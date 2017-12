Ultima ora

01:46Calcio: Spagna, Real 0-0 a Bilbao, sempre a -8 da Barcellona

(ANSA) - MADRID, 3 DIC - Deve accontentarsi di un solo punto il Real Madrid, che a Bilbao, sotto la pioggia, soffre e chiude sullo 0-0 contro l'Athletic. Gli uomini di Zidane perdono quindi la ghiotta occasione di accorciare le distanze dalla vetta, ovvero dal Barcellona. Il Real ha chiuso con l'uomo di meno per l'espulsione di Sergio Ramos, che sarà quindi squalificato per la prossima sfida contro il Siviglia, come Casemiro e Carvajal.I campioni d'Europa rimangono così a -8 dal Barcellona e subiscono il sorpasso dei 'cugini' dell'Atletico che, in un'altra sfida del 14/o turno, ha vinto di misura, per 2-1, contro la Real Sociedad.

01:30Golf: Hero Challenge, Woods indietreggia, Molinari avanza

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Tiger Woods non 'ruggisce', Francesco Molinari avanza. Nell'Hero Challenge, la Tigre scivola al 10/o posto della classifica, "Chicco" sale al quarto. Così nell'evento del Pga Tour, sul percorso dell'Albany Golf Course alle Bahamas, sono gioie e dolori. L'americano dopo due buoni primi giri paga la mancanza del ritmo gara e perde terreno. L'azzurro approfitta della giornata negativa di molti rivali e ottiene una posizione prestigiosa. Terzo giro quindi incolore per Woods, che termina la performance odierna in 75 (+3) colpi e porta il suo score totale a 212 (69 68 75, -4). Prime 9 buche da dimenticare per l'ex n.1 del mondo, che finisce in crescendo. Cinque bogey e due birdie per lui, che ha provato a strafare pagando dazio. Tra i migliori di giornata Molinari, che termina con 71 (-1) colpi,risultato che per effetto del risultato aggregato nelle tre giornate (69 68 71,-8) lo proietta ai piedi del podio, a una sola lunghezza dall'americano Jordan Spieth e dal britannico Justin Rose. Primo è sempre Charley Hoffman.

00:36Calcio: Torino-Atalanta 1-1

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - E' finito 1-1 l'anticipo di oggi della 15/a giornata di serie A fra Torino e Atalanta. Partita da dimenticare, perché molto noiosa, nel orimo tempo fino al 45' quando è arrivato il gol di testa di N'Koulou su azione da calcio d'angolo. Pareggio della Dea nella ripresa con Ilicic su assist di Petagna. Ora le due squadre salgono entrambe al settimo posto, con 20 punti e una gara in più rispetto a Milan, Bologna e Chievo, che sono anche loro a quota 20 ma devono ancora scendere in campo.

00:31Pallanuoto: Serie A/1, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Risultati della 7/a giornata del campionato di serie A/1 di pallanuoto: Posillipo - RN Savona 3-5 Ortigia - Bpm Sport Management 9-12 Seleco Catania - Pro Recco 8-19 CC Napoli - Reale Mutua Torino 10-5 Acquachiara 2000 - Lazio 2-12 Brescia - Bogliasco Bene 11-6 Pallanuoto Trieste - Florentia 6-15 - Classifica: Pro Recco e Brescia 21; Bpm Sport Management 18; CC Napoli 16; RN Savona 13; CC Ortigia 11; Florentia e Lazio 9; Seleco Catania 7; Posillipo e Pallanuoto Trieste 5; Reale Mutua Torino 4; Bogliasco Bene 3; Acquachiara 2000 0.

00:29Sci: Cdm donne, a Lake Louise Shiffrin vince in discesa

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 2 DIC - La campionessa Usa Mikaela Shiffrin, regina dello slalom speciale con tre titoli mondiali e uno olimpico, ha vinto anche in discesa. La detentrice della Coppa del mondo si e' infatti imposta in 1.27.55 nella discesa 2 di Coppa di Lake Louise. A soli 22 anni di eta', e' il suo 33/o successo in carriera. Secondo posto per la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.27.68 e terza la svizzera Michelle Gisin in 1.27.72. La migliore azzurra - in una gara piu' breve di una ventina di secondi rispetto alla discesa 1 di ieri per la partenza abbassata dopo una forte nevicata in quota - e' stata Sofia Goggia 8/a in 1.28.24, che ha preceduto la statunitense Lindsey Vonn. Per l'Italia ci sono poi Verena Stuffer 11/a in 1.28.48 ed Elena Fanchini 17/a in 1.28.95. Piu' indietro Nadia Fanchini in 1.28.97, Johanna Schnarf in 1.29.05 e Nicol Delago in 1.29.15. La gara è cominciata con 75' di ritardo perche' a Lake Louise una interruzione di corrente causata dalla caduta di un albero ha bloccato gli impianti di risalita.

00:26Calcio: Torino ricorda Chapecoense,in campo con maglia verde

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Il Torino rende omaggio alla Chapecoense. La società granata scende in campo, questa sera contro l'Atalanta, con una maglia verde in edizione limitata creata per ricordare, a un anno di distanza, una delle più grandi tragedie sportive di tutti i tempi. Prima del calcio d'inizio il presidente del Torino Urbano Cairo ha consegnato al difensore brasiliano Aldair, ex centrale della Roma e testimonial dell'iniziativa, una maglia commemorativa e una targa in ricordo dell'amicizia tra le due società. Il 28 novembre 2016 l'aereo che accompagnava la squadra brasiliana verso la finale di Copa Sudamericana precipitò a circa 50 chilometri da Medellin: nell'incidente trovarono la morte 71 delle 77 persone presenti a bordo. Una tragedia che accomuna la Chapecoense al Torino: nonostante siano passati quasi settant'anni è più che mai vivo, tra i tifosi granata e non solo, il ricordo di capitan Mazzola e del Grande Torino scomparso nell'incidente aereo di Superga il 4 maggio 1949.

23:25Honduras: 7 morti durante scontri

(ANSA) - BUENOS AIRES, 2 DIC - Tensione alle stelle in Honduras, dove è in vigore il coprifuoco, misura presa a seguito delle proteste dopo il ballottaggio presidenziale di domenica. Media locali riferiscono che nel corso di scontri con la polizia o fra gruppi politici avversari, da ieri sono morte sette persone e una ventina sono rimaste ferite. Il bilancio non è confermato dalle autorità ma secondo i media honduregni cinque hanno perso la vita a San Pedro Sula, uno a La Ceiba e uno nella capitale, Tegucigapa.