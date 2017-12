Ultima ora

05:45Usa: dipendente Nsa colpevole spionaggio, lavorava da casa

NEW YORK - Un dipendente della National Security Agency si dichiara colpevole di spionaggio per aver lavorato da casa senza autorizzazione a strumenti per l'hackeraggio. Nghia Hoang Pho rischia fino a otto anni di carcere per detenzione volontaria di informazioni sulla difesa nazionale. Il caso di Pho mostra le debolezze della Nsa nel difendere i suoi strumenti, ma e' anche importante perche' Pho ha usato sul suo computer il software di una societa' russa.

05:36Russiagate: Cnn, Trump in una ‘bolla’ invece che in allerta

NEW YORK - Donald Trump e' in una ''bolla'' mentre dovrebbe essere in stato di allerta dopo la dichiarazione di colpevolezza di Michael Flynn e la sua volonta' di collaborare con le indagini sul Russiagate. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti della Casa Bianca, che hanno descritto lo stato di negazione in cui Trump versa nei confronti delle indagini.

05:30Russiagate: Flynn coglie sorpresa Casa Bianca, sale tensione

NEW YORK - La Casa Bianca e' stata colta alla sprovvista dalla dichiarazione di colpevolezza di Michael Flynn. La giornata di venerdi' - secondo indiscrezioni riportate dai media americani - si era aperta con la solita routine, poi e' arrivata la sorpresa: l'ex consigliere alla Sicurezza Nazionale si e' impegnato a collaborare con il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. E la tensione e' iniziata a salire.

05:25Usa:Kushner lavora a piano per Mo,Tillerson all’oscuro

NEW YORK - Jared Kushner sta lasciando all'oscuro il segretario di Stato Rex Tillerson sulle trattative per il Medio Oriente. Secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, Tillerson e' preoccupato per i contatti dietro le quinte fra il marito di Ivanka e il principe alla corona saudita Mohammed bin Salman su un piano per la creazione di uno stato palestinese o di un territorio sostenuto finanziariamente da diversi paesi, inclusa l'Arabia Saudita.

00:52Juve: Allegri “Napoli resta la favorita per lo scudetto”

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Per noi questo è stato un bel test, i ragazzi sono stati bravi, sono partiti bene soprattutto nel primo tempo davanti e nella ripresa in fase difensiva. Dietro abbiamo concesso pochissimo, è stata una bella vittoria per uno a zero contro il Napoli, che non era semplice". E' più che soddisfatto Massimiliano Allegri dopo la bella vittoria del San Paolo. "E' un bel risultato ma ora dobbiamo pensare alla Champions - dice il tecnico della Juventus a Premium - perché ci giochiamo gli ottavi di finale. Nel calcio correre non è indispensabile ma aiuta. Dobbiamo trovare una condizione migliore per poi giocare meglio. Poi c'è da fare i complimenti al Napoli che ha fatto una grande partita, è ancora la prima favorita per lo scudetto perché è in testa e perché gioca benissimo. Noi per vincere dobbiamo arrivare a marzo in condizione e fare cose oltre l'ordinario. Per andare oltre alla leggenda non basta fare cose normali e non bastano giocatori bravi ma meravigliosi come quelli che ho io a disposizione".

00:47Calcio: Nicolas Higuain “fischiate, ma Gonzalo ha le palle”

(ANSA) NAPOLI, 1 DIC - "Sono molto triste, abbiamo visto tutti il club del padrone romano battere 4-1 la Juventus. Che strano, mi sbaglio o ha vinto la Juve 1-0? Sará per la prossima. Continuate a fischiare e a gridare forte 'merda'. Complimenti Gonzalo per quest'altra gioia e le palle enormi che hai". Lo scrive su Twitter Nicolas Higuain, fratello e manager di Gonzalo, subito dopo la vittoria della Juventus a Napoli. Higuain si riferisce alle parole del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis che lunedì scorso aveva pronosticato quattro gol contro la Juventus.

00:33Ci pensa Higuain, Juve passa al S.Paolo a va a -1 da Napoli

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Il 'solito' Higuain, fischiatissimo e che non doveva neppure giocare, segna l'ennesimo gol alla ex squadra e regala 3 punti d'oro alla Juventus che passa al San Paolo e si porta in classifica a -1 dagli azzurri (38 contro 37 pt). Domani l'Inter (36) può superare tutti ma intanto la serata si tinge di bianconero. Un match giocato ad altri livelli e che alla fine premia chi ha giocato meglio: la Juve più ordinata e lucida contro un Napoli disordinato, frenetico e a tratti stanco, senza valide alternative in avanti quando Mertens e Callejon non ingranano (Insigne è uscito a 20' dalla fine per problemi fisici). Non è bastato il forcing nel 2/o tempo degli azzurri: il muro bianconero ha tenuto alla grande, mentre davanti voto alto a Douglas Costa. Ha deciso il gol del 'Pipita' al 12' pt che ha sfruttato al meglio un lancio di Dybala. Si è allargato sulla destra e beffato Koulibaly e Reina che gli venivano incontro: gol, mano prima all'orecchio in atteggiamento polemico e poi sulla fronte per scrutare la tribuna.