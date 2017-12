Ultima ora

11:09Calcio: Juve, Higuain “nessun gesto polemico solo esultanza”

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "L'esultanza polemica? No, è stato solo un gesto per un compagno in panchina perché questa è una vittoria anche loro ma nessuna polemica": così Gonzalo Higuain, commentando la sua esultanza dopo aver segnato il gol della Juventus che ha permesso ai bianconeri di battere il Napoli al San Paolo. "Il gesto durante il riscaldamento contro i fischi dei tifosi? A me piace parlare in campo, non fuori - sottolinea l'attaccante della Juventus - Le chiacchiere le lascio agli altri, dopo il mio gesto nel riscaldamento hanno esultato di più. Io sono un calciatore e parlo solo in campo''. ''Sarri ha detto che non mi avrebbe fischiato? A Maurizio sono molto affezionato, lui mi ha fatto migliorare tantissimo e sarà sempre grato a lui. Voglio bene a lui come persona e come allenatore: gli auguro il meglio - ha concluso il Pipita - Quando lascerò il calcio continueremo a sentirci e magari ci troveremo in un'altra squadra, sarebbe un grande piacere per me".

11:03Basket: Nba, Golden State vince e trova vetta classifica

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - La formazione dei Golden State Warriors, campione in carica della Nba, ha colto stanotte la 17ma vittoria della stagione e soprattutto ha agganciato al primo posto in classifica nella Western Conference gli Houston Rockets. Trascinata dal trio Thompson, Durant e Curry, rispettivamente a segno con 27, 25 e 23 punti, Golden State ha sconfitto pesantemente in trasferta gli Orlando Magic con il punteggio di 133-112. Per i padroni di casa è stata la decina sconfitta nelle ultime undici partite. Fra le altre sette partite della notte Nba, da segnalare un'altra vittoria in trasferta, quella dei San Antonio Spurs ai danni dei Memphis Grizzlies per 95-79. Vittoria casalinga per i Toronto Raptors contro gli Indiana Pacers per 120-115, mentre i Chicago Bulls continuanoi a perdere (ottava volta di fila) stavolta di misura in casa 107-106 dai Sacramento Kings. Sconfitta inattesa infine quella dei Detroit Pistons a opera dei Washington Wizards per 109-91. (ANSA).

10:47Calcio: Juve, Allegri “ora manteniamo testa e applicazione”

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Dopo il successo al San Paolo la Juventus è rientrata a Torino atterrando nel cuore della notte a Caselle, sotto la neve. Con grande soddisfazione per il pieno rilancio in campionato: "i ragazzi -sottolinea nel tweet Massimiliano Allegri - l’hanno vinta con testa e tanta applicazione : manteniamole martedì per il primo obiettivo della stagione! ". I bianconeri partiranno lunedí per Atene, per l'ultima partita, decisiva, per il girone di Champions. "Il nostro dicembre di ferro comincia nel migliore dei modi"' esulta Buffon. "Questo e il nostro modo di fare", gli fa eco. Daniele Rugani. E per celebrare la vittoria di Napoli Dybala e Marchisio si limitano a pochissime parole:"Che squadra", scrive l'argentino, "supeeer!,aggiunge il centrocampista.

10:44Pesi: Mondiali, bronzo per l’azzurro Zanni

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Mirko Zanni ha conquistato la medaglia di bronzo al Mondiale di Pesistica Olimpica in corso ad Anaheim in California. L'azzurro è salito sul terzo gradino del podio nella specialità dello strappo, sollevando 144 kg in seconda prova: davanti a lui il coreano Won con 148 kg e il tailandese Bunsuk con 147. Nello slancio poi l'atleta di Pordenone si è fermato ai 165 kg in prima prova, piazzandosi decimo nella specialità e ottavo nel totale con 309 kg. La gara è stata vinta da Jeongsik Won con 326 di totale, davanti a Tairat Bunsuk con 321 kg. Mirko Zanni, atleta dell'Esercito Italiano, con i suoi 20 anni era il più giovane della sua categoria dopo l'americano Cummings. Nella notte si è disputata anche la gara della 63 kg femminile che ha visto protagonista Grazia Alemanno: ottima la prova dell'atleta pugliese, che ha sollevato 95 kg di strappo, piazzandosi quinta, e 113 kg di slancio, che le hanno permesso di raggiungere la decima posizione di specialità e la settima nel totale. (ANSA).

06:01Russiagate:Casa Bianca,grazia a Flynn? Non in considerazione

NEW YORK - Un'eventuale grazia per Michael Flynn ''non e' in considerazione. Assolutamente no''. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca, secondo quanto riporta la Cnn. Flynn si e' dichiarato colpevole di aver mentito all'Fbi dei suoi contatti con la Russia nell'ambito delle indagini sul Russiagate.

05:45Usa: dipendente Nsa colpevole spionaggio, lavorava da casa

NEW YORK - Un dipendente della National Security Agency si dichiara colpevole di spionaggio per aver lavorato da casa senza autorizzazione a strumenti per l'hackeraggio. Nghia Hoang Pho rischia fino a otto anni di carcere per detenzione volontaria di informazioni sulla difesa nazionale. Il caso di Pho mostra le debolezze della Nsa nel difendere i suoi strumenti, ma e' anche importante perche' Pho ha usato sul suo computer il software di una societa' russa.

05:36Russiagate: Cnn, Trump in una ‘bolla’ invece che in allerta

NEW YORK - Donald Trump e' in una ''bolla'' mentre dovrebbe essere in stato di allerta dopo la dichiarazione di colpevolezza di Michael Flynn e la sua volonta' di collaborare con le indagini sul Russiagate. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti della Casa Bianca, che hanno descritto lo stato di negazione in cui Trump versa nei confronti delle indagini.