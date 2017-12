Ultima ora

18:51Calcio: 5-0 al Chievo, Inter sola in vetta alla classifica

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Vola l'Inter, da sola in testa alla classifica di Serie A, come non le accadeva dal gennaio del 2016, grazie al netto successo di San Siro ai danni del Chievo, travolto da cinque reti. Nerazzurri a 39 punti, seguiti dal Napoli a 38 e dalla Juventus a 37. Tripletta di Perisic, a segno l'immancabile Icardi (già a quota 16, sempre più capocannoniere) ed anche Skriniar. Nelle altre due partite pomeridiane della quindicesima giornata un pari ed un successo casalingo. Finisce 1-1 tra Bologna e Cagliari: sardi in vantaggio con Joao Pedro sul finire del primo tempo e pari di Destro a 10' dal termine. Una bella Fiorentina rovina la prima di Beppe Iachini sulla panchina del Sassuolo, battuto 3-0 al Franchi. Per i neroverdi è il quinto ko nelle ultime sei turni. I gol viola portano la firma di Simeone, Veretout e Chiesa.

18:49Comuni: incendiata auto sindaco S.Ferdinando di Puglia

(ANSA) - SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BARLETTA ANDRIA TRANI), 3 DIC - L'automobile del sindaco di San Ferdinando di Puglia, Salvatore Puttilli, è stata data alle fiamme e distrutta la scorsa notte. La vettura, una Fiat Croma, era parcheggiata per strada dinanzi all'abitazione del sindaco. Non ci sarebbero dubbi sulla matrice dolosa dell'incendio. Solidarietà a Puttilli è stata espressa dal collega sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo, che parla di "un grave atto vandalico", e da esponenti politici di Forza Italia: il capogruppo regionale, Nino Marmo, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta. Solidarietà anche dall'Anci Puglia che in una nota del presidente, Domenico Vitto, parla di "un vile e deplorevole gesto intimidatorio ai danni di un sindaco, dopo l'episodio di Peschici dei giorni scorsi". "Il ripetersi di questo fenomeno - aggiunge - è inaccettabile, qualunque sia il motivo o la provenienza".

18:48Vigilante McDonald’s allontana magrebini, accoltellato

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - Su indicazione del responsabile, un addetto alla sicurezza ha allontanato un gruppetto di nordafricani che, entrati nel McDonald's della centralissima Galleria Ciro Fontana a Milano, non hanno consumato nulla ma hanno infastidito i clienti. Una volta fuori gli extracomunitari hanno preso a calci e pugni il vigilante e poi lo hanno accoltellato alla schiena procurandogli una grave ferita. E' accaduto ieri sera verso le 20.45.

18:48Abu Mazen a Usa, inaccettabile Gerusalemme capitale Israele

(ANSA) - RAMALLAH (CISGIORDANIA), 3 DIC - Il presidente palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas) ha ammonito oggi gli Stati Uniti dal riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, cosa che - ha detto - potrebbe distruggere i nascenti sforzi di pace della Casa Bianca nell'area del Medio Oriente. Secondo l'agenzia di stampa Wafa, Abu Mazen ha affermato che il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele o il trasferimento dell'ambasciata Usa a Gerusalemme "costituirebbe una minaccia per il futuro del processo di pace ed è inaccettabile". Esponenti statunitensi hanno fatto sapere che il presidente Donald Trump potrebbe riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele già questa settimana mentre avrebbe rinviato lo spostamento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv. Israele considera Gerusalemme sua capitale, nonostante la contrarietà della comunità internazionale. Dal canto loro i palestinesi considerano loro capitale Gerusalemme Est, il nucleo storico della città occupato militarmente da Israele nel 1967.

18:08Meloni, c.destra? Coalizione se ci sono condizioni

(ANSA) - TRIESTE, 3 DIC - "Se il centrodestra nel 94 ha trovato la sua sintesi intorno alla parola libertà ora la deve trovare intorno alla parola identità. Questa è la proposta che faremo al centrodestra non più casa delle libertà ma casa dell'identità. Faremo di tutto per costruire la coalizione ma fatemi dire che non si fa per forza la coalizione, la si fa se ci sono condizioni altrimenti ci sono altre strade. Noi non siamo figli di dio minore, con noi dovete fare i conti. Non andremo al rimorchio, siamo forza trainante". Lo afferma Giorgia Meloni.

18:08Grasso,arriveranno altri,progetto aperto, accogliente

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Ho scelto ottimi compagni di viaggio, ma tanti altri arriveranno. Il nostro progetto è aperto e accogliente". Lo ha detto il Presidente del Senato, Pietro Grasso, all'assemblea della nuova forza di sinistra. "Costruiremo una nuova alleanza tra cittadinanza attiva, sindacati, forze intermedie".

18:08Lega: Salvini, faccio paura a tanti,anche a banche e finanza

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Faccio paura a tanti, anche alle banche e alla finanza". Matteo Salvini legge anche sotto questo aspetto gli attacchi alla Lega di questi giorni. Il leader del Carroccio, parlando a Sky tg24 inquadra l'Italia come "protagonista" in Europa ma, avverte, un mio governo "non si presenterà mai col cappello in mano a Bruxelles". Rispondendo ad una domanda sulla commissione Banche, Salvini ha confermato che chiederà l'audizione dell'ex ad di Unicredit Ghizzoni. Quindi, tornando sul tema Unione europea, ha rilanciato la proposta dei mini bot con cui lo Stato potrebbe saldare i creditori: "Una proposta su cui Bruxelles non potrebbe dire niente", ha aggiunto.