Ultima ora

21:13Fuga dalla scuola dove i bambini parlano arabo

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - A Milano c'è una scuola così piena di stranieri che viene evitata dalle famiglie italiane della zona, che iscrivono i figli altrove. A dare l'allarme sono stati alcuni genitori di origine sudamericana che "a casa hanno sentito i loro figli parlare in arabo", ha spiegato una docente che vuole mantenere l'anonimato. La scuola è l'Istituto comprensivo Fabio Filzi di Milano, nel quartiere Corvetto, già al centro di problemi di integrazione e criminalità. "I genitori italiani si rifiutano di iscrivere i loro figli qui - ammette il preside, Domenico Balbi - tanto che effettivamente non riusciamo a formare un numero adeguato di prime classi nella Primaria". Secondo i dati presentati dal Politecnico, gli alunni stranieri a Milano oggi sono il 25% alla primaria e il 18 per cento alle scuole medie, "ma la distribuzione varia molto dal centro alle periferie dove gli stranieri arrivano all'80%". Al Fabio Filzi, nella 1/a A, "su 26 bambini, 22 sono stranieri, di origine straniera o italiani con un genitore straniero".

21:11Natale: Milano, pista di pattinaggio a Palazzo Lombardia

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Taglio del nastro per la pista di pattinaggio "02Ice" di piazza Città di Lombardia, l'unica coperta di Milano. Per l'occasione si sono esibite le atlete della Sk8 Crew, che vista la ricorrenza della Giornata Mondiale per la lotta all'Aids hanno indossato una maglia con il tradizionale simbolo, mentre la piazza si è illuminata di rosso. La pista - che è stata realizzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Hockey Milano e da Regione Lombardia - rimarrà aperta fino a febbraio, tutti i giorni, festivi compresi.(ANSA).

20:36Carceri: ‘La partita con papà’, detenuti giocano con i figli

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Martedì 5 dicembre, per il terzo anno consecutivo, ritorna 'La partita con papà', la giornata di calcio dei papà detenuti coi loro figli negli istituti penitenziari italiani. La partita si giocherà in contemporanea nelle tre carceri milanesi di Opera, San Vittore e Bollate, e sul territorio nazionale, aprendo alla comunità e alla stampa l'intero circuito penitenziario cittadino, per raccontare il carcere in modo diverso e mettere in luce il tema dei bambini figli di detenuti. Organizzata da Bambinisenzasbarre con il sostegno del ministero di Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'iniziativa vuole sensibilizzare le istituzioni, i media e l'opinione pubblica sulla situazione dei 100 mila bambini in Italia che vivono la separazione dal proprio genitore detenuto. Testimonial dell'evento sarà Regina Baresi, capitano dell'Inter femminile, che arbitrerà la partita nel carcere di Bollate.

