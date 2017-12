Ultima ora

17:44Nuoto: Magnini, l’augurio di Federica Pellegrini

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Non so da dove iniziare... Non so cosa dire.... Abbiamo iniziato insieme in Nazionale nel 2003... Ci stavamo anche un po' sulle balle all'inizio!!! Tu super 'Sborone' in tutto forte dei titoli del mondo nella Gara Regina, io che ancora non ne azzeccavo una... Poi, a volte, i ruoli si sono invertiti... Poi ci siamo stati un po' meno sulle balle... E poi... E poi ci sono tante vasche, i dolori, le chiacchiere, i titoli, la gente cattiva, gli ipocriti, e ancora vasche!! Non abbiamo mai mollato!!! Mai!!! E forse non molleremo mai!!!". Federica Pellegrini commenta su Instagram il ritiro di Filippo Magnini. "Sono così contenta per te, perché questa decisione l'hai presa per te e solo per te senza avvisare nessuno - ha scritto l'azzurra, ex fidanzata di Magnini -. È giusto così me lo continuo a ripetere, perché ancora non mi sembra vero!!! Mi lasci sola, a essere una delle più vecchiette in questa Nazionale!!! Spero che i figli del nuoto prendano da te... E dalla tua fame... Fino all'ultimo centimetro!!#ReMagno".

17:32Calcio: Hamsik, spiace non aver vinto per i nostri tifosi

(ANSA) - NAPOLI, 2 DIC - "Ci dispiace di non aver vinto. Soprattutto per i nostri tifosi che hanno creato per noi una grande atmosfera''. Marek Hamsik affida al suo sito il commento a Napoli-Juventus. "Abbiamo dominato per 70 minuti - osserva lo slovacco - ma non sapevamo come superare la solida difesa della Juventus. Ora - conclude il capitano del Napoli - dobbiamo subito pensare alla Champions. Dobbiamo giocare a Rotterdam e poi attendere l'esito dell'incontro tra Shakhtar e Manchester City".

17:31Nigeria: donna kamikaze fa strage in mercato, 13 morti

(ANSA) - MAIDUGURI, 2 DIC - Una attentatrice suicida ha fatto strage in un affollato mercato nel nordest della Nigeria, nel villaggio di Biu: almeno 13 i morti. La kamikaze si è fatta esplodere mentre era in fila per avere aiuti alimentari da alcuni volontari. "Ha fatto esplodere la carica mentre mangiava una banana", ha riferito un responsabile dei soccorsi. Una seconda attentatrice è morta causando un alto numero di feriti.

17:23Calcio: Spalletti, spiace per Montella è un amico

(ANSA) - MILANO, 2 DIC - ''Montella è un amico, è stato un mio calciatore, mi ha aiutato a crescere, mi ha dato forza perché attraverso i suoi gol ho fatto risultati importanti. È una persona perbene, squisita, quando lo incontri fuori dal calcio''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta l'esonero di Vincenzo Montella che lunedì è stato sostituito da Rino Gattuso alla guida del Milan. ''Dispiace molto, lui ci teneva, era convinto che avrebbe fatto un buon campionato, non l'ho sentito ancora, ma lo farò presto, gli ho voluto lasciare un po' di tempo per rendersi conto di cosa gli è successo. Faccio l'in bocca al lupo anche a Gattuso che è il nuovo allenatore di una squadra forte che ci riguarda perché si vive nella stessa città. Poi vi dirò quello che ci siamo detti con Montella quando ci vediamo a cena".

17:21Nuoto: Magnini, il saluto di Barelli

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Lascia uno dei più forti nuotatori italiani della storia. Smette il capitano del movimento, esempio di passione, perseveranza e professionalità per le generazioni presenti e future, ispirazione per centinaia di giovani atleti ed emulazione per chi ha avuto il piacere di allenarsi con lui o solo condividere la corsia". Così il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, commenta il ritiro di Filippo Magnini. "Con Magnini - prosegue il n.1 della Fin - l'Italia del nuoto ha raggiunto vertici mai toccati nella velocità, vissuto l'adrenalina e l'orgoglio di essere campione del mondo dei 100 stile libero. Il nuoto italiano resterà per sempre la sua casa. Filippo ha sempre avuto il desiderio di distinguersi nella sua vita di atleta. C'è riuscito e sono sicuro che ci riuscirà anche fuori dall'acqua. Arrivederci capitano".

17:17Calcio: Juventus, per Howedes lesione muscolare

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Lungo stop per Benedikt Howedes. Il difensore della Juventus ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. "E' possibile - informa il club bianconero - che la ripresa non avvenga prima della sosta natalizia". La prognosi sarà aggiornata nelle prossime settimane. Lichtsteiner sta proseguendo, invece, la riabilitazione per il trauma distrattivo subito ai flessori della coscia destra: "c'è necessità di ulteriori terapie per una ripresa graduale", precisa la Juventus. Mandzukic, infine, resta in dubbio per la partita di martedì ad Atene, contro l'Olympiacos, per i problemi al polpaccio della gamba sinistra.

17:16Giustizia: ministro Orlando visita carcere di Treviso

(ANSA) - TREVISO, 2 DIC - Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha compiuto ieri sera una visita a sorpresa al carcere Santa Bona di Treviso, per verificare la situazione dell'istituto di pena. Come già accaduto in passato per altri penitenziari, Orlando senza alcun preavviso ha suonato il campanello del carcere. Ha quindi compiuto una visita della struttura intrattenendosi con gli operatori presenti.