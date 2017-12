Ultima ora

11:20Bandiera neonazista: procuratore militare, avviata indagine

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "E' occupata da un giovane militare del 6° Battaglione Carabiniere 'Toscana'", la camera dove è stato esposto un vessillo rappresentante la bandiera "in uso alle forze armate Prussiane" oltre ad "altre immagini", all'interno di un locale della caserma Baldissera di Firenze. Lo ha precisato il Comando del Battaglione 'Toscana' in relazione al video postato su un sito fiorentino. La vicenda, precisa una nota firmata dal tenente colonnello Alessandro Parisi, "è stata immediatamente oggetto di accertamenti da parte della scala gerarchica - che ha già informato l'autorità giudiziaria militare - avviando l'esame della posizione disciplinare dell'interessato, per il grave comportamento posto in essere". "Probabilmente non è stato commesso nessun reato militare - ha precisato il procuratore militare Marco De Paolis - ma c'è un problema disciplinare e un grande problema culturale". "La norma secondo la quale è reato esporre un vessillo che evochi il nazismo vale per i civili e non specificamente per i militari".

08:29Corea Sud: petroliera urta peschereccio, morti sono 13

SEUL - Sono saliti a 13 i morti a causa dello scontro di questa mattina tra un peschereccio e una petroliera al largo della citta' portuale di Incheon, in Corea del Sud. Due persone sono inoltre disperse, tra le quali il comandante del peschereccio. Sette persone sono invece state tratte in salvo, delle 22 complessive che erano a bordo dell'imbarcazione. Vittime e dispersi erano a bordo del peschereccio, che e' affondato.

07:21Trump, bene sospensione ABC per fake news, altri seguano

NEW YORK - ''Congratulazioni ad ABC per aver sospeso Brian Ross per la sua inaccurata e disonesta informazione sulla caccia alle streghe della Russia. Altre reti televisive e quotidiani dovrebbero fare la stessa cosa con le loro fake news'''. Lo twitta Donald Trump.

07:19Trump, vita Flynn rovinata, ma nessuna giustizia per Hillary

NEW YORK - ''Il generale Flynn ha mentito all'Fbi e la sua vita e' rovinata. Hillary Clinton ha mentito piu' volte e nulla le e' accaduto? Sistema truccato o due standard diversi?''. Lo twitta Donald Trump criticando il Dipartimento di Giustizia per la gestione dell'emailgate.

06:46Trump sfila Usa da Global Compact immigrazione Onu

NEW YORK - Gli Stati Uniti si sfilano dall'accordo delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, il Global Compact on migration firmato nel settembre 2016. Lo annuncia l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, spiegando che la dichiarazione ''non e' in linea con le politiche per l'immigrazione e i rifugiati americane e con i principi dell'amministrazione Trump''.

05:33Corea Sud: scontro peschereccio-petroliera, almeno 7 morti

SEUL - Almeno sette persone sono morte e due sono disperse a causa della collisione di un peschereccio con una petroliera nelle acque al largo della citta' portuale di Incheon, in Corea del sud. Il peschereccio e' affondato dopo lo scontro. Un ufficiale della Guardia costiera sudcoreana ha precisato che a bordo del peschereccio c'erano 22 persone e che il numero delle vittime potrebbe aumentare in quanto sei delle 13 persone tratte in salvo hanno perso i sensi e sono in condizioni critiche.

05:10Corea Nord: Usa, potenziale guerra aumenta ogni giorno

NEW YORK - Il potenziale di una guerra con la Corea del Nord ''aumenta di giorno in giorno''. Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, HR McMaster, sottolineando che Pyongyang rappresenta la ''maggiore immediata minaccia per gli Stati Uniti''.