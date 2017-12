Ultima ora

18:42Calcio: serie B, tris Parma alla Pro Vercelli

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Risultati delle partite della 17/a giornata di Serie B: Avellino-Carpi domani alle 15; Brescia-Salernitana 2-0; Cremonese-Spezia 1-0; Entella-Bari domani alle 17,30; Foggia-Cittadella 1-3; Frosinone-Cesena 3-3; Novara-Empoli 1-1; Palermo-Venezia alle 18; Parma-Pro Vercelli 3-0; Perugia-Ascoli lunedì 4/12 alle 20,30; Pescara-Ternana 3-3.

18:32Doping: Grauso, nel ciclismo c’è ancora

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Nel ciclismo ancora c'è il problema del doping. Un Giro d'Italia, con tappe di oltre 100 chilometri al giorno, è umanamente impossibile da affrontare per un atleta. Senza un 'aiutino' è impensabile stare tra i primi 20 del ranking". Lo dice Giovanni Grauso, ex procuratore della Federciclismo nel biennio che vide sotto la sua gestione ben 57 medici sociali (36 dei quali condannati), messi alla sbarra per mancato aggiornamento delle cartelle cliniche degli atleti. Sull'utilizzo del doping di nuova generazione l'attuale sostituto procuratore della Federcalcio, avverte: "Sono uscite sostanze che consentono di non essere 'pizzicati' dal sorteggio". "L'effetto - ha precisato Grauso, intervenendo al Consiglio nazionale dell'Us Acli a Roma - si vede due mesi dopo, quando il ciclista riposa. E' tutto scientificamente calcolato. Io ho avuto più pressioni nel ciclismo che nel calcio". Quello che andò in scena nel 2013 "è stato il processo più grande degli ultimi 30 anni nel ciclismo".

18:30Germania:fiamme in grattacielo a Berlino, 18 feriti, 3 gravi

(ANSA) - BERLINO, 2 DIC - Un incendio in un grattacielo a Berlino ha causato il ferimento di 18 persone, tre delle quali in modo grave. Lo rendono noto i vigili del fuoco che in un tweet hanno fatto sapere che i pompieri hanno salvato 20 inquilini e stanno ancora lavorando per spengere l'incendio. Secondo i vigili del fuoco nell'edificio, che si trova nel distretto di Biesdorf, non ci sarebbe più nessuno. Le autorità locali hanno fatto sapere che il grattacielo è stato dichiarato inagibile e sono alla ricerca di un luogo dove far passare la notte alle persone che sono state evacuate. Sulle cause dell'incendio è stata aperta un'indagine.

18:18Calcio: Inter, Spalletti replica a Sarri

(ANSA) - MILANO, 2 DIC - Botta e risposta a distanza tra il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, e quello del Napoli, Maurizio Sarri, che, dopo la vittoria contro l'Udinese, ha definito "un altro sport" disputare una sola partita a settimana come fa la squadra nerazzurra. "Sarri dice che l'Inter senza Coppe gioca un altro sport? A me sembra lo stesso - risponde Spalletti alla vigilia della partita con il Chievo - se si arriva tra le prime quattro ci qualifichiamo per la Champions, nelle altre due posizioni per l'Europa League, per l'altra posizione per le amichevoli della società. La Juve gioca lo stesso sport e ha vinto sei campionati di fila, forse è con loro che deve confrontarsi, se vuol provare arriva settimo e gioca un altro sport. Noi vorremmo giocare non solo quattro partite alla settimana, ma anche una in più".

18:13Mondiali: ci sarà un torneo anche per i tifosi

(ANSA) - MOSCA, 2 DIC - Un Mondiale parallelo per i tifosi delle nazionali che parteciperanno al campionato del mondo: si giocherà a Mosca e durerà solo due giorni, il 30 giugno e l'1 luglio. Lo ha annunciato il presidente del club dei tifosi della nazionale russa 'Russia Unities' Edoard Latipov, citato dalla Tass. "Sarà una festa calcistica dove la cosa importante non sarà vincere ma partecipare", ha affermato Latipov. Partite tra i tifosi si giocheranno anche in tutte le città dei mondiali. "I prossimi Mondiali saranno unici - ha aggiunto Latipov -, perché ai possessori di accrediti e biglietti per le partite lo Stato consentirà viaggi in treno e trasporti pubblici gratuiti e ingresso in Russia senza visto".

18:00Olimpiadi: polo vuole Giochi invernali,obiettivo Pechino ’22

(ANSA) - BUENOS AIRES, 2 DIC - L'Assemblea generale della Federation of international polo ha approvato la proposta della Federazione italiana sport equestri di candidare il polo a sport olimpico nei Giochi invernali. L'obiettivo è arrivare alla sua introduzione nel 2022, a Pechino. Il polo su neve è giocato in diversi Paesi nel mondo, ma qualsiasi Nazionale potrà praticarlo, perché la sola differenza riguarda la superficie di gioco. Comincia ora un percorso per ottenere l'approvazione del Cio che avrà come tappe fondamentali di avvicinamento le Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 e i Giochi giovanili in Argentina, manifestazione in cui il polo sarà sport dimostrativo. Verrà costituito un Comitato promotore per sviluppare il progetto olimpico: ne faranno parte il segretario generale Fise, Simone Perillo, e il responsabile del dipartimento polo, Alessandro Giachetti. Intanto l'Italia sarà protagonista già nel 2018 con l'organizzazione degli Europei a fine settembre nello splendido Villa Sesta polo club, in Toscana.

17:59Calcio: Genoa, Ballardini “a Verona con cattiveria”

(ANSA) - GENOVA, 2 DIC - "Ci vuole fame e cattiveria nelle due fasi di gioco". Semplice e diretto l'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, in vista della delicata trasferta di Verona. "Vedo un Genoa che è squadra - ha spiegato il tecnico -, che si aiuta, che è ordinata e compatta. Le qualità oggi vengono all'ultimo posto, quello che serve è la fame da avere in queste situazioni non solo dopodomani ma in tutte le partite. Sottolineo fame perché se hai qualità e non hai fame, vince chi ha più fame e meno qualità". Intanto il Genoa appare in crescita come dimostrano i quattro punti conquistati in campionato contro Crotone e Roma e la qualificazione in Coppa Italia. "Ma adesso servirà ancora più consapevolezza, più determinazione nelle due fasi di gioco. Dovremo cercare di condizionare ancor di più gli avversari quando saranno in possesso della palla, essere sempre più attivi nella riconquista ed essere ancora più incisivi e semplici e profondi quando l'avremo noi" ha detto Ballardini.