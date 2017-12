Ultima ora

11:48Meteo: nevica in Valle d’Aosta, miglioramenti da domani

(ANSA) - AOSTA, 2 DIC - Dalla notte scorsa nevica in tutta la Valle d'Aosta. Le precipitazioni sono deboli quasi ovunque, più intense solo nel settore sud-orientale. Secondo l'ufficio meteo regionale, ci sarà un'attenuazione della perturbazione già in serata e da domani è previsto bel tempo con temperature in aumento. Non sono segnalati problemi alla viabilità. (ANSA).

11:47In quattro lo aggrediscono per rapina,portati via 3mila euro

(ANSA) - NAPOLI, 2 DIC - Lo hanno inseguito, minacciato con una pistola, picchiato: il tutto per rapinargli 3mila euro. Vittima, a Napoli, in via Petrarca, un consulente finanziario: i carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato due dei quattro aggressori. Secondo quanto ricostruito dai militari, il consulente aveva prelevato i soldi dall'ufficio postale di piazza Matteotti per impiegarli in transazioni di lavoro. E' stato inseguito da uno degli aggressori a bordo di una vespa fino al punto in cui c'erano i complici, una curva stretta lungo la strada che il consulente avrebbe dovuto seguire per tornare a casa. L'uomo è stato costretto a fermarsi con un colpo di pistola a salve, ed è stato subito aggredito: spintoni, strattoni, botte, durante i quali, dopo essere stato scaraventato a terra, è stato rapinato. E mentre due dei malviventi mettevano in atto la rapina, c'era chi nella banda faceva scorrere il traffico intimidendo chi, curioso o preoccupato, rallentava.

11:39Escort: bugie su sesso con Cav, chiuse indagini Bari

(ANSA) - BARI, 2 DIC - La Procura di Bari ha chiuso le indagini sulle presunte false testimonianze di quattro ragazze e dall'ex autista di Gianpaolo Tarantini, Dino Mastromarco, nel processo sulle escort portate fra il 2008 e il 2009 dall'imprenditore barese nelle residenze dell'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Il pm Marco D'Agostino ipotizza il reato di falsa testimonianza per Vanessa Di Meglio, Sonia Carpentone, Roberta Nigro, Barbara Montereale che hanno negato di avere avuto rapporti con l'ex premier in cambio di denaro. Berlusconi non è coinvolto nell'inchiesta. La Procura ha incrociato le dichiarazioni rese durante le udienze del processo con quelle rilasciate agli inquirenti dalle stesse ragazze nella fase delle indagini e con il contenuto delle intercettazioni telefoniche, in particolare quelle con Gianpaolo Tarantini. Sono cinque i capi d'imputazione contestati alle ragazze e a Mastromarco, risalenti alle testimonianze rese durante sei udienze del processo "escort", fra ottobre 2014 e maggio 2015.

11:31Maltempo: Torino imbiancata, nel Cuneese scuole chiuse

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Un velo di neve, non più di cinque centimetri, ha imbiancato Torino. Dalla notte i fiocchi, che nel tardo pomeriggio erano misti a pioggia, si sono fatti più intensi. Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Nevica peraltro in tutto il Piemonte, in particolare nel Cuneese, dove sono caduti 15 centimetri in pianura, 35 a Cuneo, 80 a Crissolo, in valle Po. In via precauzionale già ieri era stata disposta la chiusura delle scuole per la giornata di oggi nelle località di montagna e nel capoluogo. Rallentamenti si registrano alla circolazione, ma i mezzi spazzaneve sono entrati in azione fin dalla notte. Nevica anche lungo l'intero tracciato dell'autostrada A6 Torino-Savona, ma la viabilità è regolare. Chiusi invece i valichi del Tenda e della Maddalena, tra Cuneo e la Francia.Secondo il bollettino meteo dell'Arpa, le precipitazioni nevose dovrebbero attenuarsi nel corso del pomeriggio e domani lasciare il posto al ritorno del bel tempo. (ANSA).

11:09Calcio: Juve, Higuain “nessun gesto polemico solo esultanza”

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "L'esultanza polemica? No, è stato solo un gesto per un compagno in panchina perché questa è una vittoria anche loro ma nessuna polemica": così Gonzalo Higuain, commentando la sua esultanza dopo aver segnato il gol della Juventus che ha permesso ai bianconeri di battere il Napoli al San Paolo. "Il gesto durante il riscaldamento contro i fischi dei tifosi? A me piace parlare in campo, non fuori - sottolinea l'attaccante della Juventus - Le chiacchiere le lascio agli altri, dopo il mio gesto nel riscaldamento hanno esultato di più. Io sono un calciatore e parlo solo in campo''. ''Sarri ha detto che non mi avrebbe fischiato? A Maurizio sono molto affezionato, lui mi ha fatto migliorare tantissimo e sarà sempre grato a lui. Voglio bene a lui come persona e come allenatore: gli auguro il meglio - ha concluso il Pipita - Quando lascerò il calcio continueremo a sentirci e magari ci troveremo in un'altra squadra, sarebbe un grande piacere per me".

11:03Basket: Nba, Golden State vince e trova vetta classifica

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - La formazione dei Golden State Warriors, campione in carica della Nba, ha colto stanotte la 17ma vittoria della stagione e soprattutto ha agganciato al primo posto in classifica nella Western Conference gli Houston Rockets. Trascinata dal trio Thompson, Durant e Curry, rispettivamente a segno con 27, 25 e 23 punti, Golden State ha sconfitto pesantemente in trasferta gli Orlando Magic con il punteggio di 133-112. Per i padroni di casa è stata la decina sconfitta nelle ultime undici partite. Fra le altre sette partite della notte Nba, da segnalare un'altra vittoria in trasferta, quella dei San Antonio Spurs ai danni dei Memphis Grizzlies per 95-79. Vittoria casalinga per i Toronto Raptors contro gli Indiana Pacers per 120-115, mentre i Chicago Bulls continuanoi a perdere (ottava volta di fila) stavolta di misura in casa 107-106 dai Sacramento Kings. Sconfitta inattesa infine quella dei Detroit Pistons a opera dei Washington Wizards per 109-91. (ANSA).

10:47Calcio: Juve, Allegri “ora manteniamo testa e applicazione”

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Dopo il successo al San Paolo la Juventus è rientrata a Torino atterrando nel cuore della notte a Caselle, sotto la neve. Con grande soddisfazione per il pieno rilancio in campionato: "i ragazzi -sottolinea nel tweet Massimiliano Allegri - l’hanno vinta con testa e tanta applicazione : manteniamole martedì per il primo obiettivo della stagione! ". I bianconeri partiranno lunedí per Atene, per l'ultima partita, decisiva, per il girone di Champions. "Il nostro dicembre di ferro comincia nel migliore dei modi"' esulta Buffon. "Questo e il nostro modo di fare", gli fa eco. Daniele Rugani. E per celebrare la vittoria di Napoli Dybala e Marchisio si limitano a pochissime parole:"Che squadra", scrive l'argentino, "supeeer!,aggiunge il centrocampista.