey Milano e da Regione Lombardia - rimarrà aperta fino a febbraio, tutti i giorni, festivi compresi.(ANSA).

20:36Carceri: ‘La partita con papà’, detenuti giocano con i figli

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Martedì 5 dicembre, per il terzo anno consecutivo, ritorna 'La partita con papà', la giornata di calcio dei papà detenuti coi loro figli negli istituti penitenziari italiani. La partita si giocherà in contemporanea nelle tre carceri milanesi di Opera, San Vittore e Bollate, e sul territorio nazionale, aprendo alla comunità e alla stampa l'intero circuito penitenziario cittadino, per raccontare il carcere in modo diverso e mettere in luce il tema dei bambini figli di detenuti. Organizzata da Bambinisenzasbarre con il sostegno del ministero di Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'iniziativa vuole sensibilizzare le istituzioni, i media e l'opinione pubblica sulla situazione dei 100 mila bambini in Italia che vivono la separazione dal proprio genitore detenuto. Testimonial dell'evento sarà Regina Baresi, capitano dell'Inter femminile, che arbitrerà la partita nel carcere di Bollate.