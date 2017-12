Ultima ora

06:46Trump sfila Usa da Global Compact immigrazione Onu

NEW YORK - Gli Stati Uniti si sfilano dall'accordo delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, il Global Compact on migration firmato nel settembre 2016. Lo annuncia l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, spiegando che la dichiarazione ''non e' in linea con le politiche per l'immigrazione e i rifugiati americane e con i principi dell'amministrazione Trump''.

05:33Corea Sud: scontro peschereccio-petroliera, almeno 7 morti

SEUL - Almeno sette persone sono morte e due sono disperse a causa della collisione di un peschereccio con una petroliera nelle acque al largo della citta' portuale di Incheon, in Corea del sud. Il peschereccio e' affondato dopo lo scontro. Un ufficiale della Guardia costiera sudcoreana ha precisato che a bordo del peschereccio c'erano 22 persone e che il numero delle vittime potrebbe aumentare in quanto sei delle 13 persone tratte in salvo hanno perso i sensi e sono in condizioni critiche.

05:10Corea Nord: Usa, potenziale guerra aumenta ogni giorno

NEW YORK - Il potenziale di una guerra con la Corea del Nord ''aumenta di giorno in giorno''. Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, HR McMaster, sottolineando che Pyongyang rappresenta la ''maggiore immediata minaccia per gli Stati Uniti''.

05:05Usa: Nyp, famoso direttore orchestra ha molestato ragazzo

NEW YORK - Il popolare direttore d'orchestra della Metropolitan Opera, James Levine, avrebbe molestato un teenager da quando aveva 15 anni: gli abusi sarebbero andati avanti per anni spingendo il ragazzo sull'orlo del suicidio. Lo riporta il New York Post citando un rapporto della polizia.

04:28Russiagate: Abc sospende giornalista per errore scoop Flynn

NEW YORK - Abc sospende per quattro settimane il giornalista Brian Ross per il "grave errore" commesso nello scoop su Michael Flynn, l'ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump. Abc aveva inizialmente riportato che Flynn si preparava a testimoniare che Donald Trump gli aveva chiesto di contattare i russi da candidato. Successivamente aveva corretto: la richiesta era stata avanzata da Trump presidente eletto.

01:46Calcio: Spagna, Real 0-0 a Bilbao, sempre a -8 da Barcellona

(ANSA) - MADRID, 3 DIC - Deve accontentarsi di un solo punto il Real Madrid, che a Bilbao, sotto la pioggia, soffre e chiude sullo 0-0 contro l'Athletic. Gli uomini di Zidane perdono quindi la ghiotta occasione di accorciare le distanze dalla vetta, ovvero dal Barcellona. Il Real ha chiuso con l'uomo di meno per l'espulsione di Sergio Ramos, che sarà quindi squalificato per la prossima sfida contro il Siviglia, come Casemiro e Carvajal.I campioni d'Europa rimangono così a -8 dal Barcellona e subiscono il sorpasso dei 'cugini' dell'Atletico che, in un'altra sfida del 14/o turno, ha vinto di misura, per 2-1, contro la Real Sociedad.

01:30Golf: Hero Challenge, Woods indietreggia, Molinari avanza

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Tiger Woods non 'ruggisce', Francesco Molinari avanza. Nell'Hero Challenge, la Tigre scivola al 10/o posto della classifica, "Chicco" sale al quarto. Così nell'evento del Pga Tour, sul percorso dell'Albany Golf Course alle Bahamas, sono gioie e dolori. L'americano dopo due buoni primi giri paga la mancanza del ritmo gara e perde terreno. L'azzurro approfitta della giornata negativa di molti rivali e ottiene una posizione prestigiosa. Terzo giro quindi incolore per Woods, che termina la performance odierna in 75 (+3) colpi e porta il suo score totale a 212 (69 68 75, -4). Prime 9 buche da dimenticare per l'ex n.1 del mondo, che finisce in crescendo. Cinque bogey e due birdie per lui, che ha provato a strafare pagando dazio. Tra i migliori di giornata Molinari, che termina con 71 (-1) colpi,risultato che per effetto del risultato aggregato nelle tre giornate (69 68 71,-8) lo proietta ai piedi del podio, a una sola lunghezza dall'americano Jordan Spieth e dal britannico Justin Rose. Primo è sempre Charley Hoffman.