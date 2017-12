Ultima ora

13:56F1: Ericsson-Leclerc piloti Alfa-Sauber

(ANSA) - ARESE (MILANO), 2 DIC - Sarà lo svedese Marcus Ericsson ad affiancare il monegasco Charles Leclerc alla guida delle Alfa Romeo Sauber F1 Team. Lo ha annunciato Sergio Marchionne, ad di Fca, presentando l'accordo con la scuderia svizzera al Museo storico dell'Alfa Romeo di Arese. "Daremo la possibilità a giovani piloti di mettersi in mostra", ha affermato il manager, che si è detto orgoglioso ed emozionato anche per logo e livrea. Sono stati proprio i due piloti a levare il velo dalla monopost- "Ridiamo ad Alfa Romeo la possibilità di ritornare in pista, aprendo un muovo capitolo di Formula 1. Potremo dare ad Alfa Romeo ancora maggiore visibilità anche a livello internazionale Siamo pronti a restituirle il primato che merita anche in F1"., ha aggiunto Marchionne.

13:56F1: Todt, contributo Alfa e Sauber essenziale per il futuro

(ANSA) - ARESE, 2 DIC - "È un accordo molto importante per la F1, sarà il quarto costruttore. Abbiamo davanti grandi sfide e avere il contributo di Alfa e Sauber è essenziale per il futuro della F1". Così il presidente della Fia, Jean Todt che, alla presentazione dell'accordo per il ritorno del marchio del Biscione in Formula 1, ha ringraziato Sergio Marchionne e il presidente della Sauber, Pascal Picci.

13:53F1: Marchionne, minaccia Ferrari fuori è seria

(ANSA) - ARESE, 2 DIC - "Il dialogo è cominciato e continua a evolversi. Abbiamo tempo fino al 2020 per trovare una soluzione che sia di beneficio alla Ferrari. La minaccia di far uscire la Ferrari dalla F1 è seria. L'accordo di Alfa Romeo con Sauber scade nel 2020-2021, quando Ferrari potrebbe uscire. Dobbiamo trovare una soluzione per il bene dello sport ma dobbiamo essere chiari su cosa non si può mollare". Così l'ad di Fca e presidente della Ferrari, Sergio Marchionne, alla presentazione del ritorno dell'Alfa Romeo in F1.

13:37Nuoto: Magnini, mi piace chiudere adesso

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Erano un paio di giorni che pensavo a questa cosa, stavo meditando se partecipare alle qualificazioni e chiudere in bellezza agli Europei, ma in questo momento sono felice e mi piace chiudere adesso. Spero di aver scritto un pezzo di storia del nuoto italiano. Voglio chiedere scusa alla mia società, alla federazione, perché questo è un po' un fuoriprogramma. È dura...". Lo ha detto Filippo Magnini agli assoluti indoor di Riccione annunciando il ritiro dall'attività agonistica. Il due volte campione del mondo e bronzo olimpico ha aggiunto "voglio ringraziare tutti quanti, ringrazio i miei compagni di allenamento perché se ho continuato a nuotare all'età di 35 anni è anche perché molti ragazzi di 17-18 anni mi dicevano: 'Capitano non smettere, capitano non smettere'. Ma in questa fase della mia vita sono stranamente felice e quindi voglio smettere di nuotare in un momento in cui sono felice con me stesso, per questo oggi lascio il mondo del nuoto".

13:36Famiglia: sentenza, Tfr a ex moglie 10 anni dopo divorzio

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Alla moglie divorziata spetta una quota del Tfr del marito anche se l'uomo ha ricevuto l'indennità dieci anni dopo lo scioglimento del matrimonio. Lo ha ribadito il tribunale di Torino con una sentenza che ha condannato un agente assicurativo a versare all'ex coniuge 94 mila euro, pari al 40% della somma totale. La coppia divorziò nel 2004, mentre il rapporto di lavoro dell'uomo con la sua agenzia terminò nel 2014. Il convenuto ha replicato che il denaro dalla compagnia al termine dell'attività professionale non era un vero e proprio Tfr, perché il suo era di fatto un lavoro autonomo. Quindi, in base alla giurisprudenza della Cassazione, l'ex moglie non aveva diritto alla somma. Secondo i giudici, però, non lo ha dimostrato: e l'onere della prova, su questo aspetto, spettava a lui. (ANSA).

13:25F1: Marchionne celebra ritorno Alfa Romeo

(ANSA) - ARESE (MILANO), 2 DIC - "Da quando ci siamo impegnati nella ricostruzione del marchio siamo sempre stati convinti che dovesse riconquistare un ruolo nelle corse dove si è fatta la leggenda. Ridiamo ad Alfa Romeo, un marchio premium simbolo dello spirito creativo del Paese, il palcoscenico che le spetta. Un momento speciale anche per il nostro Paese". Lo ha detto Sergio Marchionne, ad di Fca, all'evento di presentazione dell'accordo per il ritorno del marchio del Biscione in Formula 1. Nel museo storico dell'Alfa Romeo di Arese, in prima fila, il presidente di Fca John Elkann e il fratello Lapo, il n.1 della Fia Jean Todt, alcuni piloti.

13:13Golf: Bahamas, Woods e Francesco Molinari quinti

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Un Tiger Woods molto convincente e un tonico Francesco Molinari sono saliti di pari passo dall'ottavo al 5/o posto con 137 (-7) colpi e gli stessi parziali (69 68) nel secondo giro nell'Hero World Challenge, evento del PGA Tour giunto alla 19/a edizione, organizzato dallo stesso Woods attraverso la sua Fondazione e riservato a 18 selezionati campioni compresi 8 tra i primi dieci del world ranking. Sul percorso dell'Albany Golf Course (par 72), nel distretto di New Providence alle Isole Bahamas, assoluto protagonista lo statunitense Charley Hoffman, che ha preso il comando con 132 (69 63, -12), lasciando a 3 lunghezze il connazionale Jordan Spieth, n. 2 mondiale, e l'inglese Tommy Fleetwood (135, -9), leader della money list europea 2017. E' rimasto al quarto posto con 136 (-8) l'inglese Justin Rose, mentre hanno lo score di Woods e Molinari anche gli statunitensi Matt Kuchar, Rickie Fowler e il giapponese Hideki Matsuyama, campione in carica, risalito di 9 posizioni. Il montepremi è di 3.500.000 dollari.