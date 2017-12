Ultima ora

15:26Champions: Roma, Di Francesco, voglio vittoria e pass ottavi

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Il nostro destino passa dalle nostre mani e dalla nostra forza. Noi domani vogliamo vincere, l'obiettivo è andare agli ottavi di finale". Eusebio Di Francesco è chiaro alla viglia dell'ultima partita della fase a gironi di Champions League contro la formazione azera del Qarabag. "Cercheremo di aggredirli dall'inizio, proveremo a non farli respirare - . Voglio una squadra determinata. Se giochiamo al massimo della nostra forza potremo prevalere" conclude il tecnico della Roma.

15:19Champions:Roma,De Rossi, Genoa? ‘Chiesto scusa, ora Qarabag’

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "La manata a Lapadula? Ho chiesto scusa, di più non posso fare, quindi mi concentro sulle prossime partite e quella che abbiamo domani è davvero importante. Pensare a quanto accaduto col Genoa non aiuterà né me né i miei compagni". Così il capitano della Roma, Daniele De Rossi, in conferenza stampa alla viglia dell'impegno in Champions League col Qarabag che può garantire ai giallorossi il passaggio agli ottavi di finale.

15:17Calcio: Malagò, gol Brignoli spot per pallone

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Il gol di Brignoli è uno spot per il calcio in assoluto. Sarà rimbalzato su tutte le tv e i social. Anche perché c'è stata una doppia combinazione, il Benevento che mai aveva fatto un punto in Serie A e il Milan club di prestigio planetario". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la rete al 95' del portiere del Benevento, Alberto Brignoli, che ieri ha portato il primo punto in Serie A dei sanniti contro il Milan. "Tutto amplificato all'ennesima potenza - aggiunge Malagò a margine della consegna dei Premi Ussi-Coni 2017 al Salone d'Onore - è la forza di questo sport, che malgrado i problemi e le criticità, episodi del genere riportano al bello e alle emozioni, che sicuramente aiutano".

15:15Elezioni: Meloni, governo presidente? Meglio tornare al voto

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Penso che ne abbiamo già visti di governi dei presidenti, delle larghe intese, della responsabilità. Sì, governi di inciucio sono. Per questo si va a votare quando non ci sono i voti in un governo fatto dai cittadini. Dopodiché io spero che questo non accada e Fdi lavora per vincere ma se non ci dovessero essere i voti per governare le forze che hanno approvato questa legge elettorale se ne dovranno prendere la responsabilità". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni ai microfoni di radio 1 interpellata sulla possibilità che ci sia un governo del presidente dopo il voto in Primavera.

15:09Terremoto: medaglia d’oro a Dipartimento Protezione Civile

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà lunedì 11 dicembre la medaglia d'oro al merito civile al Dipartimento della Protezione civile come segno di riconoscenza nei confronti di tutte le componenti del sistema di protezione civile per l'attività svolta in occasione dei terremoti che hanno colpito nel 2016 il centro Italia. La cerimonia si terrà nella sede del Dipartimento in via Vitorchiano, a Roma e prevede - a partire dalle 11 - la visita del capo dello Stato alla Sala situazione Italia e alle altre sale di monitoraggio. Mattarella sarà accompagnato dal sottosegretario Maria Elena Boschi e dal capo del Dipartimento Angelo Borrelli. Dopo un saluto ai rappresentanti del Comitato operativo riuniti nell'auditorium, inizierà la cerimonia di conferimento dell'onorificenza, alla presenza dei vertici delle componenti del sistema nazionale di protezione civile, delle Regioni collegate in videoconferenza e di una rappresentanza del personale del Dipartimento. La cerimonia di consegna della medaglia d'oro al merito civile sarà trasmessa in streaming sul sito www.protezionecivile.gov.it a partire dalle ore 11.40.(ANSA).

15:06Calcio: Moratti, Inter lo scudetto è possibile

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - ''Al di là del fatto che l'Inter parte sempre per vincere lo scudetto, mi sembra che in questo caso ci siano le basi sulle quali lavorare e quindi pensare che il titolo è possibile''. L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, a Premium Sport, esulta per il primo posto conquistato dalla squadra nerazzurra dopo la vittoria sul Chievo per 5-0 una partita ''bellissima in cui l'Inter ha giocato veramente bene''. Sabato ci sarà la sfida contro la Juventus, uno scontro diretto che può cambiare gli equilibri. ''Sarà una gran bella partita. Tutte e due le squadre - dice Moratti - giocano bene, hanno carattere e hanno ambizione. Verrà fuori una partita bellissima''. Luciano Spalletti sta portando l'Inter ha ottenere grandi risultati ma l'ex patron non vuole far paragoni con tecnici del passato: ''Son tutti allenatori diversi, ciascuno col loro carattere e il modo. Spalletti è molto bravo, sinceramente''.

15:04Sci nordico: a febbraio 2019 Cdm torna a Cogne

(ANSA) - AOSTA, 4 DIC - Dopo 13 anni la Coppa del mondo di sci nordico tornerà a Cogne, in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato- secondo quanto appreso dall'ANSA - la Federazione internazionale alla Fisi. Le gare sono in programma nella località del Gran Paradiso il 16 e il 17 febbraio 2019. L'ultimo appuntamento di Coppa del mondo disputato a Cogne è stato nel dicembre del 2006. (ANSA).