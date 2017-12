Ultima ora

01:35Calcio: Ancelotti, Nazionale? No, voglio ancora allenare

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "La Figc mi ha contattato per il ruolo di ct, ma non voglio cambiare mestiere. Per me sarebbe un sogno sedere sulla panchina azzurra, ma fare l'allenatore è una cosa, fare il ct un'altra". Così Carlo Ancelotti. "Voglio ancora allenare un club - ha aggiunto l'ex tecnico di PSG, Chelsea, Real, Bayern, Juve e Milan -. Sono onorato e inorgoglito dal fatto che in Italia circoli il mio nome per la panchina della Nazionale, che la gente indichi me, ma preferisco restare in un club e i problemi del calcio italiano non posso risolverli certo io. La Figc deve prendere il sopravvento sui club, per poter migliorare il sistema calcio. Bisogna comunque mettere delle regole certe nei vivai, perché i campioni non nascono ogni giorno. In Italia non siamo ai livelli di Spagna, Germania o Inghilterra". "Problemi con Tavecchio - ha aggiunto Ancelotti - non ne ho e comunque con lui non ho avuto contatti diretti. Il Milan? Mi piacerebbe tornare in Italia e il mio passato parla chiaro, ma con il club rossonero non avuto contatti".

01:12Calcio: Giampaolo, Samp ha giocato una partita straordinaria

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Sono d'accordo col presidente: ha detto che abbiamo perso con orgoglio contro un avversario di grande valore. La Lazio ha fatto 15 gol su palla inattiva e li temevo molto. Ne avevamo parlato prima della partita, perché il gol fatto da Brignoli davanti alla linea difensiva che scappa era un accorgimento sul quale noi lavoriamo". E' il commento di Marco Giampaolo, dopo la sconfitta subita dalla Samp in casa contro la Lazio. "Quando non si ha profondità non bisogna scappare - ha aggiunto -. Ma è stata una disattenzione, così come nel secondo gol. Ci hanno condannato degli episodi, ma i giocatori hanno disputato una partita straordinaria. La Lazio non ha nulla da invidiare alle prime: ha valori altissimi". "Una sconfitta che cambia la prospettiva della stagione? Della prospettiva non m'interessa niente - ha fatto notare -. Conta solo guardare una partita alla volta. E' chiaro che ora siamo lì in alto e qualche responsabilità in più dobbiamo prendercela. Lotteremo per difendere il sesto posto".

01:03Calcio: Ferrero “dominio Samp, la Lazio ha avuto fortuna”

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Faccio i complimenti alla Lazio e a Simone Inzaghi: hanno avuto molta fortuna, stasera. Non sono rammaricato, il calcio è così: è fatto di episodi. Sono arrabbiato, perché avevo già fatto la bocca al pareggio, ma stasera la fortuna è stata con loro. Hanno fatto due tiri in porta e vinto, ho visto un dominio da parte della Sampdoria contro una grande squadra". Così il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. "La Lazio - spiega - ha delle ambizioni più importanti rispetto a noi e, se stasera avessimo avuto più fortuna, avremmo vinto". "A gennaio non parte nessuno? Se la prossima domenica non vinco, vendono a me. Comunque, non venderemo nessuno. Anzi, se ci sono le possibilità, arriverà un bel colpo che stiamo tenendo sotto osservazione; un bel terzino destro non ci dispiacerebbe. Lotito ha chiesto Torreira? Lui non chiede, se gli regali i giocatori forse li prende. Al di là degli scherzi è un grande presidente", conclude.

00:51Calcio: Lazio, Inzaghi “serve vincere per restare in Europa”

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Non posso rimproverare nulla ai giocatori. Abbiamo disputato un'ottima partita, potevamo essere già in vantaggio nel primo tempo. Siamo andati sotto per un nostro errore, ma siamo stati bravi a reagire e a vincere in un campo molto difficile. Altro episodio dubbio in area di rigore? Non ci sono problemi con la Var, ma dispiace che bisogna ogni volta rallentare l'esultanza". Così Simone Inzaghi commenta la vittoria della Lazio in trasferta contro la Sampdoria. "Ho giocato tanti anni, bastava solo guardare l'assistente per sapere se era gol o meno - aggiunge -. E' una questione di abitudine, dobbiamo farlo tutti. Probabilmente c'era un rigore per noi, è un periodo che ci gira storto, dovremo migliorare anche questa cosa della Var. Per noi questo era un rigore importante e non si riesce ancora a capire il rigore che hanno dato alla Fiorentina la settimana scorsa". "Europa League quasi in cassaforte? Noi abbiamo l'obiettivo di restare in Europa", conclude.

00:31Calcio: Lazio, Milinkovic-Savic “a Genova vittoria che pesa”

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Eravamo sotto di un gol, siamo riusciti a pareggiare, eravamo arrivati a Genova per prenderci i tre punti: abbiamo dato tutto e vinto. E' una bella vittoria, importante, perché viene dopo due sfide in cui non avevamo vinto. Inzaghi voleva togliermi prima del gol per un fastidio muscolare? Lui voleva il cambio, ma io no. Ho sentito un problema all'adduttore, ma volevo continuare fino alla fine". Così Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio che ha siglato il gol del momentaneo 1-1 sul campo della Sampdoria. "Cosa ho detto alla panchina dopo il gol di Caicedo? Sapevo che non era fuorigioco, perché c'era un difensore più avanti. Obiettivo Champions? Sì, certo, quello è l'obiettivo finale", conclude.

00:18Basket: serie A, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Risultati della 9/a giornata della serie A di basket: Sidigas Avellino - Umana Reyer Venezia 87-77 Betaland Capo d'Orlando - Dolomiti Trentino 82-80 Segafredo Bologna - Vanoli Cremona 79-78 Grissin Bon Reggio Emilia - EA7 Armani Milano 71-72 The Flexx Pistoia - Fiat Torino 80-65 VL Pesaro - Openjobmetis Varese 74-71 Banco Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi 90-66 Red October Cantù - Germani Brescia domani - Classifica: Brescia 16; Avellino, Milano e Venezia 14; Torino 12; Sassari 10; Bologna, Cantù e Capo d'Orlando 8; Cremona, Varese, Trentino, Pesaro e Pistoia 6; Brindisi e Reggio Emilia 4.

00:17Calcio: Serie A, la classifica

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Classifica del campionato di calcio di Serie A dopo il posticipo della 15/a giornata, Sampdoria-Lazio (domani Crotone-Udinese e Verona-Genoa): Inter punti 39; Napoli 38; Juventus 37; Roma 34; Lazio 32; Sampdoria 26; Fiorentina, Milan e Bologna 21; Atalanta, Torino e Chievo 20; Cagliari 16; Udinese e Crotone 12; Sassuolo 11; Genoa e Spal 10; Verona 9; Benevento1. Lazio, Roma, Sampdoria e Udinese una partita in meno.