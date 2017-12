Ultima ora

14:37Parcella legale a rate, paga 10 euro mese per 23 anni

(ANSA) - BARI, 03 DIC - La parcella di un avvocato barese sarà pagata da un vecchio cliente insolvente in rate da 10 euro al mese per 23 anni. Lo ha stabilito il Tribunale di Siena pronunciandosi sulla richiesta di pagamento dell'onorario avanzata dal legale dopo aver difeso per anni, con successo e senza mai essere retribuito, un imprenditore senese prosciolto dall'accusa di omesso versamento delle ritenute previdenziali dei suoi dipendenti. Dopo raccomandante e solleciti per il pagamento della parcella, il legale ha ottenuto un decreto ingiuntivo al Giudice di pace di Bari, esecutivo a dicembre 2014 per l'importo dovuto di 2.793 euro. La vicenda è poi passata al Tribunale di Siena, dove l'imprenditore risiede, e i giudici hanno deciso per il pignoramento della pensione che è di 630 euro. Troppo pochi per ottenere l'intero credito vantato dall'avvocato, che ha così ottenuto il pagamento dell'onorario in rate da 10 euro al mese "fino al soddisfacimento del credito", di quasi 2.800 euro, quindi per più di 23 anni.

14:29Terremoto: altre 100 casette a Norcia, la consegna l’8/12

(ANSA) - PERUGIA, 3 DIC - Poco meno di 100 casette verranno consegnate agli sfollati del sisma l'8 dicembre a Norcia e in alcune frazioni del comune. "Sono quelle realizzate nei viali Montedoro e XX Settembre per quanto riguarda il capoluogo - spiega il sindaco, Nicola Alemanno - e quelle di Frascaro, Forsivo e Nottoria. Il 15 consegneremo quelle di Savelli e poi il giorno della vigilia di Natale quelle di Popoli". Sa va così completando la costruzione delle 583 Soluzioni abitative di emergenza richieste sul territorio nursino. La prossima settimana avrà anche un altro momento importante: "Il 7 sarò in Vaticano - annuncia il sindaco - assieme alla presidente Catiuscia Marini e al vescovo monsignor Renato Boccardo, per partecipare all'accensione dell'albero in piazza San Pietro che quest'anno sarà addobbato con i lavori svolti dai ragazzini di Norcia che hanno partecipato ai laboratori della Fondazione Thun. Contemporaneamente verrà acceso anche l'albero che la stessa Thun ha realizzato nella nostra piazza San Benedetto".

14:25Maltempo: Calabria,calano temperature, prima neve in Sila

(ANSA) - CATANZARO, 3 DIC - Temperature in calo in Calabria e e prime nevicate della stagione sulla Sila. Pioggia, soprattutto lungo la fascia tirrenica, ma anche nel resto della regione alternata a schiarite. Neve in particolare nella zona cosentina dell'altopiano, tra Colosimi e la frazione Bocca di Piazza di Parenti, e precipitazioni più consistenti a Camigliatello e Lorica. Imbiancata anche la zona di Trepidò nel crotonese. Qualche fiocco anche nei villaggi catanzaresi Mancuso e Racise e in località Pantane di Taverna. Attivati i mezzi spazzaneve e spargisale di Anas. Sull'A2, dove non sono segnalati particolari problemi,obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve tra gli svincoli di Padula e Sibari e tra Cosenza e Altilia Grimaldi. Analogo obbligo sulle arterie dell'interno montano.(ANSA).

13:23Real: F.Perez coccola Zidane “Tecnico meraviglioso”

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Abbiamo una squadra per continuare a sognare e un meraviglioso allenatore": parole al miele quelle del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, pronunciate nel corso della cerimonia di consegna delle insegne per i soci storici del club. "Siamo il riferimento più importante nel mondo del calcio - ha detto il n.1 blancos nel suo discorso riportato dai media spagnoli - Senza unità non avremmo superato momenti complicati e difficili, siamo il club più ammirato al mondo e non ci arrendiamo mai. Abbiamo raggiunto ciò che sembrava impossibile, vincendo per due volte di fila la Champions (impresa mai riuscita, ndr) e conquistandone tre in quattro anni. L'ultima è stata forse la migliore della nostra storia. Abbiamo una squadra per continuare a sognare, con un allenatore meraviglioso, uno dei nostri grandi simboli e icone, lui è il miglior leader per questa squadra e Cristiano Ronaldo è uno dei nostri grandi simboli e questa settimana vincerà il suo quinto pallone d'oro", ha fatto sapere Perez.

12:51Roma: Di Francesco a tifosi, col Qarabag riempite Olimpico

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Alla fine anche Eusebio Di Francesco ha ceduto al richiamo dei social network e ha deciso di aprire un profilo ufficiale su Twitter. Il tecnico della Roma, nel primo 'cinguettio', si è rivolto ai tifosi giallorossi invitandoli a riempire lo stadio Olimpico per l'imminente impegno europeo col Qarabag che potrebbe garantire il passaggio del turno: "Vogliamo vincere e cantare insieme. Martedì avremo bisogno di tutto il vostro sostegno per continuare questo emozionante cammino in Champions League! Vi voglio tutti allo stadio, Forza Roma!".

11:20Bandiera neonazista: procuratore militare, avviata indagine

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "E' occupata da un giovane militare del 6° Battaglione Carabiniere 'Toscana'", la camera dove è stato esposto un vessillo rappresentante la bandiera "in uso alle forze armate Prussiane" oltre ad "altre immagini", all'interno di un locale della caserma Baldissera di Firenze. Lo ha precisato il Comando del Battaglione 'Toscana' in relazione al video postato su un sito fiorentino. La vicenda, precisa una nota firmata dal tenente colonnello Alessandro Parisi, "è stata immediatamente oggetto di accertamenti da parte della scala gerarchica - che ha già informato l'autorità giudiziaria militare - avviando l'esame della posizione disciplinare dell'interessato, per il grave comportamento posto in essere". "Probabilmente non è stato commesso nessun reato militare - ha precisato il procuratore militare Marco De Paolis - ma c'è un problema disciplinare e un grande problema culturale". "La norma secondo la quale è reato esporre un vessillo che evochi il nazismo vale per i civili e non specificamente per i militari".

08:29Corea Sud: petroliera urta peschereccio, morti sono 13

SEUL - Sono saliti a 13 i morti a causa dello scontro di questa mattina tra un peschereccio e una petroliera al largo della citta' portuale di Incheon, in Corea del Sud. Due persone sono inoltre disperse, tra le quali il comandante del peschereccio. Sette persone sono invece state tratte in salvo, delle 22 complessive che erano a bordo dell'imbarcazione. Vittime e dispersi erano a bordo del peschereccio, che e' affondato.