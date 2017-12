Ultima ora

16:58Calcio: Napoli, Ghoulam, contratto? Non parlo del mio futuro

(ANSA) - NAPOLI, 4 DIC - "No comment" sul rinnovo del contratto da parte di Faouzi Ghoulam nel corso della presentazione del calendario 2018 del Napoli. Il terzino algerino, in convalescenza dopo la rottura dei legamenti del ginocchio, ha il contratto con il Napoli in scadenza a giugno ma non ha voluto commentare le trattative con il club: "Non voglio parlare del mio futuro", ha tagliato corto Ghoulam.

16:57Dottoressa violentata: pm impugna scarcerazione, reati gravi

(ANSA) - BARI, 04 DIC - Il reato di stalking contestato al 51enne Maurizio Zecca, accusato di aver perseguitato e violentato una dottoressa in servizio come guardia medica, "risulta evidentemente costituito da una serie numerosa di condotte integranti, singolarmente, reati perseguibili di ufficio". Per questo, come già anticipato ieri, la Procura di Bari ritiene 'doveroso' impugnare il provvedimento del Tribunale per il Riesame che ha disposto la scarcerazione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l'indagato ritenendo che il reato di violenza sessuale, procedibile a querela di parte, sia stato denunciato dalla vittima oltre il termine di sei mesi previsto per legge. La Procura, ricostruendo in una nota la vicenda e spiegando le singole condotte persecutorie, insiste nel ritenere che la contestazione di stalking comprenda altri reati procedibili d'ufficio, "quali il delitto di minacce gravi, di violenza privata, violazione di domicilio aggravata, molestie alle persone, procurato allarme".

16:54Calcio:De Rossi,scudetto?Se Non ci credessi avrei già smesso

(ANSA)- ROMA, 04 DIC - "Dire 'non smetto finché non vinciamo lo scudetto' sarebbe da folli. Io spero di vincerlo il più presto possibile, e sicuramente se vedessi che non c'è proprio possibilità di vincerlo magari avrei già smesso, sarei già da un'altra parte a fare un'altra esperienza. E invece secondo me non è così impossibile che succeda". Alla vigilia dell'impegno di Champions League col Qarabag, Daniele De Rossi pensa anche al futuro professionale e ai traguardi da raggiungere. "Ho sempre detto che vorrei smettere prima di iniziare a non farcela più, a non divertirmi più. Per quello che ho fatto e per come sto a casa non sarei legato a questo lavoro a tal punto da farlo stando male. Sinceramente quest'anno mi diverto, sto bene". De Rossi si è soffermato anche sulla possibilità di essere in campo quando sarà inaugurato il nuovo impianto di Tor di Valle, che domani dovrebbe ricevere il via libera alla costruzione. "Fermo restando che lo stadio di proprietà è una cosa molto importante per la Roma''

16:46Brexit: Sturgeon, Scozia vuole status come Irlanda del Nord

(ANSA) - LONDRA, 4 DIC - La Scozia é pronta a invocare lo stesso status post Brexit dell'Irlanda del Nord laddove Belfast dovesse restare di fatto nel mercato unico europeo e nell'unione doganale sulla base di un possibile accordo sui confini irlandesi in discussione in queste ore a Bruxelles. Lo scrive Nicola Sturgeon, leader indipendentista dell'Snp e first minister del governo locale di Edimburgo su Twitter. "Se una parte del Regno Unito può mantenere un allineamento normativo con l'Ue e in effetti restare nel mercato unico (cosa che sarebbe la giusta soluzione per l'Irlanda del Nord) non vi sono sicuramente buone ragioni pratiche perché altri non possano" fare lo stesso, ammonisce Sturgeon.

16:46Turchia: agenti armati sugli aerei, ‘misura antiterrorismo’

(ANSA) - ISTANBUL, 4 DIC - Poliziotti armati in arrivo sugli aerei in Turchia. In base a una nuova norma approvata dal Parlamento di Ankara, su alcuni voli internazionali in partenza dalla Turchia, o diretti nel Paese, potranno essere impiegati agenti con un addestramento specifico come misura antiterrorismo. "Questo metodo esiste già in molti Paesi, compresi gli Stati Uniti e il Regno Unito. La Turchia ha armonizzato ora la sua legislazione", ha spiegato il ministro de Trasporti, Ahmet Arslan, aggiungendo che lo schieramento dei poliziotti armati sugli aerei avverrà in base ad accordi bilaterali con i Paesi coinvolti e condividendo le informazioni sull'identità degli agenti.

16:45Forze speciali giordane liberano un ostaggio in Siria

(ANSA) - AMMAN, 3 DIC - Le forze speciali giordane hanno effettuato un raid in territorio siriano per liberare un cittadino giordano che era stato rapito da un gruppo siriano non identificato. Scopo del sequestro, ha detto la stessa vittima, era quello di ottenere un riscatto in denaro. L'operazione è stata condotta da unità dell'Intelligence militare e dell'esercito per liberare Manhal Hamdan, un agricoltore che lavorava in una fattoria di in Deraa, in Siria. "L'uomo è stato restituito alla sua famiglia, nella città di Irbid, nel nord della Giordania, dopo essere rimasto ostaggio per diversi giorni", hanno detto fonti militari citate dall'agenzia Petra. E' questa la prima volta che le autorità giordane hanno ammesso di avere compiuto un'operazione all'interno della Siria. Ma fonti giordane hanno detto all'ANSA che da anni questo tipo di interventi vengono effettuati, con il sostegno della Cia e di altre agenzie di Intelligence.

16:43Disarmo: trattato anti mine, 20 anni tra successi e sfide

(ANSA) - GINEVRA, 4 DIC - Più di 51 milioni di mine antiuomo distrutte e 30 paesi contaminati in passato da questi ordigni di morte oggi bonificati: in occasione dei venti anni dalla firma, il 3 e il 4 dicembre 1997, della Convenzione di Ottawa per la messa al bando delle mine anti-persona, il "Geneva International Centre for Humanitarian Demining" (Gichd) traccia un bilancio positivo, ma in chiaroscuro, della Convenzione: nuove mine antiuomo improvvisate continuano ad essere usate da gruppi armati non statali e sei Stati che non hanno aderito alla Convenzione detengono potenzialmente decine di milioni di mine nei loro arsenali, sottolinea un comunicato del Gichd pubblicato a Ginevra. Tra due settimane si svolgerà a Vienna la sedicesima Assemblea degli Stati parti alla Convenzione. Il 20esimo anniversario dovrebbe essere l'occasione di nuovo slancio verso l'obiettivo di un mondo senza mine entro il 2025 ed "incoraggiarci a raddoppiare i nostri sforzi", ha affermato il Presidente della Convenzione, Thomas Hajnoczi.