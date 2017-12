Ultima ora

14:22‘Sparano’ per noia con arma giocattolo contro automobilista

(ANSA) - JESI (ANCONA), 2 DIC - 'Sparano' per gioco con una pistola giocattolo contro un automobilista di 27 anni, fermo ad un semaforo a Jesi (Ancona), attorno alle 2 di notte. L'uomo, spaventatissimo, ha denunciato il fatto alla polizia, che in poche ore ha individuato i responsabili dell'intimidazione: tre ventenni jesini di buona famiglia, che viaggiavano a bordo di un'utilitaria. Nella vettura i poliziotti hanno recuperato l'arma giocatolo, priva del tappo rosso, replica di un modello cal. 92. ''Ci annoiavamo, abbiamo fatto solo uno scherzo'' di sono giustificati i tre giovani in Commissariato. Un fatto analogo era avvenuto domenica scorsa ad Ancona, verso le 5 del mattino. Un operaio trentenne di Morro d'Alba aveva urtato l'auto di una donna, che scesa per chiedergli i dati dell'assicurazione, si è vista minacciare di morte con una pistola, anche quella risultata poi un'arma finta. L'operaio, rintracciato poco dopo grazie ai numeri della targa dell'auto con cui era scappato, è stato anche lui denunciato a piede libero.

14:19F1: Carey, ansiosi di vedere in pista Alfa-Sauber

(ANSA) - ARESE (MILANO), 2 DIC - "Alfa Romeo ha una storia ricchissima in questo sport, è un marchio iconico. Abbiamo programmi importanti per i prossimi anni, fare in modo che le auto in pista abbiano tecnologie avanzate. Alfa e Sauber contribuiranno a spirito competitivo nelle corse. Siamo ansiosi di vedervi in pista". Così il presidente della F1, Chase Carey, ad Arese per la presentazione del ritorno dell'Alfa Romeo in F1 grazie all'intesa con la scuderia svizzera Sauber.

14:18Calcio: Lazio; Inzaghi, noi penalizzati dall’uso del Var

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Dobbiamo avere più uniformità nell'utilizzo del Var, secondo me abbiamo i migliori arbitri in circolazione e anche loro sono condizionati. Mi dispiace perché prima si diceva che sarebbe stato utilizzato una volta ogni 6-7 partite". Simone Inzaghi non nasconde la sua rabbia dopo aver perso due punti contro la Fiorentina per un rigore concesso ai viola a tempo scaduto con l'utilizzo del Video assistant referee. "Dobbiamo tutti abituarci, giocatori, allenatori, giornalisti. Quando qualcuno segna ora aspetta un attimo. Quando ero giocatore vedevo solo il guardalinee prima di esultare, ora è cambiato", prosegue il tecnico biancoceleste alla vigilia della trasferta di Genova contro la Sampdoria. "Se ho smaltito la rabbia? Domenica abbiamo visto quello che è successo - specifica ancora Inzaghi - c'è grandissimo rammarico perché avremmo meritato di vincere, ma non deve essere una scusa, facendo il secondo gol alla Fiorentina non sarebbe successo tutto questo". Tuttavia, l'allenatore laziale incalza: "Nelle ultime due partite la Lazio è stata penalizzata, ma nello stesso tempo avremmo dovuto fare di più. Dobbiamo tornare a vincere come un mese fa, a correre ed essere aggressivi". Sempre sull'utilizzo del Var, Inzaghi rivela: "Prima dell'inizio del campionato abbiamo avuto un confronto con Rosetti (responsabile del Var, ndr), che stimo tantissimo. Bisogna abituarsi, pensavamo si utilizzasse meno. Doveva essere una volta ogni 5-6 partite e invece si sta alzando la media. Per ora siamo stati sfortunati, ma sappiamo che c'è il Var e speriamo sia usato nel migliore dei modi". (ANSA).

14:10Natale: ad Assisi un Bambinello tra i bossoli

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 2 DIC - E' un presepe con il Bambinello tra 400 bossoli quello proposto dai frati del Sacro Convento di Assisi per ricordare, nella festa dell'Immacolata, i sacerdoti, i francescani, gli operatori pastorali uccisi "in odio alla fede che operano in condizioni precarie e di estrema povertà nel mondo". Venerdì 8 dicembre è in programma l'accensione e la benedizione dell'albero di Natale e del Presepe nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi. Una natività su 444 bossoli - spiega il Sacro Convento -, il numero di uomini e donne uccisi per motivi religiosi dal 2000 ad oggi secondo i dati dell'agenzia Fides, verrà posta sotto l'albero di 15 metri offerto dalla Regione Liguria. Alle 17 si terrà una messa nella Basilica Inferiore di San Francesco presieduta dal Prefetto della Congregazione per il Clero, Cardinale Beniamino Stella. Al termine della celebrazione, alle 18.15, la cerimonia di accensione e benedizione introdotta dal custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, durante la quale verranno consegnati doni ai bambini e alle famiglie più bisognose. Ci saranno preti di "periferia", missionari, profughi e poveri ospitati dalla Caritas Diocesana di Assisi. (ANSA).

14:06Auto: Marchionne pensiamo a Maserati in Formula E

(ANSA) - ARESE (MILANO), 2 DIC - "Maserati in Formula E? Ci stiamo pensando ma non c'è nulla di deciso. La sta guardando anche la Ferrari". Così l'ad di Fca, Sergio Marchionne, all'evento di presentazione dell'accordo per il ritorno del marchio del Biscione in Formula 1 nel museo storico dell'Alfa Romeo di Arese.

14:06Rapinavano banche e uffici postali in Fvg e Veneto,arrestati

(ANSA) - PORDENONE, 2 DIC - I carabinieri del Nucleo investigativo hanno sgominato una banda di 5 persone che ha compiuto numerose rapine in Friuli Venezia Giulia e in Veneto in banche e uffici postali. L'arresto è avvenuto nel corso di un blitz notturno. La banda utilizzava una tecnica particolare: un componente del commando si nascondeva nei bagni del luogo da rapinare oppure in prossimità degli obiettivi, sin dal giorno prima per entrare in azione, quando, al mattino successivo, il direttore o i dipendenti incaricati, giungevano sul posto di lavoro e neutralizzavano il sistema di allarme. L'azione veniva svolta insieme con i complici, minacciando i presenti con le armi, svuotando poi la cassaforte, senza che ci fosse l'opportunità di lanciare un allarme alle forze dell' ordine. In questo modo i rapinatori si garantivano anche un minimo tempo di fuga, dileguandosi prima dell'arrivo di carabinieri e polizia. (ANSA).

13:56F1: Ericsson-Leclerc piloti Alfa-Sauber

(ANSA) - ARESE (MILANO), 2 DIC - Sarà lo svedese Marcus Ericsson ad affiancare il monegasco Charles Leclerc alla guida delle Alfa Romeo Sauber F1 Team. Lo ha annunciato Sergio Marchionne, ad di Fca, presentando l'accordo con la scuderia svizzera al Museo storico dell'Alfa Romeo di Arese. "Daremo la possibilità a giovani piloti di mettersi in mostra", ha affermato il manager, che si è detto orgoglioso ed emozionato anche per logo e livrea. Sono stati proprio i due piloti a levare il velo dalla monopost- "Ridiamo ad Alfa Romeo la possibilità di ritornare in pista, aprendo un muovo capitolo di Formula 1. Potremo dare ad Alfa Romeo ancora maggiore visibilità anche a livello internazionale Siamo pronti a restituirle il primato che merita anche in F1"., ha aggiunto Marchionne.