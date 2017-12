Ultima ora

17:05Brexit: l’Irlanda ‘non desidera’ ritardare i colloqui

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - L'Irlanda "non desidera" ritardare i colloqui per la Brexit della Gran Bretagna. Lo ha detto il vice primo ministro irlandese Simon Coveney, aggiungendo però che finora non sono stati fatti progressi sufficienti sulla questione delle frontiere con l'Irlanda del Nord. L'intera isola "è vulnerabile ed esposta ad un cattivo risultato della Brexit", ha detto Coveney, citato da Bcc news online, che nota come si tratti di commenti che arrivano ad una settimana di distanza dalla cruciale decisione che stabilirà se Londra e Unione Europea potranno passare alla proddima fase dei negoziati sulla Brexit.

17:04Calcio: Maroni, onore a Benevento ma Silvio ricompri Milan

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Onore al Benevento Calcio, che fa il suo primo punto in campionato con il Milan. Disonore al Milan, che delude ogni giorno di più. Presidente Berlusconi, ricompratelo e torna a farci sognare". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ex segretario della Lega Nord.

17:03Terremoti: scossa 6.0 lungo le coste dell’Ecuador

(ANSA-AP) - QUITO, 3 DIC - Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito le coste dell'Ecuador nella stessa area dove l'anno scorso vi sono stati centinaia di morti a seguito di un catastrofico sisma. Il presidente Lenin Moreno ha dichiarato che per ora non vi è notizia di vittime o di danni particolarmente gravi. Il sisma è avvenuto poco dopo le 6 del mattino ora locale, quando gran parte degli abitanti dell'Ecuador stavano ancora dormendo. La scossa è stata avvertita in 12 province e secondo il Centro geologico americano ha avuto il suo epicentro intorno alla città di San Vicente, a 25 chilometri di profondità. Escluso il rischio tsunami e appello alla calma da parte delle autorità. Il terremoto dell'anno scorso era di magnitudo 7.8. Provocò più di 600 morti e migliaia di feriti ma da allora, ha dichiarato un responsabile governativo, sono stati fatti "enormi progressi".

17:01Onu, rammarico per decisione Trump su accordo migranti

(ANSA) - NEW YORK, 3 DIC - L'Onu esprime "rammarico" per la decisione degli Usa di sfilarsi dal Global Compact on Migration, e sottolinea che le Nazioni Unite non dovrebbero perdere questa occasione "per migliorare le vite di milioni di persone nel mondo". Lo afferma il presidente dell'Assemblea generale dell'Onu, Miroslav Lajcak, commentando la decisione americana. "La migrazione e' un fenomeno globale che richiede una risposta globale - ha detto - e il multilateralismo resta la strada migliore per affrontare le sfide globali".

16:59Calcio: De Zerbi “Se ci credi fortuna non volta le spalle”

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Non abbiamo mai mollato e anche se siamo ultimi e scannati oggi sono orgoglioso": il tecnico del Benevento, Roberto de Zerbi, ha finalmente conquistato il primo storico punto in Serie A per i sanniti e il rocambolesco pareggio al 95' con gol del portiere Brignoli di testa rende merito ai ragazzi. "Prendere gol alla fine è una sensazione che conosco bene - dice, memore delle reti prese nel recupero contro Bologna, Bologna e Sassuolo - ma se uno ci crede fino alla fine la fortuna non ti volta sempre le spalle", le sue parole a Premium. "A livello di classifica ci cambia niente, a livello morale sposta tanto", aggiunge il tecnico secondo cui il gol di Brignoli "non è stato un caso, ma adesso dobbiamo partire da qui. Se pensiamo di essere arrivati non abbiamo capito niente".

16:59Corea Nord: Usa si preparano a scudo su costa pacifico

(ANSA) - NEW YORK, 3 DIC - Il Pentagono sta valutando alcuni siti sulla costa occidentale americana per il dispiegamento di missili per la difesa, alla luce della minaccia della Corea del Nord. Lo riporta un esclusiva della Reuters sul proprio sito, citando fonti del Congresso. I sistemi di difesa dovrebbero includere anche i missili Thaad, 'Terminal High Altitude Area Defense', simili a quelli dispiegati in Corea del Sud.

16:57Germania: Fas, da Macron e Tsipras pressione su Schulz

(ANSA) - BERLINO, 3 DIC - Non solo Angela Merkel, la sua Unione e l'economia tedesca, anche Emmanuel Macron e Alexis Tsipras stanno facendo pressione su Martin Schulz, perché accetti di formare un nuovo governo, con la Grosse Koalition, a Berlino. Lo ha scritto oggi la Frankfurter Allgemeine am Sonntag. Secondo il giornale tedesco il capo dell'Spd avrebbe ricevuto sollecitazioni anche da Parigi e da Atene, e Schulz ha confermato di aver ricevuto segnali - telefonate e sms - da Macron e da Tsipras, che sperano nei socialdemocratici tedeschi per realizzare le riforme europee.