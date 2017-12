Ultima ora

16:32Calcio: Spalletti, contro Chievo partita tosta

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 2 DIC - "Domani sarà una partita tosta. Dobbiamo essere squadra e solo riuscendo ad esserlo potremmo imporci": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro il Chievo a San Siro. Domani l'Inter, in caso di vittoria, potrebbe conquistare il primo posto in classifica, superando il Napoli di un punto.

16:28Calcio: Gattuso, a Benevento sarà una battaglia

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 2 DIC - Gennaro Gattuso si aspetta un debutto 'da battaglia' come nuovo allenatore del Milan, ripetendo quanto già detto durante la sua presentazione: "Contro il Benevento - spiega Gattuso nella conferenza stampa della vigilia - è come una finale di Champions, non possiamo permetterci di sbagliare. Loro non hanno fatto punti, ma con De Zerbi sono una squadra viva: sono stati in vantaggio con la Juventus e con l'Atalanta non meritavano di perdere. È una squadra pericolosa in un ambiente molto caldo". Proprio l'incrocio contro De Zerbi è uno dei temi più attesi. I due hanno sfiorato la rissa ai tempi della finale playoff tra Pisa e Foggia ma Gattuso dice che è tutta acqua passata: "Con De Zerbi ci siamo chiariti, ci siamo visti a Coverciano e ci siamo abbracciati. Ma domani parlerà il campo. Poi con me litigare è facile".

16:23Calcio: Grauso, club sotto scacco degli ultrà

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Oggi tante società sono sotto scacco delle tifoserie, un ricatto. Se da un lato ci sono le sanzioni, a mio modesto parere, da uomo che da 43 anni sta nell'ambito federale non è neanche giusto che un presidente che investe soldi debba essere sanzionato per un gruppo di 80-100 persone a fronte di 50 mila spettatori allo stadio. Si potrebbe fare un'integrazione a questa norma". A sostenerlo è Giovanni Grauso, attuale sostituto procuratore presso la Federcalcio, parlando delle norme antirazzismo della Figc che, in base all'istituto della responsabilità oggettiva, vedono i club sotto scacco degli ultrà per non incappare in pesanti multe o squalifiche del campo. "La Federazione - aggiunge Grauso intervenendo al Consiglio nazionale dell'Us Acli a Roma - già prima attenzionava l'atteggiamento delle tifoserie. Anche negli anni passati si ipotizzava una collusione tra società e tifoserie. Sono i cori razziali e antisemiti quelli che creano un problema alla federazione".

15:38Boldrini, nuovo schiavismo è tratta donne per sesso

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Mantiene una sua drammatica attualità la Giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù, perché troppi sono ancora gli Stati in cui questo fenomeno si riproduce in forme vecchie o nuove. Anche da noi basta poco per volerlo vedere: è sufficiente passare di sera per alcune strade delle nostre città, dove giovani schiave dei tempi moderni sono costrette con la violenza a mettersi in vendita". "È per questo che a Montecitorio abbiamo voluto organizzare dieci giorni fa un incontro delle Camere di Italia e Nigeria dedicato proprio alla lotta contro la tratta, che è il nome contemporaneo della schiavitù. Le donne che arrivano da quel Paese - secondo i dati dell'Oim - sono per l'80 per cento vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. È necessario intensificare la collaborazione internazionale per reprimere le organizzazioni criminali che prosperano su questo odioso commercio".

15:28Calcio: Roma, la felicità di Manolas

(ANSA) - ROMA, 2 DIC -"Quando in due si vuole la stessa cosa c'è il lieto fine. Per fortuna c'è stato, ho rinnovato e sono pronto a dare il massimo come ho sempre fatto per questa squadra e spero anche di vincere qualcosa perché è importante farlo". Così Costas Manolas, sul canale Facebook della Roma, commenta il suo rinnovo mostrando una maglia giallorossa con la nuova data di scadenza del contratto appena siglato: "Non posso giocare con questo numero, ma posso giocare fino al 2022, ed è meglio. Sono contentissimo Quando vinci - dice riferendosi al successo di ieri con la Spal - è sempre una buona notizia, e poi la squadra ha fatto anche una buona partita". Manolas si proietta poi verso il match di Champions con il Qarabag: "Martedì ci aspetta una partita importantissima non solo per noi ma anche per il club e i nostri tifosi. Nessun pensava potessimo trovarci in questo momento a giocarci la qualificazione con Chelsea e Atletico Madrid, noi invece ci abbiamo sempre creduto e adesso lo dovremo dimostrare in campo passando il turno".

15:23Migranti: 75 rintracciati nel Salento, fermati due scafisti

(ANSA) - CASTRO (LECCE), 2 DIC - Un gruppo di migranti provenienti da Nepal, India e Pakistan è stato rintracciato dai carabinieri la scorsa notte nella piazza di Castro. Si tratta di 75 uomini, tra cui dieci minorenni, che erano appena sbarcati nel porticciolo del comune salentino con un piccolo gommone. Partita la segnalazione, la capitaneria di Porto di Otranto ha provveduto ad inviare una motovedetta per un giro di ricognizione che ha portato in prossimità di Punta della Palacìa, ad individuare una barca a vela di 14 mt con a bordo due persone. I controlli successivi hanno accertato che si trattava della barca utilizzata per il trasporto dei migranti. L'imbarcazione è stata quindi condotta nel porto di Otranto dove su disposizione del magistrato di turno è stata sequestrata mentre i due uomini che erano a bordo, di nazionalità ucraina, sono stati fermati perchè sospettati di essere gli scafisti. Tutti i migranti, trovati in buona salute, sono stati condotti al Don Tonino Bello di Otranto per le procedure di identificazione.

15:16Calcio: Inzaghi, noi penalizzati dall’uso Var

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Dobbiamo avere più uniformità nell'utilizzo del Var, secondo me abbiamo i migliori arbitri in circolazione e anche loro sono condizionati. Mi dispiace perché prima si diceva che sarebbe stato utilizzato una volta ogni 6-7 partite". Simone Inzaghi non nasconde la sua rabbia dopo aver perso due punti contro la Fiorentina per un rigore concesso ai viola a tempo scaduto con l'utilizzo del Video assistant referee. "Quando qualcuno segna ora aspetta un attimo. Quando ero giocatore vedevo solo il guardalinee prima di esultare, ora è cambiato", prosegue il tecnico biancoceleste alla vigilia della trasferta di Genova contro la Sampdoria. "Nelle ultime due partite la Lazio è stata penalizzata, ma nello stesso tempo avremmo dovuto fare di più. Prima dell'inizio del campionato abbiamo avuto un confronto con Rosetti (responsabile Var, ndr), che stimo tantissimo. Bisogna abituarsi, pensavamo si utilizzasse meno. Doveva essere una volta ogni 5-6 partite e invece si sta alzando la media".