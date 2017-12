Ultima ora

20:20Skinheads Como: Bossi, Lega non cerchi quei voti

(ANSA) - CHIGNOLO PO (PAVIA), 2 DIC - "Il mondo è pieno di matti, diciamo che quei voti la Lega non deve cercarli": lo ha detto il presidente della Lega, Umberto Bossi, interpellato sul caso degli skinheads di Como al suo arrivo alla riunione della minoranza del partito. "Io - ha rivendicato Bossi - sono di una famiglia di antifascisti, combattenti non chiacchieroni: mia cugina è morta sul Monte Rosa. La penso come Spinelli, che considerava lo Stato Nazione il male assoluto anche se qualcosa di buono lo ha fatto come contenitore della democrazia".

20:17Fake news: Boldrini, elezioni sono a rischio

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Penso non ci siano più dubbi che esista il pericolo che le elezioni italiane siano contaminate dalle fake news". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, in visita alla Maker Faire, oggi pomeriggio a Roma, citando un rapporto di Freedom House che parla di elezioni in 18 Paesi contaminate dalle fake news. "Per questo ho lanciato l'appello 'Basta bufale' e chiedo a tutti gli italiani di sottoscriverlo. Lo consegnerò tutti i leader politici perché ci sia una elezione libera dalle falsità".

20:12Skinhead Como: tre denunciati sono piacentini

(ANSA) - PIACENZA, 2 DIC - Ci sono anche tre giovani di Piacenza fra i 13 militanti del Fronte Veneto Skinheads che sono stati denunciati per violenza privata dopo il blitz avvenuto lo scorso 28 novembre a Como, durante la riunione di un'associazione di volontariato che aiuta i migranti. Grazie alla collaborazione fra la Digos di Piacenza e quella di Como, che si è occupata delle indagini, è stato possibile riconoscere tre volti noti alla questura della città emiliana. Uno dei tre, in particolare, che si vede per tutta la durata del video, ripreso durante la lettura del comunicato degli estremisti, è un noto pregiudicato piacentino: Manuel Foletti, nel 2009 aveva accoltellato al volto due ragazzi davanti a una cooperativa di Piacenza. Per l'episodio, nel 2011, venne poi condannato in via definitiva a sei anni e due mesi di carcere per tentato omicidio. (ANSA).

20:11Lazio: Lombardi, primo impegno sanità e province

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "La sanità e le province saranno il nostro primo impegno". Così la candidata M5S alla presidenza della Regione Lazio, Roberta Lombardi, prima di entrare all'ospedale Belcolle di Viterbo da dove apre ufficialmente oggi la campagna elettorale. "Mentre loro lanciano l'imbroglio dell'uscita dal commissariamento - continua -, il M5S viene a vedere il reale stato di salute della sanità laziale, al fianco dei cittadini e di chi vive i problemi della regione ogni giorno".

20:09Lazio: Zingaretti, presto comitato, a gennaio programma

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Da oggi si comincia insieme. Questa di oggi è una chiamata a raccolta, una riunione di lavoro Non per capire cosa si può fare tra persone che hanno creduto a una idea di governo, di pulizia, di onestà. Il Comitato aprirà a metà dicembre, su via Cristoforo Colombo e a gennaio arriverà il programma". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di 'Save the date', primo appuntamento di avvicinamento alla campagna elettorale. "Apriremo comitati in ogni provincia, -ha detto- quello di Roma deve essere la 'casa' dei comitati dei territori. Bastano due persone per organizzare un comitato: in casa, in classe, all'università, in fabbrica. Vanno costruiti 500 comitati, sarà una battaglia durissima, ma dobbiamo arrivare a gennaio con una rete di comitati per combattere non con gli insulti ma con le idee. Ora dobbiamo tornare in rete, combattere, unirci per far vincere ancora una volta la buona politica".

19:59Usa: Trump, sono imbattibile alle prossime elezioni

(ANSA) - NEW YORK, 2 DIC - "Sono imbattibile alle prossime elezioni". Lo afferma Donald Trump, sottolineando che il non aver votato il taglio delle tasse "costerà caro" ai democratici alle prossime elezioni. Il presidente americano partecipa oggi a tre eventi di raccolta fondi per i repubblicani, durante i quali si stima che riuscirà a raccogliere 6 milioni di dollari.

19:57Catalogna: Puigdemont forse in Belgio fino a metà gennaio

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont resterà probabilmente in Belgio fino a metà gennaio: lo ha detto oggi il suo avvocato, Jaume Alonso Cuevillas, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo La Vanguardia. Il destituito numero uno della Generalitat ed i suoi quattro ex ministri (Toni Comí, Lluís Puig, Meritxell Serret e Clara Ponsatí) potrebbero rimanere quindi nel Paese ben oltre la data delle elezioni del 21 dicembre prossimo. "Resteranno lì succeda quello che succeda almeno fino al 21 dicembre", ha detto il legale, ma con i ricorsi la loro permanenza in Belgio si prolungherebbe "fino a metà gennaio".