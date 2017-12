Ultima ora

20:09Lazio: Zingaretti, presto comitato, a gennaio programma

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Da oggi si comincia insieme. Questa di oggi è una chiamata a raccolta, una riunione di lavoro Non per capire cosa si può fare tra persone che hanno creduto a una idea di governo, di pulizia, di onestà. Il Comitato aprirà a metà dicembre, su via Cristoforo Colombo e a gennaio arriverà il programma". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di 'Save the date', primo appuntamento di avvicinamento alla campagna elettorale. "Apriremo comitati in ogni provincia, -ha detto- quello di Roma deve essere la 'casa' dei comitati dei territori. Bastano due persone per organizzare un comitato: in casa, in classe, all'università, in fabbrica. Vanno costruiti 500 comitati, sarà una battaglia durissima, ma dobbiamo arrivare a gennaio con una rete di comitati per combattere non con gli insulti ma con le idee. Ora dobbiamo tornare in rete, combattere, unirci per far vincere ancora una volta la buona politica".

19:59Usa: Trump, sono imbattibile alle prossime elezioni

(ANSA) - NEW YORK, 2 DIC - "Sono imbattibile alle prossime elezioni". Lo afferma Donald Trump, sottolineando che il non aver votato il taglio delle tasse "costerà caro" ai democratici alle prossime elezioni. Il presidente americano partecipa oggi a tre eventi di raccolta fondi per i repubblicani, durante i quali si stima che riuscirà a raccogliere 6 milioni di dollari.

19:57Catalogna: Puigdemont forse in Belgio fino a metà gennaio

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont resterà probabilmente in Belgio fino a metà gennaio: lo ha detto oggi il suo avvocato, Jaume Alonso Cuevillas, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo La Vanguardia. Il destituito numero uno della Generalitat ed i suoi quattro ex ministri (Toni Comí, Lluís Puig, Meritxell Serret e Clara Ponsatí) potrebbero rimanere quindi nel Paese ben oltre la data delle elezioni del 21 dicembre prossimo. "Resteranno lì succeda quello che succeda almeno fino al 21 dicembre", ha detto il legale, ma con i ricorsi la loro permanenza in Belgio si prolungherebbe "fino a metà gennaio".

19:56Sindaci ex M5S, una rete per difendere valori condivisi

(ANSA) - QUARTO (NAPOLI), 2 DIC - Sindaci ex Cinquestelle pronti a fare rete per difendere i valori condivisi. I primi cittadini di Parma, Federico Pizzarotti, di Gela, Domenico Messinese e di Quarto, Rosa Capuozzo, si sono ritrovati nella cittadina campana per dialogare di possibili sinergie e condivisioni per un nuovo progetto politico. L'occasione è stata la presentazione dell'associazione "#Coraggio Quarto!", varata dalla Capuozzo subito dopo l'espulsione da M5S, nel gennaio 2016, per proseguire l'esperienza amministrativa alla guida del comune flegreo. "Puntiamo ad avviare un lavoro di rete - afferma Pizzarotti - a cui domani, a Roma, con il sindaco di Cerveteri, Pascucci, vedremo di dare ulteriore concretezza. Una rete tra amministratori usciti dai discorsi partitici che abbiano una base di valori condivisi. E' prematuro pensare oggi a qualcos'altro. Questa di Quarto è una delle tappe di avvicinamento per creare la rete".

19:52Russiagate: Trump, ‘assolutamente non c’è collusione’

(ANSA) - NEW YORK, 2 DIC - "Non c'e' assolutamente collusione". Lo afferma Donald Trump dopo la dichiarazione di colpevolezza e la disposinilità a collaborare di Michael Flynn, l'ex consigliere alla sicurezza nazionale. Trump ha parlato dal South Lawn della Casa Bianca, da dove si sta spostando verso New York per partecipare ad alcuni eventi di raccolta fondi per i repubblicani.

19:52Corea Nord: ‘Trump demone, implora guerra nucleare’

(ANSA) - PECHINO, 2 DIC - Il presidente americano Donald Trump e la sua amministrazione stanno "implorando una guerra nucleare": lo afferma un portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano in una nota, in cui il tycoon è definito un "demone nucleare" e un "distruttore della pace globale". Trump sta "inscenando una scommessa nucleare estremamente pericolosa sulla penisola coreana".

19:43Bundesliga: riparte il Bayern, ma il Lipsia si ferma

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Il Bayern Monaco ritrova il successo, dopo la sconfitta a Moenchengladbach, e batte 3-1 l'Hannover in una partita della 14/a giornata di Bundesliga e torna a +6 sul Lipsia, sconfitto 4-0 a Hoffenheim. Finisce 1-1 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, rispettivamente superato e raggiunto dall'Augusta, grazie al successo per 3-1 sul campo del Magonza. Ennesima sconfitta per il Colonia, ultimo in classifica con soli due punti, mentre il Brema penultimo ottiene il secondo successo stagionale e avvicina il gruppetto delle altre pericolanti. Il Bayern soffre più del dovuto per superare l'Hannover, pur andando presto in vantaggio con Vidal (17') e vedendosi annullare un gol siglato da Lewandowski. Gli ospiti ottengono un calcio di rigore al 28', ma la prima battuta di Fuelkrug, a segno, viene annullata dall'arbitro e nella ripetizione Ulreich para. L'Hannover pareggia poco dopo con Benschop. Nel secondo tempo, bavaresi avanti con Coman e tris di Lewandowski su rigore. Netto il successo dell'Hoffenheim sul Lipsia.