19:43Bundesliga: riparte il Bayern, ma il Lipsia si ferma

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Il Bayern Monaco ritrova il successo, dopo la sconfitta a Moenchengladbach, e batte 3-1 l'Hannover in una partita della 14/a giornata di Bundesliga e torna a +6 sul Lipsia, sconfitto 4-0 a Hoffenheim. Finisce 1-1 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, rispettivamente superato e raggiunto dall'Augusta, grazie al successo per 3-1 sul campo del Magonza. Ennesima sconfitta per il Colonia, ultimo in classifica con soli due punti, mentre il Brema penultimo ottiene il secondo successo stagionale e avvicina il gruppetto delle altre pericolanti. Il Bayern soffre più del dovuto per superare l'Hannover, pur andando presto in vantaggio con Vidal (17') e vedendosi annullare un gol siglato da Lewandowski. Gli ospiti ottengono un calcio di rigore al 28', ma la prima battuta di Fuelkrug, a segno, viene annullata dall'arbitro e nella ripetizione Ulreich para. L'Hannover pareggia poco dopo con Benschop. Nel secondo tempo, bavaresi avanti con Coman e tris di Lewandowski su rigore. Netto il successo dell'Hoffenheim sul Lipsia.

19:28Delirio rosso al Motor Show con la Ferrari e Giovinazzi

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Il Motor Show 2017 ha aperto i battenti all'insegna delle forti emozioni, con il pubblico che ha riempito al completo le tribune dell'Area 48 Motul Arena che al culmine della giornata si è tinta di rosso con il Pit Stop Ferrari, gli uomini del Cavallino Rampante in modalità Gran Premio e la F60, la monoposto di F.1 del 2009 pilotata da Antonio Giovinazzi. Per la prima volta nella storia del Motor Show articolato su due appuntamenti nella giornata, la spettacolare esibizione offerta dalla squadra di Maranello ha incantato ancora una volta il pubblico delle tribune con Antonio Giovinazzi. -"È stata una gioia doppia - ha commentato il 24enne pilota di Martina Franca, terzo pilota della Scuderia Ferrari - questi giri davanti agli spalti gremiti sono stati un'emozione unica e ripeterla anche al pomeriggio mi ha permesso di assaporarli ancora di più". . Domani nuova adrenalina con Porsche ed Alfa Romeo.

19:28Migranti: gommone in mezzo Natività in presepe nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 2 DIC - Un gommone in mezzo a Gesù Bambino, Giuseppe, Maria, il bue e l'asinello: è il particolare presepe allestito in piazza Zapelloni a Castenaso, nel Bolognese, per richiamare il tema dell'accoglienza ai migranti. L'idea è venuta al sindaco della cittadina emiliana, Stefano Sermenghi. "Il presepe in piazza lo allestiamo da quindici anni - spiega il primo cittadino - e stavolta abbiamo voluto mettere in evidenza il problema legato all'accoglienza dei migranti. In Italia in molti aprono la bocca, ma nessuno fa poi niente di concreto per un'accoglienza positiva nei confronti di chi arriva". L'immagine del particolare presepe sarà anche utilizzata dal Comune di Castenaso come sfondo per le cartoline degli auguri di Natale.

19:16Corea Nord: sei F-22 Raptor Usa al Sud, mai così tanti

(ANSA) - PECHINO, 2 DIC - Sei F-22 Raptor americani sono oggi giunti in Corea del Sud in vista del ciclo di manovre annuali aeree congiunte "Vigilant Ace", del 4-8 dicembre. Il dispiegamento così corposo di caccia invisibili Usa accade per la prima volta, hanno annunciato le forze armate di Seul. L'esercitazione si profila come una grande prova di forza verso Pyongyang, a pochi giorni dal lancio del nuovo missile intercontinentale. Gli Usa contano di inviare infatti anche F-35A, F-35B, F-16C e un numero imprecisato di superbombardieri B-1B.

19:06Investe due ragazzi dopo una lite in discoteca

(ANSA) - BERGAMO, 2 DIC - I carabinieri di Zanica hanno arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio un ventiduenne di Seriate, Valerio Carenzio, accusato di aver investito con la sua Opel Corsa due ragazzi, di 20 e 21 anni, facendo poi perdere le proprie tracce. Non si sarebbe trattato quindi, come ipotizzato in un primo momento, di un incidente stradale: dalle indagini dei carabinieri è emerso che il giovane, incensurato, poco prima aveva avuto una discussione all'interno della discoteca Setai di Orio al Serio con gli altri due ragazzi, pare per futili motivi. All'uscita li avrebbe investiti con la sua auto per poi scappare. I due sono ricoverati in prognosi riservata.

19:04Rugby: Pro14, Zebre-Connacht 24-10

(ANSA) - PARMA, 2 DIC - Le Zebre hanno battuto gli irlandesi del Connacht per 24-10 in una partita del Guinness Pro14. I bianconeri di Parma con un parziale di 15-0 negli ultimi 10' hanno ribaltato la situazione, ritrovando quella vittoria che mancava dal 30 settembre scorso (sempre in casa contro l'Ulster). I punti delle Zebre, che tornano in corsa per il quarto posto nella Conference A visto che, con 16 punti, sono a 3 lunghezze dal Cardiff e a 2 dal Connacht, sono stati segnati da Canna (14, con tre calci piazzati, un drop e una trasformazione) e da Meyer e Venditti (una meta a testa).

19:03Calcio: Cagliari, Lopez “a Bologna voglio gioco e corsa”

(ANSA) - CAGLIARI, 2 DIC - Cagliari domani a Bologna per rialzare la testa dopo la bruciante eliminazione in Coppa Italia con il Pordenone. Per Lopez un ritorno al passato: in Emilia ha vissuto la prima esperienza in "trasferta" dopo i trascorsi cagliaritani da giocatore e allenatore. "A Bologna mi sono trovato molto bene - ha detto il tecnico uruguaiano - abbiamo fatto un bel gruppo: so che c'è gente che mi vuole bene". Ma, ricordi a parte, il suo obiettivo è quello di continuare la strada delle partite con Udinese (vittoria) e Inter (sconfitta, ma buona prestazione). Anche se Lopez non disdegna nemmeno il Cagliari visto a Torino. "Andiamo a Bologna per cercare di fare punti - ha detto - siamo sul binario giusto, ma non dobbiamo uscirne. E dobbiamo puntare su prestazione e concentrazione. Cercando di correre più degli altri". La formazione non dovrebbe discostarsi molto da quella vista con Udinese e Inter. Anzi potrebbe essere sempre la stessa. Magari con un pensierino al reinserimento di Pisacane visto che, a parte Destro (sempre che giochi), gli schemi offensivi del Bologna puntano soprattutto su palla a terra, scambi rapidi e inserimenti di centrocampisti come Donsah (ex Cagliari). Unica certezza: al centro della difesa ci sarà Ceppitelli. Il Cagliari recupera Sau: l'attaccante ha svolto la rifinitura regolarmente. Ma Lopez, che punterà sicuramente su Joao Pedro, non dovrebbe rinunciare a Pavoletti, in gol contro l'Inter. Tra i convocati c'è anche Cragno. Ma giocherà Rafael: "L'ho già detto anche alla squadra - ha precisato Lopez - Cragno andrà in porta quando sarà al cento per cento". (ANSA).