21:48Calcio: Palermo-Venezia 0-0

(ANSA) - PALERMO, 2 DIC - Brutto pareggio a reti inviolate fra Palermo e Venezia in un Barbera pressoché deserto. Nella prima mezz'ora va vicino al gol per due volte il Venezia: prima con un colpo di testa di Modolo, poi con un tocco al volo di Moreo. Entrambi i tiri finiscono di poco fuori. Il Palermo si rende pericoloso solo dalla distanza con Gnahorè e Trajkovski. Nella ripresa sfiorano il gol i rosanero al 10' con Jajalo, la cui conclusione ravvicinata viene stoppata da Audero. Al 35' rosso per Domizzi: doppia ammonizione per proteste, dopo un fallo su Trajkovski. E in 10 gli ospiti sfiorano il vantaggio con Zigoni. Il suo tiro, deviato, viene però intercettato dal portiere Posavec. Tedino tenta il tutto per tutto e inserisce Embalo, autore di un grande tiro al volo neutralizzato dal portiere Audero.

21:28Calcio: Francia, Paris SG perde dopo sette mesi

(ANSA) - STRASBURGO (FRANCIA), 2 DIC - Clamoroso nel campionato francese: il Paris Saint-Germain ha perso. Il multi-milionario club della capitale ha conosciuto la prima sconfitta stagionale contro la matricola Strasburgo, squadra che sei anni fa giocava nell'equivalente dell'Eccellenza italiana, la quinta serie. Il turnover messo in atto dal tecnico Unai Emery, che ha lasciato fuori Cavani, Verratti, Kurzawa e Thiago Silva non ha dato dato risultati, ed è finita 2-1: vantaggio dello Strasburgo con Da Costa al 13', poi Mbappé ha pareggiato al 42'. Al 20' st Bahoken ha riportato in vantaggio i padroni di casa e al Psg non sono bastati i nove minuti di recupero concessi dall'arbitro. Il Paris SG non perdeva in Ligue 1 dal 30 aprile scorso: 1-3 con il Nizza di Mario Balotelli.

21:22Papa: società e fede chiuse vedono solo nemici cattivi

(ANSA) - DACCA, 2 DIC - Il Papa invita i giovani a "accogliere e accettare coloro che agiscono e pensano diversamente da noi". È triste, spiega, quando ci chiudiamo "nel nostro piccolo mondo,ci ripieghiamo su noi stessi", secondo il "principio del "come dico io o arrivederci' e rimaniamo intrappolati e chiusi in noi". "Quando un popolo, una religione, una società diventano un 'piccolo mondo' perdono il meglio che hanno, precipitano in una mentalità presuntuosa, dell'"io sono buono e tu cattivo'". Il Papa, ha parlato poi della sapienza. "La riceviamo - ha detto - quando vediamo le cose con gli occhi di Dio, ascoltare gli altri con gli orecchi di Dio, amare col cuore di Dio e valutare le cose coi valori di Dio. Questa sapienza - ha aggiunto - ci fa riconoscere e respingere le false promesse di felicità. Una cultura di false promesse non può liberare, porta solo egoismo che riempie il cuore di oscurità e amarezza. La sapienza di Dio, invece ci aiuta a sapere come accogliere e accettare coloro che agiscono e pensano diversamente da noi".

21:13Scherma: Grand Prix Fie, vince fiorettista russa Deriglazova

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Il Grand Prix Fie Trofeo Inalpi incorona regina la fiorettista russa Inna Deriglazova, campionessa olimpica 2016 e mondiale in carica, che in finale si è imposta su Alice Volpi per 15-9. Terze a pari merito le altre due azzurre Arianna Errigo e Valentina De Costanzo. In finale la venticinquenne senese, argento mondiale a Lipsia 2017, non ha sfruttato il vantaggio iniziale di 4-1 e poi 7/4, lasciandosi superare dalla Deriglazova che è andata decisa a chiudere sul 15/9. La Deriglazova, che torna sul podio torinese dopo il successo nella prova di Coppa del Mondo del 2014, non ha temuto rivali: nei quarti si è sbarazzata delle sudcoreana Hyunhee Nam, argento olimpico di Pechino 2008, con lo score di 15-6, prima di battere in semifinale Arianna Errigo per 15-14 con un assalto in rimonta.

21:09Bandiera neonazista in caserma Carabinieri Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 2 DIC - Una bandiera utilizzata in tutta Europa da gruppi neonazisti è apparsa in una camerata della caserma del VI battaglione carabinieri Toscana. La bandiera si vede in un video, pubblicato su 'ilsitodifirenze', ripreso dall'esterno della caserma Baldisserra. Nelle immagini, per un attimo, accanto alla bandiera appare anche un poster - forse un fotomontaggio - con un'immagine di Matteo Salvini. Dall'Arma si rende noto che il comandante del battaglione sta "valutando provvedimenti disciplinari" ed eventuali conseguenze penali del gesto.

21:03Bimbo tre anni ingerisce farmaci in casa,intossicato è grave

(ANSA) - OSTUNI (BRINDISI), 2 DIC - Un bimbo di tre anni è rimasto intossicato ed è ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi, dopo avere ingerito alcuni farmaci che erano in casa. Il piccolo che vive a Ostuni, è stato accompagnato la notte scorsa al pronto soccorso dell'ospedale cittadini e poi trasferito in ambulanza a Brindisi. Avrebbe ingerito degli antinfiammatori. Le sue condizioni gravi ma stazionarie, respira autonomamente ma la prognosi resta riservata.

20:20Skinheads Como: Bossi, Lega non cerchi quei voti

(ANSA) - CHIGNOLO PO (PAVIA), 2 DIC - "Il mondo è pieno di matti, diciamo che quei voti la Lega non deve cercarli": lo ha detto il presidente della Lega, Umberto Bossi, interpellato sul caso degli skinheads di Como al suo arrivo alla riunione della minoranza del partito. "Io - ha rivendicato Bossi - sono di una famiglia di antifascisti, combattenti non chiacchieroni: mia cugina è morta sul Monte Rosa. La penso come Spinelli, che considerava lo Stato Nazione il male assoluto anche se qualcosa di buono lo ha fatto come contenitore della democrazia".