20:34Giovani uccisi in Sardegna: pressioni su teste dell’accusa

(ANSA) - NUORO, 1 DIC - Clima pesante nell'aula della Corte d'assise di Nuoro per pressioni sui testi dell'accusa nel processo a carico di Alberto Cubeddu, il 21enne di Ozieri accusato degli omicidi di Gianluca Monni, studente di 19 anni di Orune, e Stefano Masala, 29 anni di Nule. La conferma è arrivata dalla deposizione di Michele Taras, fratello di Alessandro, il supertestimone che in sede di incidente probatorio ha raccontato di aver visto Cubeddu bruciare l'auto di Masala utilizzata per uccidere Monni. Alla domanda dell'avvocato di parte civile se conosceva Roberto Pinna, padre di Paolo Enrico, il cugino di Cubeddu già condannato a 20 anni per il duplice delitto, ha risposto di averlo conosciuto solo due ore prima, fuori dal tribunale. E pur non parlando mai di intimidazione, ha raccontato ai giudici di essere stato avvicinato dall'uomo, il quale con tono perentorio ha intimato: "Dovete dire la verità, tanto poi ci sono le intercettazioni". Il Pm Andrea Vacca ha poi chiesto a Taras se ricordasse delle minacce ricevute da suo fratello poco prima dell'incidente probatorio nei tribunali di Nuoro e Sassari del giugno 2016. "Le minacce - ha risposto il teste - le ha ricevute nostro fratello Matteo tramite una telefonata. 'Tu sei il fratello del corvo, cra cra non deve parlare", gli ha detto qualcuno dall'altro capo del telefono ma non so chi fosse. Dissi a Matteo di rivolgersi subito ai carabinieri. Ne abbiamo parlato il giorno dopo anche con Alessandro, ma lui si è chiuso a riccio". Dall'altro capo del filo, è stato poi accertato, c'era Francesco Pinna, zio di Paolo Enrico, anche lui imputato nel processo per minacce. Tra i testi anche due amici di Cubeddu, Andrea Deiosso e Antonio Campana, entrambi 22enni. "Con Alberto eravamo amici ma la nostra amicizia si è interrotta dopo gli omicidi - ha rievocato Deiosso - tutti sapevano di un suo coinvolgimento e io non volevo più avere rapporti con lui". Subito dopo i delitti anche Campana aveva interrotto qualsiasi contatto. "Poi però ho riallacciato - ha precisato il giovane - perché non credevo che potesse arrivare a tanto". Il processo riprende il 14 dicembre (ANSA).

20:34Calcio: tecnologia ed eventi live, riapre fan village Roma

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Innovativo, interattivo,multisensoriale. Dopo due anni di pausa riapre all'Olimpico, in occasione del match contro la Spal, il villaggio dedicato ai tifosi della Roma. La nuova fan zone allestita all'interno del Parco del Foro Italico, gratuita e accessibile a tutti i tifosi (muniti o meno del biglietto per la partita), si chiama "La Magica Land" ed è stata pensata per gli appassionati di ogni età, con diverse attività d'intrattenimento al alta componente tecnologica con le quali ci si può immergere nell'universo giallorosso a 360 gradi. L'inaugurazione ha richiamato molte famiglie con bambini e ragazzi che hanno affollato l'area per provare le differenti attrazioni presenti negli stand. Tra queste, una riproduzione della panchina della Roma dove potersi accomodare per un viaggio virtuale (con l'ausilio di speciali visori) all'interno del centro sportivo di Trigoria con capitan De Rossi a fare da cicerone dentro e fuori i campi d'allenamento della squadra allenata da Di Francesco.

20:17Maltempo: prime nevicate sul Piemonte, attesi fino a 80cm

(ANSA) - TORINO, 1 DIC - Prime deboli nevicate, sulla fascia pedemontana del Piemonte, che si intensificheranno nelle prossime ore. Gli accumuli più significativi sono previsti tra torinese e cuneese, con picchi di 70-80 centimetri sulle Alpi Marittime e Liguri e di 50-60 centimetri tra Alpi Cozie e Graie. Nevicate intorno ai 10-15 centimetri sui restanti settori, comprese la pianura torinese. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per l'Ambiente, il ritorno del sereno domenica porterà un brusco calo delle temperature con diffuse gelate. I servizi di viabilità della Città metropolitana di Torino sono già all'opera per sgomberare le strade dalla neve che è cominciata a cadere sulla strada provinciale 32 della Valle di Viù, sulla strada provinciale 460 di Ceresole, in val Chisone, in Val Pellice, a Novalesa e in Alta Valle Susa. (ANSA).

20:12Alfano, rapporto con Russia punto saldo nostra politica

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - L'Italia "per decenni" ha mantenuto una "continuità in politica estera", con alcuni "punti saldi: uno di questi è il rapporto con la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in conferenza stampa a Villa Madama con l'omologo russo Serghiei Lavrov. "Abbiamo parlato di Libia, crisi siriana, e delle crisi più recenti, è stato un incontro molto proficuo e importante", ha detto il ministro al termine del bilaterale.