Ultima ora

11:18Sassi dal cavalcavia: in Puglia arrestato dai Cc un 18enne

(ANSA) - BARI, 04 DIC - Avrebbero lanciato sassi da un cavalcavia, a Bari, danneggiando il parabrezza di una vettura in transito: per questa ragione i Cc hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di 18 anni, e denunciato un ragazzo di 14 anni per tentativo di omicidio, danneggiamento del veicolo e attentato alla sicurezza dei trasporti. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, all'altezza del centro commerciale Auchan. Alla centrale del 112 è giunta la telefonata di un automobilista il quale ha raccontato che stava percorrendo la statale assieme alla compagna quando si è accorto della presenza di due giovani affacciati dal cavalcavia. Poi un lampo improvviso, forse prodotto dal flash di un telefonino, e un forte boato quindi la lesione sul parabrezza del loro veicolo provocata da un sasso di medie dimensioni. L'uomo è sceso dal mezzo riuscendo a raggiungere i due giovani e a bloccare il più grande, di 18 anni, bracciante agricolo, ora ai domiciliari. Poco dopo è stato identificato anche il 14enne che è stato denunciato.

11:01India: partito del Congresso, Rahul Gandhi sarà presidente

(ANSA) - NEW DELHI, 4 DIC - Rahul Gandhi, vice-presidente del partito del Congresso all'opposizione in India, ha presentato oggi ufficialmente a New Delhi la propria candidatura per sostituire la madre, Sonia Gandhi, alla guida della storica formazione politica fondata nel 1885. Gandhi, che ha 47 anni, ha formalizzato la candidatura nell'ultimo giorno che gli concedeva il regolamento del partito. La sua elezione in sostituzione della madre, che è stata presidente per 19 anni, appare certa dato che, come ha confermato il presidente dell'Autorità centrale elettorale del Congresso, Mullapally Ramachandram, non ha uno sfidante. Immediato il commento ironico del premier Narendra Modi, leader del partito di centro-destra Bjp, secondo cui "la proposta di portare Rahul Gandhi alla presidenza ricorda il governo dinastico dei Mughul" musulmani. Se non vi sarà un'elezione per acclamazione, il voto sulla candidatura avverrà il 16 dicembre ed il successivo 19 ne sarà reso noto il risultato.

09:21Usa-Corea Sud: al via maxi esercitazione congiunta

(ANSA) - SEUL, 4 DIC - Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno iniziato la più grande esercitazione militare congiunta delle proprie forze aeree mai intrapresa nella storia dei due Paesi, con centinaia di velivoli e una ventina di jet 'invisibili'. Il ministero della Difesa sudcoreano ha spiegato che l'operazione nei cieli della penisola coreana, denominata Vigilant Ace, durerà 5 giorni. La Difesa Usa partecipa con circa 12.000 militari e - tra gli altri velivoli - sei aerei da caccia F-22 e 18 caccia F-35 stealth (invisibili ai radar).

08:52Usa:Comey replica a Trump,’Fbi onesta,è e sarà indipendente’

(ANSA) - NEW YORK, 4 DIC - ''L'Fbi e' onesta. L'Fbi e' forte. L'Fbi e' e sara' sempre indipendente''. Lo afferma James Comey, l'ex direttore dell'agenzia, su Twitter. Comey twitta le parole che ha pronunciato nel corso della sua audizione in Congresso l'8 giugno 2017 per rispondere alle accuse del presidente americano Donald Trump. In una serie di tweet, Trump ha accusato l'Fbi di aver una reputazione a pezzi a causa di Comey e della sue gestione dell'emailgate.

02:46Terremoto, scossa magnitudo 4.2 vicino ad Amatrice

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata a 00:34 vicino Amatrice, in provincia di Rieti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità; l'epicentro è stato a 3 km da Amatrice, 9 da Campotosto (L'Aquila), 15 da Cortino (Teramo), 16 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 56 km da Terni. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Il 24 agosto dello scorso anno la zona è stata colpita da un violento terremoto di magnitudo 6, che ha lasciato enormi danni e circa 300 morti.

01:35Calcio: Ancelotti, Nazionale? No, voglio ancora allenare

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "La Figc mi ha contattato per il ruolo di ct, ma non voglio cambiare mestiere. Per me sarebbe un sogno sedere sulla panchina azzurra, ma fare l'allenatore è una cosa, fare il ct un'altra". Così Carlo Ancelotti. "Voglio ancora allenare un club - ha aggiunto l'ex tecnico di PSG, Chelsea, Real, Bayern, Juve e Milan -. Sono onorato e inorgoglito dal fatto che in Italia circoli il mio nome per la panchina della Nazionale, che la gente indichi me, ma preferisco restare in un club e i problemi del calcio italiano non posso risolverli certo io. La Figc deve prendere il sopravvento sui club, per poter migliorare il sistema calcio. Bisogna comunque mettere delle regole certe nei vivai, perché i campioni non nascono ogni giorno. In Italia non siamo ai livelli di Spagna, Germania o Inghilterra". "Problemi con Tavecchio - ha aggiunto Ancelotti - non ne ho e comunque con lui non ho avuto contatti diretti. Il Milan? Mi piacerebbe tornare in Italia e il mio passato parla chiaro, ma con il club rossonero non avuto contatti".

01:12Calcio: Giampaolo, Samp ha giocato una partita straordinaria

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Sono d'accordo col presidente: ha detto che abbiamo perso con orgoglio contro un avversario di grande valore. La Lazio ha fatto 15 gol su palla inattiva e li temevo molto. Ne avevamo parlato prima della partita, perché il gol fatto da Brignoli davanti alla linea difensiva che scappa era un accorgimento sul quale noi lavoriamo". E' il commento di Marco Giampaolo, dopo la sconfitta subita dalla Samp in casa contro la Lazio. "Quando non si ha profondità non bisogna scappare - ha aggiunto -. Ma è stata una disattenzione, così come nel secondo gol. Ci hanno condannato degli episodi, ma i giocatori hanno disputato una partita straordinaria. La Lazio non ha nulla da invidiare alle prime: ha valori altissimi". "Una sconfitta che cambia la prospettiva della stagione? Della prospettiva non m'interessa niente - ha fatto notare -. Conta solo guardare una partita alla volta. E' chiaro che ora siamo lì in alto e qualche responsabilità in più dobbiamo prendercela. Lotteremo per difendere il sesto posto".