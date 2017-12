Ultima ora

22:02Pirozzi a partiti: ben vengano ma do io carte

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - 'Mister' Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio, come fa spesso, parla di pallone e allude alla politica. Manda messaggi. Ai partiti del centrodestra perché prendano posizione, "ma le carte le do io". Agli avversari politici. A chi lo critica perché speculerebbe sul terremoto. Lo fa anche oggi nel cuore di Primavalle, periferia difficile della Capitale. E' la seconda tappa del suo 'tour' ("ma io dico 'giro' perché sono italiano") in quegli angoli del Lazio che per lui sono terremotati anch'essi "perché abbandonati". In mattinata incontra alcune famiglie in difficoltà: "Manca il lavoro, questa è la prima cosa - commenterà più tardi - La Regione può fare molto attingendo ai fondi europei su cui siamo in ritardo". Lui intanto in campo c'è, e lancia frecciate a 360 gradi. A partire dal governatore in carica Nicola Zingaretti: "Parla di civismo ma è un uomo di apparato", per passare poi alla candidata M5S Roberta Lombardi e alla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

22:01Calcio: Serie B, classifica

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Classifica del campionato di calcio di Serie B dopo i posticipi della 17/a giornata (domani Perugia-Ascoli alle 20,30): Parma, Bari e Palermo punti 29; Cittadella e Frosinone 27; Cremonese, Empoli e Venezia 26; Carpi 24; Salernitana e Novara 22; Brescia e Pescara 21; Entella, Spezia e Avellino 20; Perugia 19; Foggia e Cesena 18; Ternana e Pro Vercelli 17; Ascoli 14.

21:49Sci: Cdm, Weirather vince superG Lake Louise

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 3 DIC - Tina Weirather del Liechtenstein, 28 anni ed ottavo successo, ha vinto il superg di cdm di Lake Louise in 1'18"52. Seconda la svizzera Lara Gut in 1'18"63 e terza l'austriaca Nicole Schmidhofer in 1'18"79. L'attesa campionessa Usa Lindsey Vonn è caduta senza danni come già in discesa 1 dell'altro ieri. Miglior azzurra l'altoatesina Johanna Schnarf, sesta. Ancora in ritardo di rendimento, Sofia Goggia è finita nona. Più indietro ci sono Nadia Fanchini e Verena Stuffer. E' invece caduta, finendo nelle reti a ridosso dell'arrivo e senza danni apparenti, l'altra azzurra Anna Hofer. Si è gareggiato in condizioni perfette di neve e con il sole. La coppa del mondo ora torna in Europa: venerdì prossimo combinata donne a St. Moritz e sabato 9 dicembre e superG.

21:40Calcio: Entella-Bari 3-1

(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 3 DIC - Si interrompe a Chiavari la serie positiva del Bari (quattro vittorie e un pareggio), festeggia l'Entella che vince 3-1 e conquista il primo successo dell'era Aglietti dopo tre pareggi. Il Bari è così raggiunto al primo posto in classifica da Parma e Palermo (29 punti). Dopo 19' minuti il vantaggio dei liguri: splendida azione di De Luca che crossa al centro per La Mantia, anticipato Tonucci e tocco decisivo. Insiste la squadra di casa e arriva il raddoppio al 37' col rigore realizzato da Troiano dopo il fallo di Tonucci su Diaw. Nella ripresa il Bari accorcia le distanze al 20' con un tocco ravvicinato di Galano. Ma l'Entella cala subito il tris al 24' con una fulminea ripartenza finalizzata dall'ex De Luca. Nel finale espulso il portiere barese Micai per un fallo su Mota lanciato a rete.

21:14Corsi di pugilato a migranti, ‘Insegniamo rispetto e regole’

(ANSA) - LA SPEZIA, 3 DIC - Saranno 33 i richiedenti asilo che parteciperanno al progetto pugilistico "Un pugno contro il razzismo", presentato oggi in un centro di accoglienza di Santo Stefano di Magra. A fare da testimonial all'iniziativa Leonard Bundu, pluripremiato campione a livello internazionale conosciuto come il fiorentino d'Africa. "Spero che questo corso sia un'occasione di riscatto per questi ragazzi così come la boxe è stata per me". Una iniziativa che ha attirato aspre critiche dalla Lega Nord. "Critiche ridicole - ha risposto Bundu - qui si impara sacrificio, rispetto, regole". Ad organizzare il progetto, una società sportiva, Caritas e Comune di Santo Stefano Magra. A seguire gli allenamenti il tecnico federale Armando Bellotti. "Inizieremo con un approccio ludico ma il mio obiettivo è trovare anche un campione tra questi ragazzi. La boxe è sempre stata integrazione. Ben venga quindi la finalità sociale". Durante la presentazione del progetto sono stati suonati dalla banda locale gli inni di tutti i paesi d'Africa di provenienza dei ragazzi, e l'inno di Mameli con il tricolore sorretto dai richiedenti asilo. "Fare boxe non significa imparare a picchiare o creare delinquenti", ha chiarito Riccardo Zunino vicepresidente regionale della federboxe. Presente anche Massimo Scioti della federazione nazionale. "Non ci interessano le critiche vogliamo far capire a questi ragazzi che siamo contenti di averli ospiti nella nostra comunità" hanno detto la sindaco Paola Sisti e il vicesindaco Nicola Messora. Foto di gruppo finale con un emozionato Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana, con indosso la t shirt dell'iniziativa. "Chiunque sia ospitato nelle nostre strutture o si rivolge a noi ha una possibilità. Anche di fare sport e tante altre attività. Lo sport unisce e questo è un bell'esempio di carità. Impareranno la boxe e l'italiano, educazione civica e stradale e molto altro". (ANSA).

20:38Parigi, stazione Montparnasse in tilt, maxi-guasto

(ANSA) - PARIGI, 3 DIC - Caos totale questo pomeriggio alla stazione parigina di Montparnasse per "un guasto al sistema di telecomando delle installazioni di sicurezza", un problema che ha causato l'interruzione totale del traffico. In serata, le ferrovie Sncf hanno fatto sapere che un ritorno alla normalità è previsto soltanto per domattina. Ai passeggeri, la Sncf ha chiesto via Internet di rinviare i viaggi per quanto possibile. I collegamenti verso Nantes, Bordeaux e Rennes sono stati dirottati sulla stazione di Austerlitz.

20:36Germania: incendio in edificio popolare, 4 morti e 23 feriti

(ANSA) - BERLINO, 3 DIC - Un incendio scoppiato oggi in un edificio popolare a Saarbruecken, città nell'ovest della Germania, ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre 23. Lo hanno reso noto le autorità, precisando che la persona ferita in modo più grave si è lanciata dall'edificio ormai avvolto dalle fiamme nel tentativo disperato di salvarsi. I media locali riferiscono che per domare l'incendio sono intervenuti più di cento vigili del fuoco e 25 poliziotti. Secondo le prime informazioni il fuoco è divampato al primo o al secondo piano e da lì si è esteso rapidamente all'intero edificio. Indeterminate per ora le cause del disastro. Gli appartamenti dello stabile sono abitati soprattutto da persone e famiglie che vivono grazie all'assistenza dello Stato.