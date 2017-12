Ultima ora

16:08Insegue auto con moglie e suo amante e spara

(ANSA) - VENEZIA, 3 DIC - Un uomo in auto ha inseguito a folle velocità la notte scorsa nel vicentino, lungo la provinciale 350, un'altra vettura con a bordo la moglie e l'amante di lei, scoperti insieme poco prima. I due sono stati raggiunti dall'inseguitore all'altezza di un distributore di benzina, al confine tra i comuni di Piovene Rocchette e Santorso e qui, secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha sparato verso la coppia, ferendo la moglie a un braccio. Dopo l'allarme sono intervenuti sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato all'ospedale di Santorso la donna, che non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i figli della coppia che hanno aggredito il padre, rimproverandolo per quanto fatto. Il caso è seguito dai carabinieri della compagnia di Schio, che già nella notte ha sentito i testimoni e fermato l'aggressore.

15:52Mattarella, garantire pieni diritti a persone con disabilità

(ANSA) - ROMA, 3 DIC -"Garantire alle persone con disabilità la fruizione dei loro diritti in modo pieno in tutto il Paese è la consegna che ci viene affidata dalla giornata odierna. In questo percorso, prioritari sono la ricerca scientifica a favore della disabilità e l'impegno a rendere accessibili i nostri spazi pubblici". Lo afferma in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "L'abbattimento delle barriere di ogni tipo è premessa all'esercizio di molti diritti ed è, inoltre, condizione per sfidare e superare i nostri limiti. Una società degna deve, infatti, saper mettere le persone con disabilità nelle condizioni di acquisire gli strumenti per una vita indipendente, un'esistenza dove i bisogni possano essere soddisfatti, le potenzialità espresse e la libertà di scelta incoraggiata. E' una pagina importante della cittadinanza far sì che le persone con disabilità possano condurre una vita il più possibile autonoma.

15:52Fake news: Renzi,foto mia in Lamborghini,ma creato 500 posti

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "A proposito di Fake-News e di disinformazione. Uno dei video che negli ultimi mesi ha fatto più scalpore mi ritrae a bordo di una Lamborghini mentre - secondo i falsari - sto facendo vacanze a Ibiza pagate del contribuente. Lasciate stare le falsità, andiamo al sodo. Quel video è stato girato a Sant'Agata Bolognese dove festeggiavamo un accordo con la Lamborghini. La casa madre pensava di costruire il nuovo modello a Bratislava ma lavorandoci duro, grazie al contributo di tanti - abbiamo ottenuto che l'investimento fosse fatto in Emilia. Morale della favola: più di 500 nuovi posti di lavoro. E domani pomeriggio la Lamborghini presenterà il nuovo SUV, made in Sant'Agata, non in Bratislava". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi.

15:15India: ciclone Ockhi,disperata ricerca di pescatori dispersi

(ANSA) - NEW DELHI, 3 DIC - Pescatori indiani infuriati hanno sfidato oggi gli avvertimenti del governo dello Stato di Tamil Nadu e del Dipartimento di meteorologia e sono usciti con i loro pescherecci alla ricerca di loro compagni - secondo diverse fonti da alcune centinaia fino a 1.000 - considerati dispersi in mare dopo il passaggio del ciclone Ockhi. Dopo aver attraversato Tamil Nadu e Kerala il ciclone, che ha fatto almeno 24 vittime e gravi danni, è giunto ieri sera, accompagnato da piogge battenti e forti venti fino a 130km/h, nell'arcipelago di Lakshadweep, nel mare delle Laccadive. Secondo la pagina online dell'Hindustan Times 40 pescherecci hanno lasciato all'alba Kanyakumari, punta estrema della penisola indiana, dirigendosi verso il mare aperto. Uno di essi è tornato dopo 30 minuti portando a terra il cadavere di un pescatore. Comunque anche unità della Guardia Costiera indiana, accompagnate da elicotteri militari, sono impegnate nelle ricerche di possibili superstiti.

15:07Champions:tedesco Stieler arbitra Roma, Borbalan per la Juve

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Sarà il tedesco Tobias Stieler a dirigere Roma-Qarabag, in programma martedì 5 dicembre, ultimo turno della fase a gironi della Champions League. Fischietto spagnolo invece per la Juventus, che giocherà in trasferta sul campo dell'Olympiacos: arbitrerà David Fernández Borbalan. Stieler ha già diretto quest'anno proprio l'andata tra i bianconeri e i greci a Torino, mentre ha arbitrato la Roma l'anno passato in Europa League contro il Viktoria Plzen. Borbalan ha un precedente contro i giallorossi in Champions (Roma-Cska 5-1 nel 2014).

14:52Dottoressa violentata:Procura Bari,impugneremo scarcerazione

(ANSA) - BARI, 3 DIC - "Impugneremo sicuramente il provvedimento di scarcerazione". Il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, annuncia all'ANSA che la Procura sta predisponendo il ricorso contro la decisione del Tribunale del Riesame che ha disposto la scarcerazione - con concessione degli arresti domiciliari - del 51enne di Acquaviva delle Fonti Maurizio Zecca, accusato di aver violentato e perseguitato per mesi una dottoressa di una guardia medica della provincia di Bari. I giudici hanno ritenuto il reato di violenza sessuale improcedibile perché la denuncia del medico è stata presentata dopo 9 mesi, quindi oltre i 6 mesi previsti per legge per un reato come quello che è procedibile solo a querela di parte. "Ravvisiamo la connessione con reati procedibili d'ufficio - spiega Volpe - e questo supera il problema della improcedibilità per querela tardiva". "Non siamo impazziti - continua Volpe - tanto da contestare un reato improcedibile perché denunciato troppo tardi. Stiamo predisponendo il ricorso e domani avrete i dettagli".

14:37Parcella legale a rate, paga 10 euro mese per 23 anni

(ANSA) - BARI, 03 DIC - La parcella di un avvocato barese sarà pagata da un vecchio cliente insolvente in rate da 10 euro al mese per 23 anni. Lo ha stabilito il Tribunale di Siena pronunciandosi sulla richiesta di pagamento dell'onorario avanzata dal legale dopo aver difeso per anni, con successo e senza mai essere retribuito, un imprenditore senese prosciolto dall'accusa di omesso versamento delle ritenute previdenziali dei suoi dipendenti. Dopo raccomandante e solleciti per il pagamento della parcella, il legale ha ottenuto un decreto ingiuntivo al Giudice di pace di Bari, esecutivo a dicembre 2014 per l'importo dovuto di 2.793 euro. La vicenda è poi passata al Tribunale di Siena, dove l'imprenditore risiede, e i giudici hanno deciso per il pignoramento della pensione che è di 630 euro. Troppo pochi per ottenere l'intero credito vantato dall'avvocato, che ha così ottenuto il pagamento dell'onorario in rate da 10 euro al mese "fino al soddisfacimento del credito", di quasi 2.800 euro, quindi per più di 23 anni.