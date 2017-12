Ultima ora

14:10Auto:Targa Florio in Australia,a Porsche-356 prima edizione

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Si è conclusa la prima edizione del Targa Florio Australian Tribute. Ad aggiudicarsela è stato l'equpaggio formato da Giordano Mozzi e Stefania Biacca su Porsche 356 C del 1964 seguito da Brent Morrison e Kris Kerr su Porsche 356 - Pre A Coupè del 1958. Terzi si sono piazzati Peter Williams ed Anie William su Austin Healey Sebring 3000/mk1 del 1959. L'ultima giornata ha visto gli equipaggi partire da Rochford Winery e passare in località tra le quali Healesville e Yarra Glenn per giungere poi a Melbourne presso il circuito di Albert Park. La Cerimonia di premiazione si è tenuta presso Harbour Esplanade, (Docklands). Al termine della gara il Presidente dell' Automobile club di Palermo Angelo Pizzuto, che ha partecipato alla gara affiancando Arturo Merzario su un' Alfa Duetto del 67, ha voluto fare un bilancio di questa prima edizione del Targa Florio Australian Tribute: "E'un tributo ai tanti italiani ed alla comunità siciliana che hanno contribuito a formare l'Australia di oggi''

14:00Gentiloni, i sovranismi producono minacce

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "C'è la tendenza all'esaltazione delle sovranità che talvolta assume caratteristiche nostalgiche di piccoli e grandi imperi. E questo sovranismo produce comportamenti che, a loro volta, producono minacce". Lo ha detto il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo alle celebrazioni per il decennale della riforma dell'intelligence. C'è, ha osservato il premier, "una fragilità del mondo libero, che è meno stabile nelle proprie scelte e negli equilibri istituzionali e di governo".

13:55Murale con ‘Bella ciao’ sostituito con scritta ‘Duce a noi’

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Un murale che al quartiere Ortica di Milano riportava la scritta 'Bella ciao', la notte scorsa è stato cancellato e sostituito dalle parole 'Duce a noi'. E' quanto denuncia il segretario del Pd, Pietro Bussolati spiegando che si tratta di "un oltraggio vile e inaccettabile compiuto da vigliacchi fascisti nascosti nel buio da dove provengono", cioè dei "cugini di quelli che solo una settimana fa hanno compiuto un'irruzione squadrista a Como". "Dobbiamo prendere atto della deriva xenofoba e fascista a cui stiamo assistendo - aggiunge Bussolati -, ormai non si tratta più solo di minacce sporadiche. Noi non ci voltiamo dall'altra parte, ma continueremo ad opporci con forza a questi signori che vorrebbero riportare in auge chi la storia ha sconfitto. Ortica, quartiere caro alla Resistenza, è più forte di loro. Per questo - conclude - è ancora più importante partecipare alla manifestazione di Como, sabato 9: per dire a questi fascisti che non riscriveranno la storia".

13:20Calcio:Vigorito’Benevento crede a salvezza,ora altro record’

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - ''Il Benevento non si è mai arreso e non si arrenderà mai, proveremo a fare un altro record, salvarci con quattordici sconfitte iniziali''. Il giorno dopo il primo punto conquistato grazie all'impresa del portiere Brignoli che ha segnato il gol del 2-2 contro il Milan, il presidente dei campani Oreste Vigorito racconta le forti emozioni vissute ieri dal 95' del match in poi: ''valeva la pena aspettare tante giornate per vivere una emozione così, è stata la favola di un ragazzo costretto a piegare la schiena tante volte e ha avuto finalmente un momento di gloria. Dopo diversi episodi negativi finalmente la ruota ha girato a nostro favore. Siamo stati protagonisti di un pezzetto di storia del calcio italiano''.

13:04Brexit: Times cita funzionario Ue, ‘accordo fatto al 90%’

(ANSA) - LONDRA, 4 DIC - "Giornata cruciale" oggi per Theresa May a Bruxelles sul fronte dei negoziati sulla Brexit. Ne sono convinti tutti i media britannici, in attesa dei colloqui della premier - già arrivata nella capitale belga - con i vertici Ue rappresentati da Jean-Claude Juncker e Donald Tusk. Secondo il Times, che cita un alto funzionario dell'Unione, l'accordo "è fatto al 90%" sui tre nodi preliminari (conto del divorzio, diritti dei cittadini Ue, confine irlandese) da sciogliere prima di passare alla 'fase 2' sulle future relazioni commerciali. La Bbc precisa che sui primi due punti le intese sarebbero state ormai definite, mentre restano frizioni fra Dublino e Londra sul dossier dei confini irlandesi post-Brexit. Un ostacolo, avverte il filo-conservatore Daily Telegraph, che peraltro può ancora bloccare tutto. E a cui si sommano in casa i malumori degli euroscettici Tory ultrà contro ipotetiche "concessioni" della premier giudicate eccessive.

13:02Germania: storico alleato Merkel lascia guida Baviera

(ANSA) - BERLINO, 4 DIC - Un passaggio del testimone importante per la politica interna tedesca è stato deciso in queste ore in Germania: lo storico leader bavarese Horst Seehofer rinuncia alla presidenza del Land, a partire dal 2018, e fa spazio al ministro delle finanze Markus Soeder. Si tratta dell'esito di una lunga lotta interna al partito gemello della Cdu di Angela Merkel, che con i cristiano democratici è alleato a livello federale nell'Unione. Seehofer vorrebbe però restare presidente del partito, che il 24 settembre ha subito il crollo dei consensi.

13:00Milionario russo Nekrich: pg Genova dice no a estradizione

(ANSA) - GENOVA, 4 DIC - Sarà decisa la settimana prossima l'eventuale estradizione di Mikhail Nekrich, milionario cittadino svizzero di origini russe arrestato a febbraio vicino a Ventimiglia (Imperia). Nekrich, vicino al dissidente Boris Berezovsky, nemico storico di Putin, è accusato di avere fatto uccidere un rivale in affari ed essersi appropriato delle sue ricchezze. Nel frattempo però, come anticipato da La Stampa e Il Secolo XIX, il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha chiesto ai giudici della corte d'appello di negare il trasferimento in Russia. Il pg motiva il suo parere negativo sostenendo che il processo russo potrebbe essere "politicamente strumentale", e cioè finalizzato a colpire una persona che non ha fornito informazioni sui dissidenti tuttora attivi in Inghilterra, sul tesoro e su misteriosi documenti lasciati dallo stesso Berezovsky. Secondo Zucca, inoltre, le prove che la Russia ha fornito agli inquirenti italiani sarebbero lacunose e generiche. Nekrich venne arrestato vicino Ventimiglia mentre arrivava dal Principato di Monaco per raggiungere alcuni amici che lo attendevano in un noto ristorante. Accompagnato negli uffici della polizia di frontiera, da successivi accertamenti in banca dati era risultato che Nekrich doveva scontare l'ergastolo. Secondo i russi tra il 2013 e il 2014, il milionario con alcuni complici aveva creato un'associazione criminale per appropriarsi dei beni immobili appartenenti a un facoltoso cittadino russo per un valore di un milione di rubli. Il 22 gennaio 2014, a Korolev (Mosca) l'uomo era stato ucciso da una raffica di kalashnikov mentre si trovava all'interno della sua Land Rover. I killer riuscirono a fuggire. Da allora, era stato emesso nei confronti di Nekrich un mandato di arresto internazionale ai fini estradizionali. (ANSA).