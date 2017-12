Ultima ora

20:38Parigi, stazione Montparnasse in tilt, maxi-guasto

(ANSA) - PARIGI, 3 DIC - Caos totale questo pomeriggio alla stazione parigina di Montparnasse per "un guasto al sistema di telecomando delle installazioni di sicurezza", un problema che ha causato l'interruzione totale del traffico. In serata, le ferrovie Sncf hanno fatto sapere che un ritorno alla normalità è previsto soltanto per domattina. Ai passeggeri, la Sncf ha chiesto via Internet di rinviare i viaggi per quanto possibile. I collegamenti verso Nantes, Bordeaux e Rennes sono stati dirottati sulla stazione di Austerlitz.

20:36Germania: incendio in edificio popolare, 4 morti e 23 feriti

(ANSA) - BERLINO, 3 DIC - Un incendio scoppiato oggi in un edificio popolare a Saarbruecken, città nell'ovest della Germania, ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre 23. Lo hanno reso noto le autorità, precisando che la persona ferita in modo più grave si è lanciata dall'edificio ormai avvolto dalle fiamme nel tentativo disperato di salvarsi. I media locali riferiscono che per domare l'incendio sono intervenuti più di cento vigili del fuoco e 25 poliziotti. Secondo le prime informazioni il fuoco è divampato al primo o al secondo piano e da lì si è esteso rapidamente all'intero edificio. Indeterminate per ora le cause del disastro. Gli appartamenti dello stabile sono abitati soprattutto da persone e famiglie che vivono grazie all'assistenza dello Stato.

20:33E’ morto Henry,fu simbolo abolizione ghigliottina in Francia

(ANSA) - PARIGI, 3 DIC - E' morto oggi a Lille a 64 anni Patrick Henry, condannato nel 1977 all'ergastolo per il rapimento e l'uccisione di un bambino. Era malato di cancro ed aveva ottenuto per questo la sospensione della pena. La trasformazione della sua condanna dalla ghigliottina in ergastolo fu anche la battaglia per l'abolizione della pena di morte in Francia. Quando Henry fu condannato, la Francia era uno degli ultimi paesi in Europa ad avere ancora la pena capitale. Difeso da Robert Bocquillon e Robert Badinter, successivamente ministro della Giustizia, Henry sfuggì alla ghigliottina che sembrava ormai inevitabile. Nel 2001, dopo 25 anni di reclusione, ottenne la libertà condizionata, ma qualche mese dopo fu fermato in Spagna con 10 chili di cannabis in auto e tornò in cella. Le ultime esecuzioni in Francia avvennero proprio nel 1977, sotto la presidenza di Valery Giscard d'Estaing.

20:30Calcio: Premier, brividi City ma West Ham si arrende a Silva

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Josè Mourinho chiama e Josep Guardiola risponde. Vittoria col brivido, ma importantissima, per il Manchester City, dopo che i 'cugini' dello United, strapazzando ieri l'Arsenal, si erano avvicinati pericolosamente in classifica, arrivando a -5. Stasera, nel posticipo della 15/a giornata della Premier League, i 'citizens' hanno ristabilito le gerarchie, riguadagnando un confortevole +8 sui 'Red devils'. Il 2-1 al West Ham United è stato soffertissimo fino alla fine: i padroni di casa si sono imposti in rimonta, dopo il vantaggio dell'italiano Ogbonna per gli ospiti, su assist di Cresswell, al 44' del primo tempo. Otamendi ha pareggiato al 12' della ripresa, su suggerimento di Gabriel Jesus, subentrato a Danilo. Al 38' ci ha pensato David Silva a spezzare l'equilibrio, regalando il 14/o successo in 15 partite ai 'suoi'. Adesso in classifica City a 43 punti, lo United a 35.(ANSA).

20:29Germania: nevicate bloccano aerei e strade

(ANSA) - BERLINO, 3 DIC - Abbondanti nevicate in Germania hanno provocato oggi due morti e molti incidenti stradali. La neve inoltre ha costretto numerose compagnie aere a cancellare decine di voli. Solo nell'aeroporto di Francoforte non sono partiti più di 80 aerei. L'agenzia tedesca Dpa riferisce che una donna di 86 anni è deceduta a Uelzen, in Sassonia, in seguito allo scontro tra due autovetture che sulla strada ghiacciata non sono riuscite a rimanere sulla loro corsia di marcia. A Koelleda, nell'est, un uomo di 83 anni con problemi di memoria è morto di freddo non riuscendo più a ritrovare la casa di cura in cui viveva. In tutta la Germania sono in azione mezzi spargisale.

20:23Maltempo: ancora pioggia e temporali al Sud

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Ancora pioggia e temporali in questo primo week end di dicembre, soprattutto al centro-sud. Nel teramano decine gli interventi dei vigili del fuoco, la scorsa notte, per il maltempo che si è abbattuto sui centri della costa, in particolare su Alba Adriatica: la cittadina ha subito una violenta grandinata che in pochi minuti ha trasformato le strade e il lungomare in un paesaggio montano, simile a una abbondante nevicata. Primi fiocchi di neve sul Vesuvio e temperature in calo in Calabria con le prime nevicate della stagione sulla Sila. Al Nord, invece, rischio valanghe 'molto forte' nel Cuneese. Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla tarda serata di oggi il persistere di piogge o temporali su Campania, Basilicata e Calabria. Per domani allerta gialla su tutta la Calabria, gran parte del Molise, su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Campania e sui versanti tirrenico e ionico della Sicilia.

20:22Kushner, Trump sta ancora valutando su Gerusalemme

(ANSA) - NEW YORK, 3 DIC - Donald Trump sta ancora valutando "i fatti". Lo afferma Jared Kushner, il consigliere del presidente americano, rispondendo a chi gli chiedeva del possibile riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. "Quando deciderà vorrà essere lui a comunicare" la sua decisione, aggiunge Kushner. (ANSA).